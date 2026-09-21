Călin Georgescu, ridicat din trafic de procurorii DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la audieri, în cadrul unei anchete DIICOT. Procurorii cercetează un caz de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional, în care ar fi fost făcute promisiuni de finanțare pentru afaceriști români.

Călin Georgescu ridicat de DIICOT Foto: arhivă

O acțiune de amploare a autorităților, declanșată luni dimineață, a dus la interceptarea în trafic a lui Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României. Acțiunea procurorilor DIICOT și a polițiștilor de la Investigații Criminale vizează destructurarea unei rețele acuzate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar la locuința acestuia și în alte imobile au loc descinderi simultane.

Descinderi în București și Ilfov: cum funcționa mecanismul creditărilor-fantomă

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, informează DIICOT potrivit euronews.

Pe 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, alături de ofițerii din cadrul IGPR, au descins în cinci locații situate în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul penal are ca obiect infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată.

Ancheta vizează trei persoane: doi cetățeni români de 64 și 47 de ani, printre care și Călin Georgescu, precum și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Conform probatoriului, gruparea s-a constituit în toamna anului 2021, acționând pe teritoriul României și al Marii Britanii sub coordonarea liderului în vârstă de 64 de ani.

Mecanismul infracțional consta în atragerea unor oameni de afaceri români dornici să își dezvolte companiile. Membrii grupării erau prezentați drept investitori prosperi sau reprezentanți ai unor entități externe capabile să faciliteze împrumuturi masive de la bănci străine. Singura condiție impusă victimelor pentru eliberarea fondurilor era depunerea prealabilă a unor garanții financiare substanțiale, bani care ajungeau direct în conturile suspecților.

„Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti.”

Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro: capcana finanțării de 15 milioane

Detaliile din dosar arată că întâlnirile de racolare s-au desfășurat în București, în județul Argeș și ulterior în Marea Britanie. Victima identificată de anchetatori a fost convinsă inițial că poate accesa un credit de 6 milioane de euro de la o bancă externă, virând peste 1.000.000 de euro sub formă de garanție obligatorie.

Pentru a amplifica paguba, suspecții i-au propus ulterior majorarea plafonului de împrumut până la 15 milioane de euro, cerând o nouă garanție. Victima a efectuat un transfer adițional de 100.000 de euro, prejudiciul total cauzat depășind 1,1 milioane de euro. Persoanele vizate au fost conduse la sediul central al DIICOT pentru audieri și dispunerea măsurilor preventive.