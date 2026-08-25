 Frații Tate, adevărul din spatele averii afișate online. Ce spun avocații despre mașinile și iahtul de lux
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Frații Tate, adevărul din spatele averii afișate online. Ce spun avocații despre mașinile și iahtul de lux

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Imaginea de milionari pe care Andrew și Tristan Tate au construit-o în mediul online este contestată chiar în documentele prezentate în instanță. Avocații celor doi susțin că unele dintre declarațiile spectaculoase făcute de frați despre averea și stilul lor de viață nu ar trebui interpretate literal.

Averea fraților Tate, pusă sub semnul întrebării
Averea fraților Tate, pusă sub semnul întrebării Foto: Arhiva Click!

Potrivit documentelor obținute de Daily Mail, mai multe dintre obiectele de lux prezentate în imaginile de pe rețelele sociale ar fi fost închiriate sau folosite în scopuri de promovare.

Unul dintre exemple este colecția de mașini de lux evaluată la aproximativ 14 milioane de dolari. Printre automobilele prezentate în videoclipurile lui Tristan Tate se numără modele Bugatti și Aston Martin. Conform documentelor, mașinile ar fi fost închiriate pentru a crea imaginea unui om „extrem de bogat”.

Ce spun despre superiahtul de 50 de milioane de dolari

Un alt caz este cel al unui superiaht evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari. Procurorii au sugerat că frații Tate ar putea folosi ambarcațiunea pentru a părăsi țara.

Avocații celor doi au respins însă această variantă și au susținut că iahtul nu le aparținea. Potrivit apărării, Andrew și Tristan Tate ar fi fost plătiți pentru a promova ambarcațiunea pe rețelele sociale.

Frații Tate se află în custodia Federal Detention Center din Miami din 18 iulie, în timp ce contestă extrădarea către Marea Britanie, unde sunt acuzați de infracțiuni sexuale. Cei doi neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Autoritățile americane susțin că frații Tate ar putea folosi averea și multiplele lor identități pentru a se sustrage justiției în cazul în care ar fi eliberați pe cauțiune.

Apărarea consideră însă că procurorii acordă prea multă importanță postărilor publicate de cei doi. Avocații susțin că acestea conțin „satiră evidentă, hiperbolă și promovare” și afirmă că unele dintre postări nici măcar nu ar fi fost scrise de Andrew Tate.

Cu cât postarea este mai hiperbolică și mai ieșită din comun, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce produce venituri. Pe scurt, interpretează un rol”, susțin avocații în documentele depuse în instanță.

Frații Tate, probleme judiciare în Marea Britanie și România

În luna iulie, Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami, după ce procurorii britanici au anunțat noi acuzații de viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune. Potrivit avocatului Joseph McBride, cei doi au contestat solicitarea de extrădare și și-au susținut nevinovăția în fața instanței.

Problemele judiciare ale fraților Tate nu se limitează însă la Marea Britanie și Statele Unite. Cei doi sunt în continuare cercetați și în România pentru mai multe fapte, printre care trafic de persoane, trafic de minori, relații sexuale cu un minor, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În noiembrie 2024, instanța a retrimis la procurori dosarul referitor la acuzațiile de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ulterior, în aprilie 2026, Tribunalul București a ridicat măsurile preventive de control judiciar impuse celor doi. La începutul lunii iulie 2026, procurorii DIICOT au anunțat extinderea urmăririi penale și adăugarea unor noi acuzații în dosarul care îi vizează pe Andrew și Tristan Tate.

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