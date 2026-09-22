Un copil de 6 ani a căzut de la etajul 2 în București. Băiețelul ar fi nepotul lui Puya

Un copil în vârstă de șase ani s-a prăbușit în gol de la etajul doi al blocului în care locuia. Incidentul a avut loc în Sectorul 3 al Capitalei. La fața locului au ajuns polițiștii, alături de un echipaj medical.

Un copil a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul 2. Foto: Shutterstock

Micuțul a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital pentru mai multe investigații. Potrivit surselor stirileprotv.ro, copilul ar fi nepotul lui Puya. În casă s-ar fi alta și mama victimei.

Un copil de 6 ani a căzut de la etajul doi

Incidentul a avut loc în Sectorul 3 al Capitalei. Copilul de șase ani a căzut de la etajul doi, din blocul în care locuia. Polițiștii Secției 13 Poliție au fost sesizați cu privire la incident printr-un apel la 112.

De asemenea, băiețelul s-a prăbușit pe capota unei mașini ce era parcată în apropiere. De asemenea, el a fost găsit conștient și a suferit o fractură de femur. Acesta a fost dus la o unitate medicală pentru mai multe investigații, conform sursei citate.

Mai mult decât atât, copilul se afla cu mama lui în casă și este posibil ca femeia să fi consumat alcool. În acest caz a fost anunțat și DGASPC. Tatăl copilului este fratele lui Puya, iar părinții micuțului ar fi într-un proces de divorț, mai scrie publicația menționată.

Un bărbat a murit în locul în care și-a pierdut viața și nepotul său

Un bărbat de 35 de ani a murit în urmă cu aproape o săptămână, după ce a căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc din Constanța. Incidentul i-a șocat pe locatari, având în vedere că în decembrie 2025 acolo a murit și nepotul acestuia, un tânăr de 20 de ani, în același mod.

Potrivit Ziua de Constanța, în decembrie 2025, un tânăr de 20 de ani a căzut mortal de la etajul zece al aceluiași bloc. Vecinii spun că bărbatul decedat acum era chiar unchiul acestuia.