 Tânăr de 21 de ani, mort după ce a fost mușcat de un țânțar. „Un băiat cu o inimă de aur”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Tânăr de 21 de ani, mort după ce a fost mușcat de un țânțar. „Un băiat cu o inimă de aur”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Giovanni Colle, un tânăr italian în vârstă de 21 de ani, a murit în urma complicațiilor apărute după ce a fost mușcat de un țânțar. Acesta avea o mulțime de pasiuni și o viață înainte, însă destinul i-a fost altul. Decesul a survenit vineri și a lăsat o întreagă familie în doliu.

Giovanni Colle, tânăr de 21 de ani mort în urma unei mușcături de țânțar.
Giovanni Colle, tânăr de 21 de ani mort în urma unei mușcături de țânțar. Foto: onoranzefunebriziliotto.it/ Facebook

Cunoscut de apropiați și ca Gio, tânărul și-a dedicat viața sportului. Iarna îl găseai pe pârtia de ski, iar vara pe pista de karting. O complicație, însă, i-a pus capăt vieții mult prea devreme. Acesta suferea deja de imunosupresie, iar mușcătura de țânțar i-a agravat semnificativ starea de sănătate, până când corpul i-a cedat.

Gio, tânărul mort la doar 21 de ani după o mușcătură de țânțar

Giovanni Colle era cunoscut pentru pasiunile sale. Acesta avea o viață extrem de activă. Iarna era văzut pe pistele de ski, iar vara iubea drumețiile și karturile. Încă de la 14 ani, el a fost membru în cadrul Clubului de Ski Cornuda. Acolo era cunoscut ca Gio și descris ca fiind „un băiat de aur”, scrie Il Gazzettino.

Gio era un exemplu pentru ceilalți tineri. După absolvirea liceului a început să lucreze pentru o companie din Bassano del Grappa, acolo unde muncea și tatăl său. Din nefericire, destinul nu i-a surâs și a murit vineri, 2 octombrie, în urma unei mușcături de țânțar. Complicațiile i-au fost fatale, el suferint deja de imunosupresie. A fost internat la spitalul Ca' Foncello din Treviso, însă corpul i-a cedat.

„La revedere, Giovanni, băiat cu o inimă de aur, vesel și generos. Acolo sus, printre vârfurile înzăpezite și aerul pur, găsește-ți libertatea supremă. Astăzi ne-a părăsit pentru a se îmbarca în ultima sa călătorie spre Champs-Élysées, unde norii creează peisaje infinite și pante nesfârșite. Schiază repede, Giovanni, printre vârfurile cerului”, a scris clubul din Cornuda.

Apropiații sunt îndurerați în urma acestei pierderi

Cei care l-au cunoscut pe Gio sunt în stare de șoc. Directorul clubului de ski Cornuda, Fabio Buzziol, susține că această veste i-a îndurerat pe toți. De asemenea, a discutat și cu părinții tânărului.

„Am vorbit cu familia lui, care mi-a povestit că înțepătura unui țânțar a fost factorul declanșator al agravării stării sale de sănătate. Giovanni a fost un băiat minunat, mai ales pentru faptul că era umil. Era întotdeauna calm, politicos, serviabil și foarte de încredere. Chiar și în timpul antrenamentelor, era serios, dedicat; nu făcea niciodată lucruri doar de dragul de a le face. Puteai avea încredere în el. Când mergeam în excursii, era unul dintre acei tipi pe care știai că te poți baza. Era cu adevărat o persoană specială, iar pierderea lui atât de devreme doare și mai tare”, a mărturisit Buzziol

În același timp, directorul clubului afirmă că Gio era extrem de dedicat antrenamentelor și în cadrul competițiilor făcea tot ce îi stătea în putere pentru a câștiga. Tânărul a lăsat în urmă multă durere. 

„E greu de acceptat că viața s-ar putea termina atât de curând. Îmi amintesc, de asemenea, de familia lui. Erau oameni cu adevărat minunați”, a mai adăugat acesta, conform sursei citate.

Ce este imunosupresia

Imunosupresia reprezintă scăderea sau diminuarea temporară ori permanentă a capacității sistemului imunitar de a lupta împotriva infecțiilor și a bolilor. Astfel, expune organismul la un risc crescut de infecții severe, iar orice complicație poate fi fatală. Poate apărea în urma unor boli cronice, precum infecția cu HIV, cancere sau în urma unor tratamente medicale. 

Ghid de cumpărături

1 adina buzatu jpeg
Adina Buzatu scapă de riduri cu gelatină alimentară: „E un secret foarte bun”. Ritualurile care le ajută pe vedete să se mențină în formă, indiferent de vârstă Vedete românești
dida dragan 3 1 e1667993544967 jpg
VideoCum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Apariție rară pe scena din Sibiu Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Analiza lui Marius Șumudică după înfrângerea României: “Hagi e bulversat! Trece de la o stare la alta” www.fanatik.ro
image
Greşeala banală care poate trimite maşina în service şi costa mii de euro: "În fiecare zi se pun" observatornews.ro
image
O femeie cu batic, pe bicicletă, a salvat misiunea unor roboți militari ucraineni. Imaginile au devenit virale www.antena3.ro
image
Politico: Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat în cinci luni. Scoaterea României din criza politică, misiunea dificilă primită de diplomat www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Ce pensie primește Traian Băsescu de la stat după recalculare. Suma a crescut considerabil playtech.ro
image
Ar trebui să plece Gică Hagi de la naţionala României? Dănuţ Lupu a răspuns imediat! Mesaj ferm pentru selecţioner www.fanatik.ro
image
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
Luca Niculescu desemnat premier de Nicușor Dan
„Eram un puști cu blugii rupți și aveam plete.” Luca Niculescu, despre tinerețea sa: de ce nu voia tatăl său să meargă cu el pe stradă Național
Prințul Charles, Prințesa Diana profimedia 0231618144 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Fratele Prințesei Diana rupe tăcerea despre moartea ei. Dezvăluirea despre Regele Charles care reaprinde scandalul: „Descoperi că ai fost manipulat de propriul Rege” Internațional
accident atv vaslui jpg
Tragedie în Vaslui! Un adolescent de 16 ani a murit după o plimbare cu ATV-ul. Era împreună cu doi prieteni Național
vremea png
Meteorologii anunță o toamnă atipică. Cum vor fi temperaturile și ploile până în noiembrie Național
Mașină de Poliție în Finlanda FOTO Shutterstock
VideoCopil de 4 ani, prins în aer după ce a căzut de la etajul al doilea. Momentul în care un trecător i-a salvat viața Internațional
lactate shutter jpg
3 lactate pe care trebuie să le arunci imediat după expirare. Nu le consuma, chiar dacă par în regulă Fapt divers
oua ochi istock jpg
Trucul simplu care te ajută să faci ouă ochiuri perfecte, fără să se mai lipească de tigaie. Metoda ingenioasă pe care puțini o știu Fapt divers
pixabay dating jpg
Platformă de dating lansată de guvernul din Singapore. Utilizatorii primesc câte o singură potrivire Internațional
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Video îngrijorător cu AI realizat de un tânăr influencer din România actualitate.net