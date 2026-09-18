 Hobby-ul surprinzător care poate susține sănătatea creierului. Medicii îl recomandă oricui
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Hobby-ul surprinzător care poate susține sănătatea creierului. Medicii îl recomandă oricui

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Nu mulți oameni mai au acest hobby în ziua de astăzi dar, potrivit specialiștilor, el are unele efecte surprinzătoare asupra sănătății creierului nostru. Este vorba despre croșetat, un hobby aparent banal dar care este foarte recomandat de către medici.

Croșetatul poate fi util pentru creier
Croșetatul poate fi util pentru creier Foto: IStock

Atunci când vine vorba despre hobby-uri care ne vor ajuta să ne menținem o stare de sănătate cât mai bună, puțini dintre noi ne-am imagina că și croșetatul se află pe listă. Însă, potrivit informațiilor de la marthastewart.com, acest hobby din ce în ce mai rar poate avea anumite avantaje surprinzătoare pentru sănătatea creierului.

„Cortexul motor și cerebelul, asociate cu coordonarea fină a mișcărilor, sunt activate atunci când miști acele și firul. Cortexul prefrontal intră în acțiune pe măsură ce te concentrezi asupra unui model de tricotat, iar cortexul vizual este implicat atunci când observi și repeți modelele. Chiar și hipocampul, regiunea asociată cu memoria, este activ atunci când înveți ochiuri noi și îți creezi propria lucrare”, explică Emily Davenport, terapeută de artă și psihoterapeută autorizată.

Croșetatul este un hobby surprinzător de sănătos

Practic, pentru a croșeta trebuie să ne menținem concentrarea, să planificăm lucrarea și să ne amintim precis ce trebuie făcut. Toate aceste lucruri sunt esențiale pentru a ne menține mintea cât mai ageră, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Potrivit unui studiu neuropsihiatric, activitățile de lucru manual, precum tricotatul, pot reduce cu 30 până la 50% riscul de apariție a tulburărilor cognitive ușoare în rândul adulților în vârstă. Cu toate acestea, cercetarea nu confirmă faptul că tricotatul poate preveni apariția tulburărilor cognitive.

Medicii recomandă acest hobby

Mai mult decât atât, croșetatul ne poate ajuta să scăpăm de stres și să avem o stare de spirit mult mai bună.

„Proiectele creative bazate pe activități repetitive, precum croșetatul, sunt utilizate pe scară largă în domeniul terapiei prin artă pentru a-i ajuta pe clienți să reducă nivelul de cortizol și să-și îmbunătățească puterea de concentrare”, mai spune Davenport.

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