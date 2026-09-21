 Călin Georgescu, reținut 24 de ore de DIICOT după aproape 9 ore de percheziții
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Călin Georgescu, reținut 24 de ore de DIICOT după aproape 9 ore de percheziții

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Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după aproape nouă ore de percheziții desfășurate luni. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este cercetat într-un dosar în care sunt investigate fapte de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Călin Georgescu
Călin Georgescu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, în Otopeni, și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Ulterior, acesta a fost transportat la sediul DIICOT pentru audieri.

Călin Georgescu și Ionel Rusen, reținuți pentru 24 de ore

În același dosar este cercetat și omul de afaceri Ionel Rusen, care a fost, de asemenea, reținut pentru 24 de ore. În cauză este vizat și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Cei trei sunt cercetați pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Procurorii au efectuat cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. În urma acestora, anchetatorii au ridicat mai multe materiale, iar la locuința lui Georgescu ar fi fost găsite și aparate de bruiaj, potrivit G4 Media.

De asemenea, în timpul perchezițiilor ar fi fost descoperită o legitimație prezentată ca fiind emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta, pe numele lui Călin Georgescu. Ambasadorul Ordinului de Malta în România a declarat că Georgescu nu este membru al Ordinului și că instituția nu emite astfel de documente.

De unde a pornit ancheta pentru 1,1 milioane de euro

Dosarul are la bază o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi oferit posibilitatea obținerii unei finanțări de aproximativ 6 milioane de euro.

Conform informațiilor prezentate de DIICOT, începând din septembrie 2021, trei persoane ar fi format un grup infracțional organizat și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Anchetatorii susțin că unei persoane vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, în schimbul depunerii unei garanții.

Procurorii afirmă că finanțarea promisă nu a fost obținută, iar ulterior suma prezentată inițial ar fi fost majorată până la 15 milioane de euro. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro.

În timpul audierilor, Călin Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu a făcut declarații în fața procurorilor DIICOT.

După reținerea pentru 24 de ore, Georgescu și Ionel Rusen urmează să fie prezentați Tribunalului București, unde procurorii vor solicita arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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