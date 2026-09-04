 Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Acuzații grave de trafic de minori și spălare de bani
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Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Acuzații grave de trafic de minori și spălare de bani

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Procurorii români au trimis vineri în judecată un nou dosar în cazul fraților Tate. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani și influențarea declarațiilor, în timp ce Tristan Tate este acuzat de complicitate. Cei doi resping acuzațiile. 

Frații Tate, din nou în vizorul procurorilor români
Frații Tate, din nou în vizorul procurorilor români Foto: Arhivă

DIICOT a finalizat dosarul în care frații Tate sunt acuzați că ar fi exploatat sexual minore de 15 ani și că ar fi spălat bani prin cumpărarea unor mașini de lux. Cei doi se află în prezent în custodia autorităților din SUA. 

Schema „loverboy” din 2012

Potrivit probatoriului administrat de procurori, rețeaua a debutat încă din anul 2012, când o adolescentă de numai 15 ani ar fi fost ademenită prin tehnici manipulative de seducție de către inculpați.

Fata a fost adusă în România și ținută în mai multe imobile din județul Ilfov, fiind forțată prin violențe repetate să presteze activități de videochat destinate platformelor pentru adulți.

Comunicatul oficial emis de DIICOT descrie un mecanism brutal de supunere și teroare:

 „După câștigarea încrederii victimei, inculpatul ar fi exercitat asupra acesteia un control permanent, recurgând la constrângere, șantaj emoțional, amenințări și agresiuni fizice, pentru a o determina să producă materiale pornografice și să desfășoare activități de videochat (...) Cei doi inculpați ar fi obținut foloase patrimoniale în valoare de 1.251.833,30 dolari americani.”

Bolizi de 825.000 de euro pe numele interpușilor

Milioanele de dolari obținute din suferința fetelor au fost direcționate imediat către operațiuni de disimulare a originii ilicite.

Anchetatorii au probat că, în intervalul decembrie 2023 – iulie 2024, cei doi frați au achiziționat și înmatriculat pe numele unor persoane de încredere patru autoturisme de lux, evaluate la aproximativ 825.000 de euro, cu scopul direct de a scăpa de măsurile asigurătorii. 

De cealaltă parte, echipa de avocați a celor doi influenceri respinge categoric concluziile rechizitoriului, potrivit Independent.

Avocatul coordonator din România, Eugen Constantin Vidineac, a subliniat că noul dosar vine după blocarea primului rechizitoriu în instanță și că acuzațiile vor fi demontat.

 „Decizia de astăzi a DIICOT nu determină vinovăția și nu ar trebui prezentată astfel. Ea reprezintă cea mai recentă încercare a procurorilor de a aduce acest caz în fața instanței, după eșecul primului rechizitoriu de a trece de camera preliminară. DIICOT a ales acum să depună un nou rechizitoriu. Vom examina fiecare aspect al acestuia cu același nivel de rigurozitate și vom contesta orice deficiențe probatorii, procedurale sau legale. Clienții noștri continuă să respingă acuzațiile și beneficiază de prezumția de nevinovăție.”

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