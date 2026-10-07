Caz grav în Manchester. Doi români au ajuns în arest după agresarea sexuală a unei minore de 14 ani

Doi români au pledat vinovați într-un dosar de infracțiuni sexuale instrumentat în Marea Britanie, după ce o adolescentă în vârstă de 14 ani ar fi fost agresată sexual într-un apartament din centrul orașului Manchester.

Foto: arhivă

Acuzațiile de viol, confirmate

Potrivit Daily Mail, polițiștii au intervenit în luna aprilie la o proprietate situată în zona Green Quarter, după ce au primit o sesizare privind un viol. În urma anchetei, doi bărbați au fost arestați și plasați în arest preventiv.

Mario-Vifor Ratoiu, în vârstă de 23 de ani, a recunoscut acuzația de viol asupra unei minore de 14 ani. Totodată, Mario-Alexandru Ratoiu, în vârstă de 26 de ani, a pledat vinovat pentru implicarea în activitate sexuală cu un copil.

Inițial, și cel de-al doilea inculpat fusese acuzat de viol, însă procurorii au transmis instanței că acceptă pledoaria pentru infracțiunea mai puțin gravă.

Cei doi inculpați și-au recunoscut faptele înaintea procesului care urma să aibă loc și au rămas în arest. Sentința este programată pentru data de 3 decembrie.

Sentința va fi pronunțată în luna decembrie

Sentința va fi pronunțată în luna decembrie. Judecătoarea Sarah Johnston a dispus întocmirea unor rapoarte prezidențiale pentru fiecare dintre inculpați și le-a cerut să coopereze cu serviciul de probațiune. Astfel, instanța poate analiza toate informațiile relevante înainte de stabilirea pedepselor.

Până în acest moment, circumstanțele complete ale cazului nu au fost prezentate public în instanță.

„Pronunțarea sentinței în cazul dumneavoastră va avea loc pe 3 decembrie anul acesta”, le-a comunicat judecătoarea Sarah Johnston inculpaților. „Ordon întocmirea unor rapoarte presentințiale în fiecare dintre cazurile voastre. Sunteți obligați să cooperați cu serviciul de probațiune pentru ca eu să am toate informațiile relevante despre voi înainte de a stabili pedeapsa corespunzătoare”, a transmis magistratul în sala de judecată.

Cei doi bărbați au apărut pentru prima dată în fața Tribunalului de Primă Instanță din Manchester și Salford sâmbătă, 11 aprilie, după ce fuseseră arestați cu patru zile înainte. Ulterior, au fost plasați în arest preventiv, urmând ca vineri, 8 mai, să fie puși sub acuzare la Curtea Coroanei din Manchester.