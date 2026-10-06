Lovitură spectaculoasă într-un muzeu din Franța! Hoții au furat opera unică a lui Salvador Dalí

O operă de artă unică, cu o poveste impresionantă și o valoare considerată inestimabilă, a dispărut în mod misterios dintr-un muzeu din Franța. Este vorba despre „Apocalipsa”, o carte monumentală a cărei copertă a fost realizată de celebrul Salvador Dalí. Piesa a fost furată în noaptea de 4 spre 5 octombrie 2026, din Centrul de Artă Contemporană din localitatea Issoire, în regiunea Auvergne.

Salvador Dalí Foto: Getty Images

Dimensiunile obiectului fac jaful cu atât mai spectaculos. Doar coperta realizată de Dalí, din bronz, aur, pietre prețioase și scoici, cântărește aproximativ 150 de kilograme. Întreaga carte ajunge la 210 kilograme. Anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit hoții să scoată o asemenea piesă din spațiul expozițional fără să fie observați, potrivit BFMTV și The Telegraph. .

Povestea impresionantă a cărții „Apocalipsa”

Procuratura din Clermont-Ferrand a deschis o anchetă pentru identificarea autorilor și recuperarea operei. Deocamdată, nu se știe exact cum a fost comis furtul și nici dacă hoții au pătruns în muzeu prin efracție.

„Apocalipsa” nu este însă o carte obișnuită. Opera a fost concepută de Joseph Forêt între 1958 și 1961 și are la bază textul biblic al Sfântului Ioan. Proiectul este unul monumental, reunind pergamente ilustrate manual de 14 dintre cei mai importanți pictori și scriitori ai secolului al XX-lea, printre care Jean Cocteau, Bernard Buffet și Jean Giono.

Salvador Dalí a realizat coperta din bronz, una dintre cele mai spectaculoase componente ale întregii opere. Cartea conține 150 de file din pergament fin, alese dintre peste 300.000 de piei de oaie.

Procesul de realizare a fost unul extrem de migălos. Caligrafia a necesitat peste 2.000 de ore de muncă, iar paginile au fost decorate cu 550 de litere ornate cu foiță de aur.

Între 1961 și 1972, „Apocalipsa” a fost prezentată în aproape 150 de expoziții din întreaga lume. Ulterior, opera a dispărut din spațiul public și a ajuns în seifurile unei bănci din Elveția. Mai târziu, a fost vândută unor colecționari din Japonia.

Povestea sa avea să ia o nouă turnură în 2003, când exista riscul ca monumentala carte să fie dezmembrată și vândută bucată cu bucată.

Opera lui Dalí a fost salvată de la vânzarea pe bucăți

În acel moment, Christian Karoutzos, directorul general al unei firme specializate în restaurarea operelor de artă din Issoire, a intervenit pentru a salva lucrarea. În februarie 2003, acesta a achiziționat întregul ansamblu, care cântărea 210 kilograme, și a adus opera înapoi în Franța.

Christian Karoutzos Foto: Profimedia

La momentul achiziției, „Apocalipsa” fusese evaluată la două milioane de franci, echivalentul a aproximativ 305.000 de euro la cursul actual. Valoarea de atunci i-a adus inclusiv titulatura de „cea mai scumpă carte din lume”.

În ultima perioadă, coperta din bronz și aur realizată de Salvador Dalí fusese expusă, împreună cu o parte dintre pergamentele originale, în micul muzeu privat de artă contemporană din Issoire. Expoziția temporară fusese promovată inclusiv în presa locală.

Acum, proprietarul se confruntă cu dispariția uneia dintre cele mai importante piese din colecția sa. Primarul din Issoire, Bertrand Barraud, a declarat că proprietarul este „foarte abătut” și că a fost furat un bun considerat parte din patrimoniul Franței.

Edilul a descris prejudiciul drept „inestimabil” și a subliniat că opera reprezintă „opera unei vieți”.