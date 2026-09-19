Câte zile libere plătite ai pentru deces în familie, potrivit legii. Condițiile pentru a beneficia de ele

Pierderea unei rude poate aduce zile libere plătite pentru înmormântare și formalități. Numărul acestora depinde de gradul de rudenie și de regulile de la locul de muncă. Salariatul trebuie să anunțe angajatorul și să prezinte documentele justificative.

Câte zile libere primești în caz de decesul unei rude Foto: Pexels

Pierderile în familie sunt momente extrem de dificile, iar pe lângă încărcătura emoțională, cei afectați sunt nevoiți să gestioneze rapid procedurile administrative și înmormântarea. Pentru a proteja salariații, legislația muncii garantează cadrul legal prin care aceștia pot lipsi de la serviciu fără a fi penalizați financiar.

Câte zile libere ai în caz de deces în familie

Potrivit prevederilor generale din Codul Muncii, salariații au dreptul la zile libere plătite pentru a participa la funeralii și pentru a fi alături de familie în această perioadă. Numărul exact de zile libere este influențat direct de gradul de rudenie:

Decesul soțului sau al soției: 2–3 zile libere plătite

Decesul părinților sau al copiilor: 2–3 zile libere plătite

Decesul bunicilor: 1–2 zile libere plătite

Decesul rudelor de gradul 2 sau al socrilor: 1–2 zile libere plătite, în funcție de practica unității.

Articolul 152 din Codul Muncii precizează că evenimentele familiale deosebite și durata concediilor plătite aferente se stabilesc prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al companiei. Din acest motiv, durata exactă poate varia ușor de la un angajator la altul, fiind recomandată verificarea contractului de muncă.

Documente necesare pentru a beneficia de ele

Pentru a beneficia fără probleme de aceste zile libere, salariatul trebuie să respecte câțiva pași procedurali simpli:

Notificarea rapidă a conducerii sau a departamentului de resurse umane cu privire la eveniment

Depunerea unei cereri scrise în care se solicită acordarea zilelor libere plătite

Prezentarea copiei certificatului de deces, ca document justificativ principal

În cazul unui deces petrecut în străinătate, angajatorul poate solicita certificatul de deces emis de autoritățile statului respectiv, traducerea legalizată a documentului și dovezi suplimentare privind legătura de rudenie

Aceste libere se acordă la momentul producerii evenimentului, sunt plătite integral și nu diminuează numărul zilelor de concediu de odihnă anual.

În ce situații mai ai dreptul la libere plătite, potrivit Codului Muncii

Pe lângă situațiile nefericite, legislația muncii și contractele colective recunosc și alte evenimente familiale importante care justifică absența plătită de la locul de muncă: