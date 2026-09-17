Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Cu cine este căsătorit și ce avere are

Siegfried Mureșan a intrat joi, 17 septembrie, în centrul atenției după ce Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru. Europarlamentarul liberal are 44 de ani și o carieră construită în mare parte în jurul instituțiilor europene, după un început profesional în Germania.

Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan Foto: Profimedia

Dincolo de activitatea politică de la Bruxelles, Mureșan are o viață personală discretă și o familie care își desfășoară, la rândul ei, activitatea în zona instituțiilor europene. Iar declarațiile de avere arată că familia sa deține proprietăți în România și Belgia, investiții financiare și mai multe autoturisme.

De la Hunedoara la Bruxelles

Siegfried Vasile Mureșan s-a născut pe 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A ales domeniul economic și a absolvit Academia de Studii Economice din București, după care a plecat în Germania pentru studii la Universitatea Humboldt din Berlin.

Primul contact important cu politica europeană l-a avut în Germania. În 2006, a participat la programul internațional de stagii al Bundestagului, iar ulterior a lucrat ca și consilier în cadrul Parlamentului german.

Experiența acumulată acolo avea să-i deschidă drumul către Bruxelles. În 2009, s-a mutat în capitala europeană și a început să lucreze în Parlamentul European. A ocupat apoi funcții în cadrul Partidului Popular European, unde s-a specializat în domenii precum economia și politicile sociale.

Cum a ajuns europarlamentar

Cariera politică în România a început-o în 2014, când s-a înscris în PMP. În același an, a obținut primul mandat de europarlamentar.

Cinci ani mai târziu, Mureșan a trecut la PNL și a candidat din nou pentru Parlamentul European. A fost reales în 2019 și apoi în 2024, ajungând astfel la al treilea mandat consecutiv.

La Bruxelles, numele său a fost asociat în special cu dosarele privind bugetul Uniunii Europene. În actuala legislatură, este vicepreședinte al PPE și conduce delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

Cu cine este căsătorit Siegfried Mureșan

În spatele politicianului aflat acum în centrul atenției se află o familie despre care Mureșan vorbește destul de puțin în spațiul public.

Siegfried Mureșan este căsătorit din septembrie 2016 cu Cătălina Manea. Soția sa lucrează la Banca Europeană de Investiții, în Luxemburg, unde este implicată în domeniul antifraudă și al integrității instituționale.

Cei doi și-au construit, astfel, cariere în zona instituțiilor europene, în timp ce viața de familie a rămas în mare parte departe de expunerea publică.

Ce proprietăți are familia Mureșan

Declarațiile de avere arată că familia are proprietăți atât în Belgia, cât și în România. În 2020, Siegfried Mureșan și soția sa au cumpărat o casă în Kortenberg, Belgia. Imobilul are 260 de metri pătrați și se află pe un teren de 373 de metri pătrați.

În România, familia are mai multe proprietăți în Brașov. Cătălina Manea a moștenit o cotă-parte dintr-o casă de 270 de metri pătrați, precum și un apartament de 75 de metri pătrați și un teren intravilan de 180 de metri pătrați.

Investiții de sute de mii de euro și un credit important

O parte importantă a patrimoniului declarat de Siegfried Mureșan este reprezentată de investițiile financiare.

În declarația de avere din 2024 apar aproximativ 1,2 milioane de euro în titluri de stat, precum și investiții în acțiuni la mai multe companii internaționale, printre care Tesla, UiPath, Bloom Energy, Magna International, Plug Power și Fisker.

Familia are însă și o obligație financiară importantă: un credit bancar de 550.000 de euro contractat în Belgia, cu scadența în 2035. Împrumutul a fost luat în perioada în care a fost achiziționată locuința din Kortenberg.

La capitolul autoturisme, în declarația de avere apar un Volkswagen fabricat în 2010, un Fiat din 2014, un Mercedes din 2021 și un Mini din 2024.

Câți bani câștigă Siegfried Mureșan

Veniturile familiei provin în principal din activitatea celor doi în instituțiile europene.

Pentru anul fiscal declarat în 2024, Siegfried Mureșan a raportat aproximativ 93.793 de euro din indemnizația de europarlamentar, la care s-au adăugat circa 71.514 euro reprezentând diurne și indemnizații de călătorie.

Cătălina Manea a declarat, la rândul ei, venituri de peste 100.000 de euro de la Banca Europeană de Investiții.

Astfel, veniturile anuale declarate ale celor doi au depășit 265.000 de euro în anul fiscal respectiv. Aceste cifre provin din declarațiile de avere și nu reprezintă o estimare a averii nete a familiei.

Acum trebuie să formeze Guvernul

Desemnarea lui Siegfried Mureșan de către Nicușor Dan nu înseamnă încă instalarea sa în funcția de prim-ministru. Europarlamentarul trebuie să formeze o echipă guvernamentală și să obțină votul de încredere al Parlamentului. Mureșan a anunțat joi că acceptă propunerea președintelui.