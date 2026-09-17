 Ce trebuie să plantezi până la finalul lunii septembrie. Curtea ta va arăta incredibil la primăvară
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Ce trebuie să plantezi până la finalul lunii septembrie. Curtea ta va arăta incredibil la primăvară

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Luna septembrie este una foarte importantă pentru românii care stau la curte. Potrivit experților în grădinărit, cei care își doresc să aibă o grădină superbă odată cu venirea primăverii, trebuie să planteze această floare până la finalul acestei luni.

Narcisele trebuie plantate în această perioadă
Narcisele trebuie plantate în această perioadă Foto: IStock

Cei care stau la curte nu trebuie să cadă în capcana de a crede că dacă vara a trecut nu mai trebuie să facă nimic în grădină până la venirea primăverii. În realitate, această perioadă din an este una crucială pentru grădinărit, iar o floare anume va trebui deja plantată până la finalul lunii septembrie. Potrivit express.co.uk, cei care fac acest lucru vor avea o curte de vis primăvara următoare.

Mai precis, este vorba despre narcise, care vor oferi grădinii noastre un plus de culoare și vitalitate odată ce va trece sezonul rece din an. Despre acest lucru a vorbit și expertul în grădinărit Craig Wilson, care spune că narcisele ar trebui plantate în această perioadă.

Narcisele trebuie plantate în luna septembrie

„Dacă vrei ca grădina ta să fie plină de narcise înflorite primăvara viitoare, atunci trebuie să plantezi bulbii de narcise chiar acum. Cel mai bun moment pentru a planta bulbii de narcise este în perioada septembrie–noiembrie, înainte să vină gerul puternic al iernii. Astfel, narcisele tale vor înflori exact la timp pentru primăvară, între lunile martie și mai”, a spus expertul, conform sursei citate.

Cum vremea din țara noastră continuă să fie una plăcută și destul de caldă, avem oportunitatea de a planta narcise în curte.

Ce trebuie să știi înainte de a planta narcise

Narcisele nu sunt foarte greu de îngrijit, dar trebuie să ne asigurăm că nu sunt udate prea mult.

„Dacă plantați bulbii în ghivece, asigurați-vă că acestea au suficiente orificii de drenaj și puneți pietriș sau bucăți de ceramică spartă pe fundul ghiveciului, pentru a favoriza un drenaj bun”, a mai spus Wilson.

Bulbii trebuie plantați destul de adânc în sol, iar puțină umbră nu va afecta dezvoltarea plantelor.

„Poți opta să plantezi bulbii fie în locuri însorite, fie în zonele ușor umbrite ale grădinii și să îi verifici dacă a plouat prea puțin, udându-i dacă este necesar”, mai spune expertul.

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