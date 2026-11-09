Te simți balonat după ce ai mâncat prea mult? Trucul simplu care te poate ajuta în doar 15 minute

Tuturor ni s-a întâmplat să ne simțim balonați după o masă copioasă. Această problemă este una comună, pe care mulți oameni o ignoră până când trece de la sine. Însă, există câteva trucuri simple la care se poate apela pentru a scăpa mai rapid de senzația de balonare.

Balonarea este o problemă foarte comună Foto: Arhivă

Senzația de balonare după o masă copioasă este o problemă comună, pe care cei mai mulți oameni o ignoră până când trece de la sine. Însă, doar pentru că am savurat preparatele noastre favorite nu înseamnă că trebuie să acceptăm această problemă fără să luăm nicio măsură de prevenție.

Potrivit Real Simple, există o metodă simplă la care putem apela pentru a scăpa de senzația de balonare.

„Balonarea după o masă copioasă este extrem de frecventă, aproape toată lumea se confruntă cu ea la un moment dat, iar până la 20% din populație se confruntă în mod regulat cu această problemă. Atunci când mănânci o masă consistentă, au loc mai multe lucruri simultan. În primul rând, este vorba despre un simplu fenomen fizic: stomacul este un mușchi care se dilată pentru a face loc alimentelor. În al doilea rând, mesele copioase conțin adesea cantități mari de grăsimi și carbohidrați complecși. Alimentele bogate în grăsimi rămân în stomac mult mai mult timp. În același timp, carbohidrații care nu sunt absorbiți produc gaze în exces”, a explicat medicul Rosario Ligresti.

Cum poți scăpa de senzația de balonare

După ce am mâncat o masă bogată și ne simțim balonați, mulți dintre noi vom dori să ne întindem pe canapea. Însă, potrivit experților, cel mai bine este să rămânem în picioare.

„Oricât de tentant ar fi să te prăbușești pe canapea după o cină copioasă, atunci când stai întins, stomacul nu mai beneficiază de ajutorul gravitației”, explică doctorița Savita Srivastava.

„Poziția orizontală încetinește golirea stomacului și favorizează urcarea conținutului gastric, agravând balonarea prin apariția refluxului acid”, mai spune specialista.

O plimbare poate fi foarte utilă

Un alt truc simplu la care putem apela este activitatea fizică. Mai precis, o scurtă plimbare ne va ajuta să scăpăm de senzația de balonare, spun experții. Doar 10-15 minute de mers pe jos vor fi suficiente pentru a ne ajuta să ne simțim mai bine.

„Rețelele sociale au avut perfectă dreptate în ceea ce privește trendul viral cunoscut sub numele de «plimbarea pentru eliminarea gazelor»”, spune dr. Srivastava. „Mișcarea fizică stimulează peristaltismul, adică contracțiile musculare naturale, asemănătoare unor unde, ale intestinului, care ajută gazele acumulate să înainteze de-a lungul tractului digestiv și accelerează golirea stomacului”, mai spune aceasta.

Dr. Srivastava spune că, de obicei, vom simți o ameliorare vizibilă în decurs de 15-30 de minute, pur și simplu lăsând gravitația, inerția și puțină mișcare să contribuie la desfășurarea normală a digestiei.