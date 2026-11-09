 Se anunță 10 zile cu ninsoare în România. Zonele în care iarna își intră în drepturi
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Se anunță 10 zile cu ninsoare în România. Zonele în care iarna își intră în drepturi

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Vremea din România devine din ce în ce mai rece pe măsură ce înaintăm tot mai mult în luna noiembrie. Nu numai că temperaturile vor scădea, dar cele mai multe zone din țară se vor confrunta cu precipitații abundente.

Unele zone din România se pot confrunta cu ninsori
Unele zone din România se pot confrunta cu ninsori Foto: Shutterstock

Urmează zece zile consecutive cu ninsori în România, iar temperaturile vor fi, de asemenea, reci. Potrivit Antena 3 CNN, meteorologii de la ANM spun că ne vom putea aștepta la ploi în vestul, centrul și sudul României. În același timp, mai ales la altitudini înalte la munte, ne vom putea aștepta la ninsori.

Ninsorile vor putea afecta zone din apropiere de localități precum Brașov, Sinaia, Bușteni, Petroșani, Hațeg, Reșița și Caransebeș. În același timp, în Carpații Occidentali și Meridionali sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. După 10 noiembrie, precipitațiile de acest fel se vor înregistra la altitudini de peste 1.500 de metri.

Pot urma zece zile consecutive de ninsoare

La Sinaia sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare în zilele de 13 și 14 septembrie, în timp ce temperaturile din aceste zile vor fi de aproximativ 5 grade Celsius. Apoi, potrivit prognozei de la EaseWeather, din data de 20 noiembrie și până pe 29 noiembrie, Sinaia se poate confrunta cu zece zile consecutive de ninsoare.

Ninsori mai sunt prognozate și în alte stațiuni montane, cum ar fi Predeal și Azuga. Zăpada mai poate afecta și zonele montane din Brașov, Prahova și Harghita, însă prognozele meteo se pot modifica rapid, în funcție de evoluția meteorologică.

Vremea va fi rece în weekend

Potrivit prognozei ANM pentru următoarele zece zile, vremea va fi rece la începutul intervalului, dar temperaturile vor începe să crească de marți, 10 noiembrie. În vestul și sudul țării, se poate ajunge chiar și la maxime de 20 de grade, la mijlocul săptămânii.

Chiar dacă vremea se va încălzi de marți, zonele intracarpatice se pot confrunta cu înnorări persistente. Cerul va fi temporar noros în restul țării, iar în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania ne putem aștepta la ploi.

Apoi, spre seară și în cursul nopții, ploile se vor extinde și în Moldova și în celelalte regiuni. Joi, temperaturile din timpul zilei vor fi peste normalul perioadei și vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade.

Cu toate acestea, vremea se va răci din nou în weekend, iar maximele de sâmbătă vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Probabilitatea de precipitații va scădea duminică, iar maximele vor fi cuprinse între 4 și 11 grade. Temperaturile pot crește din nou între 16 și 19 noiembrie.

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