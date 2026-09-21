 Prognoza meteo pentru octombrie și noiembrie. Când vine frigul în București și la munte
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Prognoza meteo pentru octombrie și noiembrie. Când vine frigul în București și la munte

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Toamna începe cu temperaturi plăcute, însă vremea se va răci treptat în următoarele săptămâni. În București, primele zile din octombrie aduc maxime de până la 25 de grade, în timp ce spre finalul lunii temperaturile scad. La Predeal, frigul se instalează mai devreme, iar în noiembrie minimele pot ajunge la -6 grade.

Vreme rece
Vreme rece Foto: shutterstock

Cum se schimbă vremea în București în octombrie

Luna începe cu valori ridicate pentru această perioadă. Pe 1 octombrie sunt prognozate 25 de grade, urmate de 19 grade pe 2 octombrie și 24 de grade pe 3 octombrie. Între 4 și 6 octombrie, maximele se mențin la 22-23 de grade, cu alternanțe între soare și nori.

Din 7 octombrie, temperaturile încep să scadă, iar maxima ajunge la 18 grade. Între 8 și 11 octombrie, în București sunt așteptate valori de 19-21 de grade ziua și 7-8 grade noaptea.

În jurul datei de 14 octombrie apar perioade de ploaie. Pe 15 octombrie, maxima coboară la 16 grade, iar pentru ziua următoare sunt prognozate averse. Între 17 și 23 octombrie, temperaturile maxime se mențin între 13 și 16 grade, iar minimele pot ajunge la 3 grade.

Ultima săptămână din octombrie aduce o ușoară creștere a temperaturilor. Pe 25 și 26 octombrie, maximele pot urca până la 19 grade, însă vremea rămâne schimbătoare, potrivit Accuweather.

Noiembrie aduce temperaturi mai scăzute în Capitală

În București, noiembrie debutează cu 11 grade pe 1 noiembrie. În următoarele două zile, maximele urcă până la 16 grade. Din 4 noiembrie, temperaturile scad din nou și se mențin, în prima parte a lunii, între 11 și 15 grade.

Ploile sunt prognozate în jurul datelor de 9 și 10 noiembrie, când temperaturile maxime ajung la aproximativ 14 grade.

În a doua parte a lunii, răcirea devine mai evidentă. Între 18 și 21 noiembrie sunt așteptate perioade de ploaie, iar maximele nu trec de 13 grade. După 22 noiembrie, acestea scad la 11 grade și apoi la 8 grade.

Pe 24 și 25 noiembrie sunt prognozate doar 5 grade în timpul zilei, iar noaptea temperaturile pot coborî la -2 grade. În ultimele zile ale lunii, maximele se situează între 6 și 9 grade, în timp ce minimele rămân în apropierea pragului de îngheț.

La Predeal, temperaturile scad mai repede. Pe 1 octombrie sunt prognozate 15 grade, iar pe 3 octombrie maxima poate ajunge la 17 grade. Între 4 și 12 octombrie, valorile maxime se mențin între 11 și 16 grade, în timp ce nopțile devin tot mai reci.

După 13 octombrie sunt așteptate ploi și o scădere a temperaturilor. Pe 15 octombrie, maxima ajunge la 9 grade, iar minima la 1 grad. Pentru 16 octombrie sunt posibile precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, cu o minimă de 0 grade.

În perioada 17-23 octombrie, maximele se mențin în jurul valorilor de 7-8 grade, iar minimele pot coborî la -1 grad. Între 24 și 26 octombrie apare o ușoară încălzire, cu temperaturi de 11-13 grade, însă cerul rămâne predominant noros.

Frig și precipitații la Predeal în noiembrie

La Predeal, noiembrie începe cu temperaturi de 5 grade pe 1 noiembrie, în timp ce minima poate ajunge la -3 grade. Pe 2 și 3 noiembrie, maximele urcă temporar la 12, respectiv 11 grade.

Din 4 noiembrie, vremea se răcește din nou, iar maxima ajunge la 4 grade. Între 5 și 10 noiembrie sunt prognozate ploi și averse, cu maxime de 7-10 grade. Temperaturile nocturne se mențin în apropierea valorii de 0 grade.

În a doua jumătate a lunii, frigul se accentuează. Între 11 și 18 noiembrie, maximele sunt cuprinse între 7 și 9 grade, iar minimele pot coborî până la -3 grade.

După 19 noiembrie, temperaturile scad din nou, iar intervalul 22-27 noiembrie este prognozat ca fiind cel mai rece. Pe 23 noiembrie, maxima poate ajunge la 3 grade, iar minima la -6 grade. Pe 24 și 25 noiembrie, temperaturile maxime sunt estimate la 2 grade, în timp ce nopțile pot coborî până la -6 grade.

Ultimele zile din noiembrie rămân reci la Predeal, cu maxime de 3-5 grade și temperaturi negative pe timpul nopții.

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