 Când se dă drumul la căldură în București. Termoenergetica a făcut anunțul pentru sezonul 2026-2027
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Când se dă drumul la căldură în București. Termoenergetica a făcut anunțul pentru sezonul 2026-2027

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Bucureștenii trebuie să știe data la care vor porni caloriferele. Astfel, Termoenergetica a făcut un anunț în acest sens și a precizat că de la 1 octombrie începe încărcarea cu apă a instalațiilor.

Când se dă drumul la căldură în București.
Când se dă drumul la căldură în București. Foto: istock

Mai mult decât atât, compania a menționat că tot atunci se fac și probele de presiune. Cât despre data pornirii căldurii, aceasta va fi anunțată ulterior, însă important, la acest moment, este că în perioada următoare se demarează procedurile.

Încep pregătirile pentru pornirea căldurii

Termoenergetica anunță că se pregătește pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Compania a transmis că de la 1 octombrie CMTEB va demara, etapizat, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. De asemenea, a menționat că această etapă este necesară și importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece.

„Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că începând cu data de 01 octombrie 2026, se va realiza încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Acţiunile sunt necesare în vederea pregătirii reţelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2026 - 2027”, a anunțat Termoenergetica.

Când vor avea bucureștenii căldură

De menționat este faptul că 1 octombrie nu reprezintă și data la care pornește căldura în București. Compania a menționat că data furnizării agentului termic va fi comunicată ulterior, după ce sunt îndeplinite toate procedurile.

În același timp, pornirea căldurii nu se face la o dată fixă, aceasta fiind stabilită în funcție de temperaturile de afară, de pregătirea instalațiilor și de funcționarea sistemului centralizat. Potrivit regulamentului, căldura este pornită după ce timp de trei zile consecutive, între orele 20.00 și 6.00, se înregistrează temperaturi medii de 10 grade Celsius sau mai mici.

Informații pentru asociațiile de proprietari

Termoenergetica a menționat că asociațiile de proprietari trebuie să verifice instalațiile interioare înainte de încărcarea acestora. Fiecare asociație va fi anunțată, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data la care instalația blocului va fi încărcată. În același timp, clienții sunt rugați să se asigure că au instalațiile interioare puse la punct în timp util.

„Rugăm clienții companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Vă reamintim că este obligația asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, transmite compania.

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