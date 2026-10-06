 Copil de 4 ani, prins în aer după ce a căzut de la etajul al doilea. Momentul în care un trecător i-a salvat viața
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VideoCopil de 4 ani, prins în aer după ce a căzut de la etajul al doilea. Momentul în care un trecător i-a salvat viața

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Un comerciant din Egipt a devenit erou pe internet după ce a salvat viața unui copil de patru ani care a căzut de la balconul unui bloc din Giza, Egipt. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Mașină de Poliție în Finlanda FOTO Shutterstock
Foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul

Potrivit publicației The Sun, Ahmed Ragab se afla în fața magazinului tatălui său atunci când a auzit țipete venind din apropiere. În acel moment, a observat un copil care cădea de la balconul unui imobil aflat în apropiere. 

În timpul căderii, copilul s-a agățat pentru câteva secunde de o sfoară de rufe întinsă sub balcon. Acest lucru i-a încetinit căderea și i-a oferit lui Ahmed Ragab timpul necesar pentru a reacționa. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe bărbat alergând spre locul incidentului și prinzând copilul chiar înainte ca acesta să se izbească de sol.

După ce l-a salvat, bărbatul poate fi văzut ținând copilul în brațe și privind șocat spre balconul de unde acesta căzuse.

În declarațiile oferite presei locale, Ahmed Ragab a spus că nu a avut timp să analizeze pericolul la care se expunea.

„Nu am avut timp să mă gândesc sau să calculez riscurile. Tot ce aveam în minte era să încerc să salvez acest copil înainte să lovească pământul”, a declarat bărbatul.

Bărbatul a povestit că a observat copilul prins pentru scurt timp în sfoara de rufe, iar când a realizat că acesta urma să cadă, a alergat instinctiv pentru a-l prinde. După incident, salvatorul a recunoscut că a fost profund afectat emoțional și că i-a fost greu să proceseze ceea ce s-a întâmplat.

Salvatorul, erou pe internet

Filmarea salvării a adunat mii de reacții online, iar utilizatorii rețelelor sociale au lăudat reflexele și curajul lui Ahmed Ragab. Mulți au considerat că acesta s-a aflat „în locul potrivit, la momentul potrivit”, în timp ce alții au remarcat că reacția sa rapidă a făcut diferența dintre viață și moarte.

După incident, bărbatul a transmis și un mesaj părinților, îndemnându-i să fie extrem de atenți atunci când copiii se află în apropierea balcoanelor sau a ferestrelor deschise.

Cazul a readus în atenția publică pericolele reprezentate de lipsa supravegherii copiilor în locuințe situate la etaj și riscurile pe care le pot ascunde balcoanele neprotejate. Din fericire, de această dată, prezența de spirit a unui vecin a transformat o tragedie aproape inevitabilă într-o poveste cu final fericit.

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