Prognoza pentru iarna 2026-2027. Super El Niño schimbă vremea în Europa. Unde va ninge cel mai mult

Noile prognoze ce privesc ninsorile pentru iarna 2026-2027 arată că suntem sub fenomenul Super El Niño . Ultimele analize scot în evidență influența pe care acest fenomen meteo îl are asupra circulației atmosferice din emisfera nordică, dar și distribuția ninsorilor în Europa.

Prognoză iarna 2026-2027. Foto: Facebook

Super El Niño este un factor meteorologic global major, ce-și va pune amprenta pe iarna ce urmează. Pe baza celor mai recente date, acest fenomen El Niño este încă departe de intensitatea sa maximă.

Iarna 2026-2027, sub influența fenomenului Super El Nino

Specialiștii Severe Weather Europe susțin că probabilitatea unui eveniment El Niño foarte puternic va fi resimțit la sfârșitul toamnei, începutul iernii. Acest eveniment aduce temperaturi oceanice puternice peste normal în regiunea ENSO din Pacificul tropical.

Cea mai recentă analiză oceanică NOAA CRW arată că zona ENSO este acoperită de anomalii termice substanțiale. Anomaliile termice maxime se găsesc în părțile estice, atingând acum peste 6 grade peste normal pe o suprafață extinsă. Aceasta este o anomalie excepțional de puternică și un indicator al intensității acestui eveniment.

Astfel, apar anomalii de temperaturi subtarane în Pacificul tropical, la primii 200 de metri adâncime. Acestea dezvăluie forța evenimentului Super El Niño din 2026/2027: un puternic val Kelvin descendent, cu anomalii de vârf cu peste 9 grade peste normal. Acesta se îndreaptă spre est și se ridică spre suprafață.

În termeni simpli, anomaliile de la suprafața oceanului sunt doar amprenta de suprafață a acestui nucleu cald subteran masiv. Acesta oferă o sursă continuă de energie termică pentru a menține El Niño puternic, care durează până în sezonul de iarnă.

Ninsori mai puține în Europa

Și, întrucât acesta este un eveniment oceanic masiv la ușa Americii de Nord, va aduce anomalii puternice ale modelului de ninsori în Statele Unite și Canada. În același timp, un fenomen Super El Niño poate aduce și un deficit de ninsori în Europa, în special în regiunile din nord-vest, sud și nord-centru.

Principala cauză este circulația unei mase de aer blând dinspre Atlantic, din direcție vestică, combinată cu extinderea unei dorsale de presiune ridicată din sud, ceea ce menține temperaturile prea ridicate pentru a permite formarea unui strat extins de zăpadă, cu excepția zonelor montane înalte.

Experții spun că au imaginea mediei sezoniere pentru Europa. În ansamblu, prognoza pentru ninsori nu indică semnale deosebit de puternice, însă actualizarea din luna septembrie aduce o îmbunătățire a perspectivei.

Deși se observă în continuare un nivel al ninsorilor sub valorile normale în nordul îndepărtat, în nord-vest și în sud-sud-vest, în regiunile centrale încep să apară zone cu ninsori peste medie. Climatologii au observat și o tendință accentuată de ninsori pentru luna februarie în Europa Centrală