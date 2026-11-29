O armă nucleară rusească plasată pe orbită ar putea declanșa un scenariu cu efecte devastatoare pentru întreaga planetă. O explozie în spațiu ar putea distruge sateliți, provoca pene masive de curent și paraliza comunicațiile, afectând inclusiv sistemele militare și serviciile de urgență. Potrivit unei analize publicate de Daily Mail, experții avertizează că un asemenea atac ar putea transforma orbita joasă a Pământului într-o zonă extrem de periculoasă pentru sateliți, iar efectele s-ar resimți inclusiv la sol.

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Publicația britanică scrie că agenția germană de informații BND susține că noua armă spațială a Rusiei, denumită Sputnik-S, ar putea fi pregătită pentru lansare în aproximativ două luni. Informația ridică îngrijorări în rândul oficialilor occidentali, deși există încă scepticism cu privire la existența și stadiul real de dezvoltare al unei asemenea arme.

Cum ar putea o explozie nucleară în spațiu să afecteze Pământul

Scenariul descris de Daily Mail începe cu detonarea unei arme nucleare pe orbită. Explozia ar produce un impuls electromagnetic puternic, capabil să distrugă componentele electronice ale sateliților aflați în apropiere. În același timp, efectele ar putea ajunge și pe Pământ, unde rețelele electrice ar putea fi afectate pe suprafețe întinse.

Liniile electrice ar putea fi avariate, orașe întregi ar putea rămâne fără curent, iar rețelele de telefonie mobilă ar putea cădea. Într-un asemenea scenariu, serviciile de urgență ar întâmpina dificultăți majore în desfășurarea activității.

Unul dintre cele mai grave efecte ar fi însă apariția unei centuri de radiații în jurul Pământului. Aceasta s-ar extinde treptat și ar afecta tot mai mulți sateliți. Potrivit unui studiu realizat de universitățile americane Wisconsin-Madison și Princeton, o bombă nucleară detonată la aproximativ 300 de mile altitudine ar putea distruge instantaneu circa 3% dintre cei 16.000 de sateliți aflați pe orbită. În decurs de o săptămână, procentul celor deveniți inutilizabili ar putea ajunge la 98%.

Consecințele ar fi resimțite în numeroase domenii. Navigația GPS, comunicațiile și monitorizarea vremii depind de datele furnizate de sateliți. De asemenea, ar putea fi afectate munițiile de precizie, dronele militare și comunicațiile dintre soldați, aeronave, tancuri și centrele de comandă.

Avertismentul experților: „Scenariul suprem de coșmar”

Șeful Agenției Spațiale Europene, Josef Aschbacher, a descris posibilitatea folosirii unei asemenea arme drept „scenariul suprem de coșmar”. La rândul său, Aaron Bateman, istoric și specialist în politica spațială la Universitatea George Washington, a avertizat că un număr foarte mare de sateliți ar putea fi distruși dintr-o singură lovitură.

Totuși, experții atrag atenția că o astfel de armă nu ar putea lovi doar sateliții adversarilor. Explozia ar afecta inclusiv infrastructura spațială a Rusiei și pe cea a aliaților săi, precum China, Iran și Coreea de Nord.

Mark Melamed, reprezentant al Nuclear Threat Initiative, a explicat că pagubele provocate de detonarea unei arme nucleare în spațiu ar fi extinse și nediscriminatorii. Practic, nu ar putea fi direcționate împotriva unui singur adversar.

Rusia este suspectată că dezvoltă o armă nucleară spațială

Suspiciunile privind intențiile Moscovei au fost intensificate în 2022, odată cu lansarea satelitului Kosmos 2553. Surse americane și experți în informații au sugerat atunci că acesta ar putea reprezenta un test pentru dezvoltarea unei arme nucleare orbitale. Satelitul ar fi devenit ulterior nefuncțional, după ce au apărut informații că se rotește necontrolat.

În februarie 2023, Statele Unite au emis o avertizare internă privind activitatea Rusiei în acest domeniu. Un an mai târziu, Washingtonul a acuzat din nou Moscova că dezvoltă o armă antisatelit cu focos nuclear. Kremlinul a respins acuzațiile.

„Poziția noastră este clară și transparentă. Am fost întotdeauna categoric împotriva desfășurării armelor nucleare în spațiu și suntem în continuare împotrivă”, declara Vladimir Putin la acel moment.

Potrivit Daily Mail, Agenția de Informații a Apărării din SUA a publicat luna trecută un raport în care susține că Rusia dezvoltă un satelit conceput pentru a transporta o armă nucleară.

Plasarea unei arme nucleare în spațiu ar încălca Tratatul privind spațiul cosmic, semnat de 118 țări, inclusiv Rusia.

Un scenariu pentru care nici Germania nu este pregătită

Posibilele efecte ale unui asemenea atac au fost analizate și de Centrul german de simulare a războiului de la Universitatea Forțelor Armate Federale din Hamburg. În cadrul unui exercițiu, specialiștii au simulat consecințele unei pierderi masive a serviciilor bazate pe sateliți.

Scenariul a scos la iveală dificultăți serioase în aprovizionarea populației. Philip Jan Schafer, coordonatorul proiectului, a avertizat că, în cel mai rău caz, s-ar putea ajunge la jafuri și revolte.

Reprezentanții centrului au concluzionat că Germania nu are un plan disponibil imediat pentru gestionarea unei întreruperi de lungă durată a serviciilor spațiale. Enrico Fels, expert în securitate și spațiu la Universitatea din Bonn, a atras atenția că societatea nu cunoaște nici măcar toate domeniile în care depinde de infrastructura orbitală.

Deși nu este clar dacă Rusia pregătește efectiv lansarea unei arme nucleare în spațiu sau continuă doar testele, posibilitatea unui asemenea scenariu reprezintă o preocupare majoră pentru securitatea internațională.