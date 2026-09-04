Andrew Tate, conversații șocante cu o fată de doar 15 ani. „Nu ai voie să ieși”

Noi informații din dosarul în care Andrew Tate și Tristan Tate au fost trimiși în judecată scot la iveală conversații pe care anchetatorii le consideră relevante pentru acuzațiile formulate. Stenogramele aflate în dosarul trimis la Tribunalul București surprind dialoguri între Andrew Tate și o tânără care, potrivit procurorilor, ar fi fost recrutată când avea doar 15 ani.

Andrew Tate Foto: Profimedia

Din conversațiile prezentate în dosar reiese, potrivit anchetatorilor, că Andrew Tate i-ar fi impus tinerei reguli stricte privind deplasările și activitatea sa. Fata i-ar fi reproșat că nu are libertatea de a se relaxa sau de a pleca din locuință fără acordul lui.

„Nu sunt prizonieră, sclavă”

Într-un schimb de mesaje, tânăra i-ar fi spus lui Andrew Tate că a făcut tot ce putea pentru a-l mulțumi, însă nu acceptă să fie ținută în casă și să nu aibă nicio zi liberă.

„Am făcut totul de atunci ca să te fac fericit. Nu pot să mă încui în casă și să te enervezi când încerc să mă distrez, să am o zi liberă. Nu sunt prizonieră, sclavă”, i-ar fi transmis aceasta, potrivit stenogramelor citate în dosar de Digi24.

Răspunsul atribuit lui Andrew Tate ar fi fost unul categoric: „Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că este în regulă. Nu ai voie să ieși”.

Într-o altă conversație, tânăra i-ar fi declarat sentimentele pe care le avea pentru el, spunând că nu va iubi niciodată pe nimeni mai mult și sperând că acesta știe cât de mult ține la el.

Procurorii vorbesc despre exploatare sexuală

Potrivit DIICOT, tânăra ar fi fost obligată să producă materiale pornografice și să lucreze în industria videochatului. Anchetatorii susțin că o parte importantă din banii obținuți în urma acestor activități ar fi ajuns la frații Tate.

În cazul acestei victime, procurorii susțin că aproximativ 80% din veniturile obținute ar fi fost însușite de cei doi frați.

Controlul asupra fetei ar fi mers, potrivit anchetei, până la amenințări legate de plecarea acesteia. Într-un alt mesaj atribuit lui Andrew Tate apare avertismentul: „Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”.

DIICOT susține că tânăra ar fi fost adusă în repetate rânduri din Marea Britanie în România. Ea ar fi fost cazată în mai multe imobile din Voluntari, Tunari și zona Pipera, unde, potrivit anchetatorilor, ar fi desfășurat activități de videochat.

Acuzații privind episoade de violență

Dosarul conține și acuzații referitoare la presupuse acte de violență fizică. Procurorii descriu un episod în care Andrew Tate și-ar fi pus mâinile în jurul gâtului tinerei și i-ar fi cerut să explice în fața unei camere de ce era lovită.

„Spune-i camerei de ce ești lovită”, i-ar fi spus acesta, potrivit stenogramelor.

Fata, care ar fi plâns în timpul incidentului, ar fi răspuns: „Pentru că nu ascult”.

Anchetatorii consideră că astfel de episoade s-ar fi înscris într-un mecanism mai larg de control, despre care susțin că ar fi inclus amenințări, presiuni emoționale, supraveghere și limitarea libertății de mișcare.

Fata ar fi fost recrutată la 15 ani

Potrivit procurorilor DIICOT, Andrew Tate ar fi cunoscut vârsta tinerei în momentul în care aceasta ar fi fost recrutată, în 2012. Anchetatorii susțin, de asemenea, că Tristan Tate ar fi știut că fata era minoră.

Recrutarea s-ar fi realizat, potrivit procurorilor, prin metoda „loverboy”. Andrew Tate i-ar fi prezentat tinerei perspectiva unei relații sentimentale și a întemeierii unei familii.

Conversațiile prezentate în dosar reprezintă probe și acuzații analizate în cadrul anchetei. Stabilirea vinovăției și a situației de fapt revine instanței.

Frații Tate au fost trimiși în judecată în România

Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de minori, exploatare sexuală, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Potrivit rechizitoriului întocmit la 31 august 2026 de DIICOT – Structura Centrală, Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este acuzat de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Anchetatorii susțin că exploatarea sexuală ar fi generat venituri de peste 1,25 milioane de dolari pentru cei doi frați.