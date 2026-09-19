 Trucul simplu care poate reduce facturile la energie în această iarnă. Ce trebuie să schimbi la centrală
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Trucul simplu care poate reduce facturile la energie în această iarnă. Ce trebuie să schimbi la centrală

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Chiar dacă ne aflăm în a doua jumătate a lunii septembrie, mulți români încep deja să se gândească la iarnă și la cheltuielile care vor acompania sezonul rece. Din fericire, experții spun că există un truc ingenios care poate reduce costul facturilor la energie iarna.

Un truc simplu poate reduce costul facturilor
Un truc simplu poate reduce costul facturilor Foto: IStock

Costul ridicat al facturilor la energie este o problemă de care ne lovim cu toții în timpul sezonului rece. În încercarea de a economisi cât mai mulți bani, românii caută mereu trucuri care să-i ajute să-și mențină casele suficient de calde fără a crește costul facturii. Iar, potrivit express.co.uk, există o metodă ingenioasă care ne va ajuta.

„Fac câteva schimbări simple prin casă în această iarnă pentru a reduce consumul de energie, fără să-mi fie frig sau să mă simt inconfortabilă. Una dintre micile schimbări pe care le fac implică centrala termică și durează doar câteva minute”, spune jurnalista Sophie Harris, conform sursei citate.

Trucul simplu care te ajută să reduci costul facturilor

Potrivit expertei, totul ține de temperatura pe care apa o va avea atunci când intră în calorifere.

„Temperatura pe tur a unei centrale termice este temperatura apei pe care centrala o trimite prin calorifere pentru a încălzi locuința”, spune Harris. 

Pentru o centrală termică obișnuită, putem încerca să reducem temperatura agentului termic la 65 °C. Atunci când este redusă și mai mult, centrala nu va mai putea încălzi boilerul de apă caldă la o temperatură sigură.

Casa va rămâne la fel de caldă

„Important pentru mine este că nu reduc temperatura la care am nevoie să fie locuința mea. Pur și simplu îi cer centralei să încălzească la o temperatură mai scăzută apa care circulă prin calorifere”, spune Harris, conform sursei citate.

Partea cea mai importantă este faptul că această metodă nu va reduce temperatura la care ajung caloriferele în timpul iernii. Însă, Harris avertizează că poate lua ceva mai mult timp să se încălzească.

Ghid de cumpărături

horoscop toamna shutterstock jpg
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători Horoscop
enceanu 5678 jpg
#Exclusiv Click!
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului Vedete românești
image
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat adevarul.ro
image
Nicușor Dan, surprins când își aranjează șosetele, la Summitul din Ucraina. Reacția lui Zelenski a devenit virală adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș, radiografie dură a lotului ales de Hagi la națională: "Ciudățenii greu de înțeles" - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
Oraşul din România unde chiria într-un apartament nou porneşte de la 15 lei. Casele vechi, lovite de cutremure observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Orașul din România în care sunt mai multe locuințe decât familii. De ce au rămas atât de multe case goale playtech.ro
image
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual www.fanatik.ro
image
Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii. Sute de locuințe au rămas goale www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
Lovitură pentru Dacia chiar acasă. România nu mai este în Top 5, iar o altă țară îi ia fața playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
mesaje telefon smartphone depositphotos1 jpeg
Răspunsul inedit primit de un client de la chatbot-ul unei bănci din România. Motivul pentru care a fost numit „idiot” Național
ciocolata neagra jpg
5 deserturi pe care le poți mânca seara. Te ajută să adormi mai ușor și nu te îngrașă Fapt divers
femeie frig jpeg
Se răcește vremea în România. Un vortex polar va afecta întreaga țară. În ce zi a săptămânii va fi cel mai frig? Național
legume si fructe shutterstock 1917193232 jpg
Cum se spală corect legumele. Greșeala pe care trebuie să o eviți Fapt divers
image png
Ce înseamnă o flacără portocalie pe o sobă pe gaz și de ce nu ar trebui să o ignori Fapt divers
Palatul Parlamentului - Casa Poporului FOTO Shutterstock
Ziua Bucureștiului, sărbătorită pe 20 septembrie. Ce reprezintă aceasta zi Fapt divers
nepalez png
„Doar cine nu vrea, nu face”. Un muncitor din Nepal a devenit viral pe după ce și-a numărat banii câștigați în România Național
becky png
Ideea simplă de afacere care îi aduce 140.000 de euro pe an unei tinere: „Am câștigat suficient încât să pot plăti avansul pentru prima mea casă” Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net