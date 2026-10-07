 Diana Șoșoacă, mesaj pentru Vladimir Putin de ziua lui. Eurodeputata a publicat imagini generate cu AI
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Diana Șoșoacă, mesaj pentru Vladimir Putin de ziua lui. Eurodeputata a publicat imagini generate cu AI

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Diana Iovanovici Șoșoacă i-a transmis public felicitări lui Vladimir Putin, cu ocazia zilei de naștere a liderului rus. Eurodeputata și președinta SOS România a publicat pe rețelele de socializare două imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare alături de președintele rus.

Șoșoacă, mesaj cu AI de ziua lui Putin
Șoșoacă, mesaj cu AI de ziua lui Putin Foto: Facebook

Mesajele au fost publicate în două limbi, rusă și engleză, iar în cea de-a doua postare Diana Șoșoacă i-a transmis lui Putin urări de sănătate, putere și succes. Putin a împlinit miercuri, 7 octombrie, 74 de ani.

În prima imagine publicată de eurodeputată, aceasta apare alături de Vladimir Putin, iar mesajul este transmis în limba rusă. Șoșoacă i-a adresat liderului de la Kremlin o urare scurtă, cu ocazia aniversării sale. Imaginea nu surprinde un moment real, ci a fost realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

În cea de-a doua postare, mesajul a fost transmis în limba engleză și a fost însoțit, de asemenea, de o imagine generată cu AI în care eurodeputata apare alături de Putin.

Aceasta i-a urat liderului rus „Sănătate, putere și succes în toate obiectivele propuse”.

Putin a primit felicitări și de la alți lideri

Diana Șoșoacă nu a fost singura figură politică ce i-a transmis urări lui Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere. Printre liderii care i-au adresat mesaje s-au numărat Aleksandr Lukașenko, liderul Belarusului, și Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord.

Putin a primit, de asemenea, felicitări din partea mai multor lideri străini, printre care președintele Chinei, Xi Jinping, potrivit informațiilor transmise de Kremlin.

Mesajele transmise de ziua lui Vladimir Putin vin după mai multe apariții publice ale Dianei Șoșoacă în contexte legate de Rusia.

În iunie 2026, eurodeputata a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde s-a adresat direct liderului rus și a vorbit despre admirația sa pentru acesta și pentru poporul rus. De asemenea, Șoșoacă a fost prezentă în trecut la Moscova și a avut mai multe apariții publice în care a vorbit despre relația sa cu Rusia.

Cele două imagini publicate acum de eurodeputată au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale și au fost distribuite pe paginile sale oficiale de socializare, cu ocazia aniversării liderului rus.

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Ce i-a urat Șoșoacă lui Putin de ziua lui. Mesajele, însoțite de imagini AI, în care apare alături de dictatorul rus adevarul.ro

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