 Te simți balonat după ce ai mâncat prea mult? Trucul simplu care te poate ajuta în doar 15 minute
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Te simți balonat după ce ai mâncat prea mult? Trucul simplu care te poate ajuta în doar 15 minute

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tuturor ni s-a întâmplat să ne simțim balonați după o masă copioasă. Această problemă este una comună, pe care mulți oameni o ignoră până când trece de la sine. Însă, există câteva trucuri simple la care se poate apela pentru a scăpa mai rapid de senzația de balonare.

Balonarea este o problemă foarte comună
Balonarea este o problemă foarte comună Foto: Arhivă

Senzația de balonare după o masă copioasă este o problemă comună, pe care cei mai mulți oameni o ignoră până când trece de la sine. Însă, doar pentru că am savurat preparatele noastre favorite nu înseamnă că trebuie să acceptăm această problemă fără să luăm nicio măsură de prevenție.

Potrivit Real Simple, există o metodă simplă la care putem apela pentru a scăpa de senzația de balonare.

„Balonarea după o masă copioasă este extrem de frecventă, aproape toată lumea se confruntă cu ea la un moment dat, iar până la 20% din populație se confruntă în mod regulat cu această problemă. Atunci când mănânci o masă consistentă, au loc mai multe lucruri simultan. În primul rând, este vorba despre un simplu fenomen fizic: stomacul este un mușchi care se dilată pentru a face loc alimentelor. În al doilea rând, mesele copioase conțin adesea cantități mari de grăsimi și carbohidrați complecși. Alimentele bogate în grăsimi rămân în stomac mult mai mult timp. În același timp, carbohidrații care nu sunt absorbiți produc gaze în exces”, a explicat medicul Rosario Ligresti.

Cum poți scăpa de senzația de balonare

După ce am mâncat o masă bogată și ne simțim balonați, mulți dintre noi vom dori să ne întindem pe canapea. Însă, potrivit experților, cel mai bine este să rămânem în picioare.

„Oricât de tentant ar fi să te prăbușești pe canapea după o cină copioasă, atunci când stai întins, stomacul nu mai beneficiază de ajutorul gravitației”, explică doctorița Savita Srivastava.

„Poziția orizontală încetinește golirea stomacului și favorizează urcarea conținutului gastric, agravând balonarea prin apariția refluxului acid”, mai spune specialista.

O plimbare poate fi foarte utilă

Un alt truc simplu la care putem apela este activitatea fizică. Mai precis, o scurtă plimbare ne va ajuta să scăpăm de senzația de balonare, spun experții. Doar 10-15 minute de mers pe jos vor fi suficiente pentru a ne ajuta să ne simțim mai bine.

„Rețelele sociale au avut perfectă dreptate în ceea ce privește trendul viral cunoscut sub numele de «plimbarea pentru eliminarea gazelor»”, spune dr. Srivastava. „Mișcarea fizică stimulează peristaltismul, adică contracțiile musculare naturale, asemănătoare unor unde, ale intestinului, care ajută gazele acumulate să înainteze de-a lungul tractului digestiv și accelerează golirea stomacului”, mai spune aceasta.

Dr. Srivastava spune că, de obicei, vom simți o ameliorare vizibilă în decurs de 15-30 de minute, pur și simplu lăsând gravitația, inerția și puțină mișcare să contribuie la desfășurarea normală a digestiei.

Ghid de cumpărături

banner victor rebengiuc jpg
#Exclusiv Click!
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!” Vedete românești
zodii png
Cele 3 zodii care găsesc, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Maica Domnului le arată calea pentru toate problemele Horoscop
image
Un urs a ajuns pe străzile dintr-un oraș din județul Vaslui. Echipele de intervenție au monitorizat zona până după miezul nopții adevarul.ro
image
Trabant, mașina ridiculizată în Occident, dar așteptată ani întregi în comunism. Ce putea și ce nu putea să facă „Trabbi” adevarul.ro

Parteneri

image
Gică Hagi pleacă în Qatar imediat după meciul cu Bosnia! Decizie surprinzătoare a selecționerului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Fructul bogat în vitamina C, tot mai căutat de români în sezonul rece. Unele produse se vând cu 40 de lei observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
Gândul l-a descoperit pe hackerul care ar fi atacat sistemele frigorifice de la Carrefour. A fost jurnalist la București, apoi a ajuns în vizorul FBI www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. „Ne pare rău pentru fata nevinovată” as.ro
image
Prognoza meteo pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Ce temperaturi anunță meteorologii playtech.ro
image
„Craiova, echipa-superlativ a campionatului!”. Marius Mitran, în extaz după ce „Știința” e din nou lider în SuperLiga www.fanatik.ro
image
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Toate privirile au fost asupra lor! Kate și William, apariție impecabilă la evenimentul care a unit Familia Regală okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Avionul cu 44 de oameni la bord, dispărut fără urmă în sălbăticia înghețată a Canadei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul unui naufragiu de la capătul lumii: arheologii au descoperit indicii vechi de 150 de ani historia.ro
image png
Un român de 24 de ani a murit într-o pădure din Italia, după ce un copac tăiat de unchiul său a căzut peste el. Familia, despăgubită cu un milion de euro Internațional
image png
FotoUnde a fost văzut Luca Niculescu în timpul liber: „Nimeni nu schițează nici cel mai mic semn de recunoaștere” Fapt divers
image png
Tragedie în lumea filmului francez! Actrița Angèle Metzger a murit la doar 27 de ani. A fost găsită fără suflare lângă o parcare subterană Internațional
image png
Performanță pentru România! Peste 3.200 de persoane au plantat simultan arbori și au doborât recordul mondial Național
expozitie giza profimedia jpg
Galerie de artă lângă piramide! Platoul din Giza găzduiește o expoziție contemporană Fapt divers
dormitor jpg
E normal să-ți fie frică de întuneric dacă ești adult? Fapt divers
Design fără titlu (5) png
Orașul în care aproape toate mașinile sunt albe. Ce reguli stricte au impus autoritățile Fapt divers
romanca moarta in accident italia jpg
Tragedie pentru o familie de români din Italia: Roxana a murit la doar 27 de ani într-un accident rutier grav Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net