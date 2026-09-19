 Prințul William, gest neașteptat către Kate Middleton, în public. Imaginile au împărțit internetul în două
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VideoPrințul William, gest neașteptat către Kate Middleton, în public. Imaginile au împărțit internetul în două

#Casa Regală a Marii Britanii
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O scenă surprinsă în timpul unei vizite oficiale a prințului William și a lui Kate Middleton în Scoția a ajuns rapid în atenția internauților. Un gest făcut de prinț către soția sa, în timp ce aceasta discuta cu oamenii veniți să îi întâmpine, a fost interpretat în moduri complet diferite.

Gestul prințului William față de Kate Middleton a stârnit controverse
Gestul prințului William față de Kate Middleton a stârnit controverse Foto: Profimedia

Unii oameni au considerat că William i-ar fi transmis soției sale că trebuie să se grăbească, în timp ce alții au văzut momentul ca pe o interacțiune firească și chiar amuzantă între cei doi. Momentul a avut loc pe 17 septembrie, pe insula Bute, unde prințul William și prințesa de Wales au participat la o serie de activități dedicate comunității locale și protejării mediului.

În timpul unei întâlniri cu localnicii, Kate Middleton s-a oprit pentru a vorbi cu oamenii și pentru a-i saluta. La un moment dat, William s-a apropiat și a făcut un gest către ceasul său, părând să îi transmită că timpul este limitat.

Kate a continuat însă pentru scurt timp conversațiile cu cei prezenți. Gestul lui William, surprins de camerele de filmat, a fost ulterior distribuit masiv pe rețelele sociale.

Reacții dure pe rețelele sociale

Imaginile au generat numeroase reacții din partea internauților. O parte dintre aceștia au considerat că gestul prințului a fost nepotrivit și că soția sa ar fi fost pusă într-o situație neplăcută.

„Este un comportament îngrozitor și asta se întâmplă în public”, a scris un internaut.

„Este mai mult decât jenant și arată că nu o respectă”, a comentat o altă persoană.

Au apărut inclusiv comentarii care au mers dincolo de ceea ce poate fi observat în imaginile respective, unii utilizatori făcând speculații despre relația personală dintre William și Kate. Astfel de afirmații nu pot fi însă susținute doar prin câteva secunde surprinse în timpul unei vizite oficiale.

Nu toată lumea a interpretat scena în mod negativ. Mulți utilizatori au considerat că prințul încerca pur și simplu să țină cont de programul stabilit pentru vizită, în condițiile în care Kate petrecea timp discutând cu fiecare persoană pe care o întâlnea.

Un altul a descris scena drept o „interacțiune normală între un soț și o soție”.

În imaginile respective, William poate fi văzut zâmbind, în timp ce Kate își continuă interacțiunea cu oamenii din jur. O publicație britanică a prezentat, de asemenea, gestul ca pe o încercare jucăușă a prințului de a-i transmite soției sale că ar trebui să respecte programul vizitei.

Ce au făcut William și Kate pe insula Bute

Deplasarea pe insula Bute a reprezentat prima vizită oficială a cuplului în această zonă a Scoției. Acolo, William și Kate sunt cunoscuți drept ducele și ducesa de Rothesay.

Programul celor doi a început la Bute Shinty Club, unde au avut ocazia să încerce shinty, un sport tradițional scoțian. Kate a avut nevoie de câteva încercări pentru a se obișnui cu loviturile, iar una dintre mingile trimise de ea a trecut foarte aproape de un spectator. Prințesa i-a spus ulterior bărbatului că se temea că „o să-i scoată dinții”.

Ulterior, William și Kate au ajuns la Ettrick Bay, unde s-au alăturat voluntarilor organizației Beachwatch Bute pentru o acțiune de curățare a plajei. Ultima oprire a fost la Anchor Tavern, unde cei doi au stat de vorbă cu localnicii și au continuat programul întâlnirilor cu membrii comunității.

Comparații cu relația dintre Charles și Diana

În urma controversei apărute online, unii internauți au ajuns să compare gestul prințului William cu modul în care tatăl său, regele Charles, s-ar fi comportat în timpul căsniciei cu prințesa Diana.

Relația dintre Charles și Diana a fost intens mediatizată și s-a încheiat prin divorț în 1996. De-a lungul anilor, presa internațională a relatat despre numeroase tensiuni existente în cadrul căsniciei lor. În cazul imaginilor recente cu William și Kate, însă, momentul surprinde doar o interacțiune de câteva secunde, iar reacțiile publicului au fost împărțite între cei care au perceput gestul drept nepotrivit și cei care l-au considerat o simplă glumă între soți.

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