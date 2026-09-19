 Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași, a murit. Familia a luat o decizie în privința organelor
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Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași, a murit. Familia a luat o decizie în privința organelor

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Viorel Oarză, fost boxer de performanță din Iași și unul dintre personajele cunoscute în lumea interlopă, a murit după ce a fost găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, se afla în stare critică și era menținut în viață cu ajutorul aparatelor.

Viorel Oarză, interlopul găsit împuşcat în cap, a murit
Viorel Oarză, interlopul găsit împuşcat în cap, a murit Foto: Facebook/TikTok

Familia acestuia și-a dat acordul pentru deconectarea de la aparate și pentru demararea procedurilor necesare în vederea prelevării organelor. Medicii urmează să efectueze analizele necesare înainte de a stabili dacă organele pot fi donate.

Viorel Oarză a fost găsit împușcat în pădure

Incidentul s-a petrecut zilele trecute, când Viorel Oarză ar fi mers într-o pădure din Iași împreună cu un prieten. La un moment dat, bărbatul ar fi coborât din mașină și i-ar fi spus amicului că merge până în pădure.

La scurt timp, prietenul său a auzit o împușcătură. A mers să verifice ce s-a întâmplat și l-a găsit pe Viorel Oarză cu o rană provocată prin împușcare în zona capului.

Tot prietenul său a fost cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor. Când au ajuns echipajele de intervenție, bărbatul se afla în comă profundă. Medicii au încercat să-i salveze viața și l-au menținut în viață cu ajutorul aparatelor.

Familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor

În această dimineață, Viorel Oarză a fost deconectat de la aparate, după ce familia și-a dat acordul. Totodată, rudele au acceptat prelevarea organelor.

Înainte ca procedura să fie efectuată, medicii trebuie să realizeze o serie de analize pentru a stabili dacă organele pot fi donate. Decizia finală în privința prelevării va fi luată în urma acestor evaluări medicale.

Numele lui Viorel Oarză a apărut de-a lungul anilor în presa din România și Italia. Fost boxer de performanță din Iași, acesta a fost prezentat în trecut drept lider al grupării „Brigada”, organizație formată din români și activă în zona Torino.

Presa italiană relata că gruparea ar fi fost implicată în mai multe activități infracționale, printre care traficul de droguri, exploatarea prostituției și extorcările.

În 2013, polițiștii italieni au destructurat organizația și au emis 17 mandate de arestare. Un an mai târziu, 15 membri ai grupării au fost condamnați de Tribunalul din Torino la pedepse cuprinse între 5 și 15 ani de închisoare pentru activități de tip mafiot.

A continuat să apară în dosare și după revenirea la Iași

După revenirea în România, Viorel Oarză a ajuns din nou în atenția presei locale, fiind menționat în legătură cu mai multe dosare și incidente.

În 2024, acesta a fost condamnat definitiv după un scandal izbucnit la un meci de box din 2019, în care fusese implicat fiul său.

Cel mai recent episod în care numele său a apărut în atenția autorităților a avut loc în iunie 2026. Viorel Oarză a fost atunci reținut de polițiști după un incident în trafic cu un om de afaceri, pe fondul unei datorii neachitate.

Acum, la 51 de ani, fostul boxer a murit după ce a fost găsit împușcat în zona capului, iar familia a fost de acord cu prelevarea organelor.

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