Crimă terifiantă în Marea Britanie. O româncă a fost atrasă într-un apartament transformat într-o capcană

O tânără româncă în vârstă de 24 de ani a fost ucisă în Marea Britanie de un student care ar fi pregătit dinainte locul în care urma să comită crima. Benjamin William Day, în vârstă de 20 de ani, ar fi amenajat o cameră dintr-un apartament închiriat prin Airbnb cu folie de plastic și mai multe obiecte care, potrivit procurorilor, urmau să îl ajute atât la atac, cât și la îndepărtarea urmelor.

Poliție Foto: Istock

Victima, Maria Saceanu, fusese contactată de tânăr prin intermediul unui site, folosind un telefon de unică folosință. În momentul crimei, Benjamin Day era student la Universitatea din Worcester și avea 19 ani. Cazul a ajuns în fața Tribunalului Coroanei din Wolverhampton, iar în cea de-a doua zi a procesului tânărul și-a schimbat declarația și a pledat vinovat.

Camera pregătită pentru crimă și planul inspirat de „Dexter”

Potrivit procurorilor, uciderea Mariei Saceanu ar fi fost pregătită din timp. Camera din locuința închiriată fusese acoperită cu folie de plastic, inclusiv pe pereți și podea. În interior ar fi fost pregătite mai multe obiecte, printre care un șorț, o vizieră din plastic și produse de curățare, scrie BBC.

Benjamin Day era fascinat de serialul „Dexter”, al cărui personaj principal este un specialist în criminalistică ce duce în secret o viață de criminal în serie. Inițial, apărarea urma să susțină că tânărul acționase în legitimă apărare și că pregătise încăperea pentru filmarea unui videoclip inspirat din serial, destinat platformei TikTok.

Anchetatorii au reconstituit însă o cu totul altă imagine a evenimentelor. Victima a fost atacată cu un cuțit de 78 de ori. Procurorii au susținut că, după crimă, tânărul ar fi încercat să îi dezmembreze trupul, însă a renunțat după ce s-a rănit.

După ce a părăsit apartamentul Benjamin Day a parcurs o anumită distanță, apoi a sunat la serviciul de urgență 999 la ora 00:50 în data de 21 decembrie și a cerut ajutor medical.

Imaginile surprinse de camerele video purtate de polițiști îl arată pe tânăr într-o mașină de poliție, cu mâna înfășurată în bandă adezivă. În fața anchetatorilor, el a prezentat o versiune diferită a celor întâmplate.

Day le-a spus polițiștilor că intenționa să meargă să bea în Dudley și că încerca să găsească o „fată oarecare” într-un bar. În ceea ce privește rana de la mână, a susținut că fusese atacat în apropierea unui tufiș de un animal care „ar fi putut fi o vulpe”.

Când a fost întrebat de unde avea banda adezivă cu care își înfășurase mâna, tânărul a spus că aceasta se afla în mașina sa, însă nu și-a amintit unde era parcată.

Un polițist i-a atras atenția că povestea sa nu se leagă în totalitate. Răspunsul lui Benjamin Day a fost: „Nu știu dacă era un câine sălbatic sau o vulpe.”

Dâra de sânge care a dus poliția la locul crimei

Descoperirea crimei a venit după ce un alt locatar al clădirii a observat urme de sânge. Acesta închiriase o cameră în aceeași clădire și l-a contactat pe proprietarul apartamentului după ce a descoperit o dâră de sânge.

În declarația prezentată juraților, locatarul a povestit că a împins ușa și a văzut „mult sânge pe podea”, precum și ceea ce părea a fi o păpușă.

Poliția l-a arestat pe Benjamin Day în primele ore ale zilei de 21 decembrie, la un spital din Dudley, unde ajunsese după ce solicitase ajutor medical. În momentul arestării, acesta purta un tricou kaki asemănător celui purtat de personajul „Dexter”.

Un medic legist al Ministerului britanic de Interne a explicat că Maria Saceanu a murit cel mai probabil din cauza rănilor suferite la nivelul gâtului, care i-au afectat arterele carotide.

Pe trupul victimei au fost identificate și mai multe răni la mâini. Specialistul a apreciat că acestea erau „compatibile cu încercările de a se apăra”.

Benjamin William Day se află în arest și urmează să fie condamnat pe 4 decembrie.