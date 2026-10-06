Tânăr de 21 de ani, mort după ce a fost mușcat de un țânțar. „Un băiat cu o inimă de aur”

Giovanni Colle, un tânăr italian în vârstă de 21 de ani, a murit în urma complicațiilor apărute după ce a fost mușcat de un țânțar. Acesta avea o mulțime de pasiuni și o viață înainte, însă destinul i-a fost altul. Decesul a survenit vineri și a lăsat o întreagă familie în doliu.

Giovanni Colle, tânăr de 21 de ani mort în urma unei mușcături de țânțar. Foto: onoranzefunebriziliotto.it/ Facebook

Cunoscut de apropiați și ca Gio, tânărul și-a dedicat viața sportului. Iarna îl găseai pe pârtia de ski, iar vara pe pista de karting. O complicație, însă, i-a pus capăt vieții mult prea devreme. Acesta suferea deja de imunosupresie, iar mușcătura de țânțar i-a agravat semnificativ starea de sănătate, până când corpul i-a cedat.

Gio, tânărul mort la doar 21 de ani după o mușcătură de țânțar

Giovanni Colle era cunoscut pentru pasiunile sale. Acesta avea o viață extrem de activă. Iarna era văzut pe pistele de ski, iar vara iubea drumețiile și karturile. Încă de la 14 ani, el a fost membru în cadrul Clubului de Ski Cornuda. Acolo era cunoscut ca Gio și descris ca fiind „un băiat de aur”, scrie Il Gazzettino.

Gio era un exemplu pentru ceilalți tineri. După absolvirea liceului a început să lucreze pentru o companie din Bassano del Grappa, acolo unde muncea și tatăl său. Din nefericire, destinul nu i-a surâs și a murit vineri, 2 octombrie, în urma unei mușcături de țânțar. Complicațiile i-au fost fatale, el suferint deja de imunosupresie. A fost internat la spitalul Ca' Foncello din Treviso, însă corpul i-a cedat.

„La revedere, Giovanni, băiat cu o inimă de aur, vesel și generos. Acolo sus, printre vârfurile înzăpezite și aerul pur, găsește-ți libertatea supremă. Astăzi ne-a părăsit pentru a se îmbarca în ultima sa călătorie spre Champs-Élysées, unde norii creează peisaje infinite și pante nesfârșite. Schiază repede, Giovanni, printre vârfurile cerului”, a scris clubul din Cornuda.

Apropiații sunt îndurerați în urma acestei pierderi

Cei care l-au cunoscut pe Gio sunt în stare de șoc. Directorul clubului de ski Cornuda, Fabio Buzziol, susține că această veste i-a îndurerat pe toți. De asemenea, a discutat și cu părinții tânărului.

„Am vorbit cu familia lui, care mi-a povestit că înțepătura unui țânțar a fost factorul declanșator al agravării stării sale de sănătate. Giovanni a fost un băiat minunat, mai ales pentru faptul că era umil. Era întotdeauna calm, politicos, serviabil și foarte de încredere. Chiar și în timpul antrenamentelor, era serios, dedicat; nu făcea niciodată lucruri doar de dragul de a le face. Puteai avea încredere în el. Când mergeam în excursii, era unul dintre acei tipi pe care știai că te poți baza. Era cu adevărat o persoană specială, iar pierderea lui atât de devreme doare și mai tare”, a mărturisit Buzziol

În același timp, directorul clubului afirmă că Gio era extrem de dedicat antrenamentelor și în cadrul competițiilor făcea tot ce îi stătea în putere pentru a câștiga. Tânărul a lăsat în urmă multă durere.

„E greu de acceptat că viața s-ar putea termina atât de curând. Îmi amintesc, de asemenea, de familia lui. Erau oameni cu adevărat minunați”, a mai adăugat acesta, conform sursei citate.

Ce este imunosupresia

Imunosupresia reprezintă scăderea sau diminuarea temporară ori permanentă a capacității sistemului imunitar de a lupta împotriva infecțiilor și a bolilor. Astfel, expune organismul la un risc crescut de infecții severe, iar orice complicație poate fi fatală. Poate apărea în urma unor boli cronice, precum infecția cu HIV, cancere sau în urma unor tratamente medicale.