Trucul simplu care poate reduce facturile la energie în această iarnă. Ce trebuie să schimbi la centrală

Chiar dacă ne aflăm în a doua jumătate a lunii septembrie, mulți români încep deja să se gândească la iarnă și la cheltuielile care vor acompania sezonul rece. Din fericire, experții spun că există un truc ingenios care poate reduce costul facturilor la energie iarna.

Un truc simplu poate reduce costul facturilor Foto: IStock

Costul ridicat al facturilor la energie este o problemă de care ne lovim cu toții în timpul sezonului rece. În încercarea de a economisi cât mai mulți bani, românii caută mereu trucuri care să-i ajute să-și mențină casele suficient de calde fără a crește costul facturii. Iar, potrivit express.co.uk, există o metodă ingenioasă care ne va ajuta.

„Fac câteva schimbări simple prin casă în această iarnă pentru a reduce consumul de energie, fără să-mi fie frig sau să mă simt inconfortabilă. Una dintre micile schimbări pe care le fac implică centrala termică și durează doar câteva minute”, spune jurnalista Sophie Harris, conform sursei citate.

Trucul simplu care te ajută să reduci costul facturilor

Potrivit expertei, totul ține de temperatura pe care apa o va avea atunci când intră în calorifere.

„Temperatura pe tur a unei centrale termice este temperatura apei pe care centrala o trimite prin calorifere pentru a încălzi locuința”, spune Harris.

Pentru o centrală termică obișnuită, putem încerca să reducem temperatura agentului termic la 65 °C. Atunci când este redusă și mai mult, centrala nu va mai putea încălzi boilerul de apă caldă la o temperatură sigură.

Casa va rămâne la fel de caldă

„Important pentru mine este că nu reduc temperatura la care am nevoie să fie locuința mea. Pur și simplu îi cer centralei să încălzească la o temperatură mai scăzută apa care circulă prin calorifere”, spune Harris, conform sursei citate.

Partea cea mai importantă este faptul că această metodă nu va reduce temperatura la care ajung caloriferele în timpul iernii. Însă, Harris avertizează că poate lua ceva mai mult timp să se încălzească.