„Doamnă” sau „domnișoară”? Cum este politicos să te adresezi unei femei după divorț

Este o regulă de politețe la care nu mulți oameni se gândesc, deși se aplică într-o situație destul de comună. Mai precis, este vorba despre modul concret în care ar trebui să ne adresăm unei femei divorțate, potrivit regulilor de politețe.

Semnificația acestor termeni s-a schimbat Foto: Freepik

Poate că ne-am întrebat, atunci când am vorbit cu o femeie divorțată, dacă ar trebui să folosim termenul de „doamnă” sau cel de „domnișoară”. Această situație este una destul de comună, iar mulți oameni folosesc primul termen la care se gândesc, fără să ia în calcul și regulile oficiale de politețe.

Potrivit adevarul.ro, accentul se pune mai mult pe respectul față de interlocutoare, nu neapărat pe starea civilă pe care persoana o are la acel moment. Practic, formularea corectă pentru o femeie divorțată este „doamnă”. Divorțul nu înseamnă că se revine la termenul de „domnișoară” și nici nu există un termen special pentru femeile care au divorțat.

Ce spun regulile de politețe pentru astfel de situații

Practic, trebuie să folosim formule precum „doamna”, după care vom adăuga numele de familie al interlocutoarei. De asemenea, regulile de politețe spun că mai avem la dispoziție și formula „Stimată doamnă”.

Oricare dintre aceste variante va fi corectă și politicoasă. Practic, nu trebuie să știm precis care este situația familială a unei femei pentru a ne adresa acesteia cu respectul cuvenit. Mai mult decât atât, folosirea termenului de „domnișoară” în astfel de situații poate crea confuzie și disconfort.

Cum se folosesc corect cei doi termeni

În limba română, termenul de „domnișoară” se folosește pentru a ne adresa cu respect femeilor nemăritate. În mod tradițional, „doamnă” este utilizat în cazul femeilor deja căsătorite, dar, în prezent, este folosit ca termen de respect pentru orice fel de femeie, indiferent de starea civilă.

Diferența dintre sensurile acestor două cuvinte s-a estompat în ultimii ani. Astăzi, termenul de „domnișoară” este asociat mai mult cu tinerețea, iar legătura cu starea civilă începe să dispară tot mai mult din semnificația acestui termen.