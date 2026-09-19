 Unde trebuie pusă masa din sufragerie pentru a atrage prosperitatea și norocul în casă, conform Feng Shui
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Unde trebuie pusă masa din sufragerie pentru a atrage prosperitatea și norocul în casă, conform Feng Shui

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Camera în care luăm masa este mai mult decât un simplu spațiu obișnuit din casă. Potrivit principiilor Feng Shui, această cameră este foarte importantă din punct de vedere energetic. Iar dacă știm cum să o amenajăm, această cameră se poate transforma într-un adevărat magnet pentru prosperitate și noroc.

Mesele rotunde sunt foarte importante în Feng Shui
Mesele rotunde sunt foarte importante în Feng Shui Foto: IStock

În filosofia chineză Feng Shui, veche de mii de ani, accentul este pus pe armonizarea indivizilor și a spațiilor din jurul lor, pentru a permite energiei vitale, Qi să circule liber, fără niciun fel de blocaj. În Feng Shui, fiecare spațiu dintr-o casă este important, iar dacă este amenajat corect, armonia și prosperitatea pot să-și facă apariția în viața noastră.

Potrivit castlery.com, chiar și camera în care servim masa este importantă.

„Într-un aranjament tipic de Feng Shui pentru sufragerie, nimeni nu stă cu spatele la o ușă sau la o fereastră”, a spus expertul în Feng Shui, Joey Yap.

Cum poți atrage norocul și prosperitatea în casa ta

Un alt sfat Feng Shui în privința sufrageriei este să nu așezați niciodată masa în aceeași linie cu ușa. Cel mai bine este să avem în vedere o aliniere ușor diagonală între cele două, pentru a ajuta energia vitală să circule armonios în casă.

Un alt detaliu important pe care trebuie să-l avem în vedere este să avem o masă rotundă în sufragerie. Conform principiilor Feng Shui, mesele rotunde sau ovale ajută la atenuarea energiei din încăpere, creând o atmosferă primitoare.

Materialul din care este făcută masa este crucial

Chiar și materialul mesei este important, în această tradiție antică chineză. Pentru ca sufrageria noastră să fie un adevărat magnet pentru prosperitate și noroc, este important ca masa să fie din lemn.

„Prezența meselor din lemn introduce elementul Lemn în spațiul tău, ceea ce are un efect calmant din punct de vedere psihologic și oferă un sentiment de stabilitate”, a mai explicat expertul, conform sursei citate.

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