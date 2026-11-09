 Vom avea zăpadă de Crăciun și Revelion? ANM anunță regiunile din România în care ar putea ninge
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Vom avea zăpadă de Crăciun și Revelion? ANM anunță regiunile din România în care ar putea ninge

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Mai este puțin până la sărbătorile de iarnă, iar una dintre întrebările care îi preocupă pe mulți români este legată de vremea de Crăciun și Revelion. Vor avea parte de un peisaj de poveste, cu zăpadă și temperaturi specifice sezonului rece, sau sărbătorile vor veni cu vreme mai blândă? Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis deja primele estimări pentru luna decembrie.

Vremea de Crăciun și Revelion.
Vremea de Crăciun și Revelion. Foto: Shutterstock

Potrivit specialiștilor, există posibilitatea ca în perioada sărbătorilor de iarnă să se înregistreze ninsori atât în zonele montane, cât și în regiunile joase ale țării. Meteorologii iau în calcul inclusiv episoade de frig și precipitații sub formă de ninsoare în apropierea Crăciunului și a Revelionului.

ANM anunță posibilitatea ninsorilor de Crăciun și Revelion

Directorul de prognoză din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a explicat că estimările privind temperaturile trebuie privite cu prudență, însă există indicii care susțin posibilitatea formării unui strat de zăpadă inclusiv în zonele de câmpie.

„Aş merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem strat de zăpadă nu numai în zona montană, ci şi în zonele joase”, a declarat reprezentanta ANM, în cadrul unei conferințe.

Un vortex de aer polar ar putea aduce temperaturi scăzute în sudul țării

Meteorologii iau în calcul și posibilitatea pătrunderii unor mase de aer rece, asociate unui vortex de aer polar mai slab, care ar putea determina scăderea temperaturilor, în special în regiunile sudice.

În plus, luna decembrie vine, în mod obișnuit, cu valori termice mai scăzute decât cele din noiembrie. Florinela Georgescu a explicat că prima lună de iarnă poate aduce inclusiv nopți geroase, în care temperaturile să coboare sub pragul de -20 de grade Celsius.

„Luna decembrie este prima lună a iernii şi prima lună care poate, statistic vorbind, să aducă în nopţile cele mai reci temperaturi care să coboare sub minus 20 de grade. Media temperaturilor este cu 4-5 grade mai coborâtă decât cea a lunii noiembrie”, a explicat directorul de prognoză al ANM.

Meteorologii avertizează: estimările pentru sărbători trebuie privite cu prudență

Chiar dacă primele informații oferă indicii despre evoluția vremii în luna decembrie, specialiștii atrag atenția că prognozele pe termen lung nu pot oferi certitudini privind condițiile meteorologice din zilele de Crăciun și Revelion.

Reprezentanta ANM a subliniat că estimările trebuie interpretate cu reținere, având în vedere intervalul mare de timp pentru care sunt realizate. Prin urmare, posibilitatea unor ninsori în perioada sărbătorilor rămâne în atenția meteorologilor, însă temperaturile exacte și zonele în care se va depune zăpada vor putea fi stabilite cu mai multă precizie pe măsură ce ne apropiem de finalul anului.

„Trebuie să luăm pe de o parte cu destul de mare reţinere aceste estimări, pentru că sunt pe o durată destul de îndelungată, cu o anticipaţie mare”, a mai precizat Florinela Georgescu.

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