 Primele imagini cu Maria Săceanu, românca ucisă în Marea Britanie. Criminalul de 19 ani a pregătit un adevărat scenariu pentru crimă
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Primele imagini cu Maria Săceanu, românca ucisă în Marea Britanie. Criminalul de 19 ani a pregătit un adevărat scenariu pentru crimă

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Au apărut primele imagini cu Maria Săceanu, tânăra româncă de 24 de ani care și-a pierdut viața într-un caz de crimă care a șocat Marea Britanie. Maria a fost ucisă în luna decembrie a anului 2025, după ce a fost invitată într-un apartament din Oldbury de Benjamin Day, un tânăr care avea atunci doar 19 ani.

Benjamin Day
Benjamin Day Foto: Poliția din West Midlands

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, întâlnirea dintre cei doi s-a încheiat tragic. Maria Săceanu ar fi fost atacată imediat după ce a intrat în locuința de pe Barncroft Road, iar ulterior Benjamin Day ar fi încercat să ascundă urmele crimei. Cazul a ajuns în atenția autorităților britanice, iar tânărul a fost ulterior arestat.

Maria Săceanu, ucisă într-un apartament pregătit pentru crimă

Benjamin Day este acuzat că a înjunghiat-o pe Maria Săceanu de 78 de ori. După atac, anchetatorii au descoperit că în apartament fusese pregătit un adevărat scenariu pentru crimă. Dormitorul fusese transformat într-o încăpere în care aproape totul era protejat cu folii de plastic.

Maria Săceanu
Maria Săceanu Foto: Poliția din West Midlands

Poliția din West Midlands a descris condițiile găsite în locuință și obiectele descoperite acolo.

„Podeaua și pereții dormitorului, precum și patul în sine, fuseseră acoperite cu folii de plastic, care fuseseră fixate cu capse de perete pentru a le asigura. A fost descoperit un toc de pânză pentru cuțite care conținea mai multe cuțite, precum și un pistol de capse și bandă adezivă”, a transmis Poliția din West Midlands.

Anchetatorii susțin că Benjamin Day ar fi fost obsedat de un serial celebru despre un medic legist, iar modul în care a pregătit locul crimei ar fi fost inspirat de producția respectivă. Inclusiv vestimentația tânărului din momentul atacului a atras atenția: acesta purta un tricou kaki, asemănător celui purtat de personajul din serial.

Potrivit anchetei, tânărul nu s-ar fi limitat la pregătirea încăperii. După ce Maria Săceanu a fost ucisă, Benjamin Day ar fi încercat să îi dezmembreze trupul. Planul nu ar fi fost dus până la capăt.

Cazul a scos astfel la iveală o serie de detalii care arată cât de atent ar fi fost pregătit apartamentul înainte de sosirea victimei. Maria Săceanu, în vârstă de 24 de ani, a ajuns în locuință după ce fusese invitată acolo de Benjamin Day.

Benjamin Day și-a schimbat declarația și a pledat vinovat

După atac, Benjamin Day a sunat la numărul de urgență 999 și a cerut ajutor medical. Tânărul avea o rană gravă la mână, despre care anchetatorii consideră că ar fi fost provocată în timpul atacului asupra Mariei Săceanu.

El a fost transportat la Russells Hall Hospital, unde a fost și arestat. În primele audieri, Benjamin Day nu și-ar fi recunoscut fapta. În schimb, le-ar fi spus polițiștilor că rana de la mână fusese provocată de o vulpe.

Ulterior, cazul a ajuns în instanță, iar poziția tânărului s-a schimbat. În cadrul procesului continuat pe 6 octombrie 2026, Benjamin Day a pledat vinovat pentru uciderea Mariei Săceanu.

Sentința urmează să fie stabilită de judecători la data de 4 decembrie 2026. 

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