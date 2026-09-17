 Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Cu cine este căsătorit și ce avere are
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Cu cine este căsătorit și ce avere are

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Siegfried Mureșan a intrat joi, 17 septembrie, în centrul atenției după ce Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru. Europarlamentarul liberal are 44 de ani și o carieră construită în mare parte în jurul instituțiilor europene, după un început profesional în Germania.

Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan Foto: Profimedia

Dincolo de activitatea politică de la Bruxelles, Mureșan are o viață personală discretă și o familie care își desfășoară, la rândul ei, activitatea în zona instituțiilor europene. Iar declarațiile de avere arată că familia sa deține proprietăți în România și Belgia, investiții financiare și mai multe autoturisme.

De la Hunedoara la Bruxelles

Siegfried Vasile Mureșan s-a născut pe 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A ales domeniul economic și a absolvit Academia de Studii Economice din București, după care a plecat în Germania pentru studii la Universitatea Humboldt din Berlin.

Primul contact important cu politica europeană l-a avut în Germania. În 2006, a participat la programul internațional de stagii al Bundestagului, iar ulterior a lucrat ca și consilier în cadrul Parlamentului german.

Experiența acumulată acolo avea să-i deschidă drumul către Bruxelles. În 2009, s-a mutat în capitala europeană și a început să lucreze în Parlamentul European. A ocupat apoi funcții în cadrul Partidului Popular European, unde s-a specializat în domenii precum economia și politicile sociale.

Cum a ajuns europarlamentar

Cariera politică în România a început-o în 2014, când s-a înscris în PMP. În același an, a obținut primul mandat de europarlamentar.

Cinci ani mai târziu, Mureșan a trecut la PNL și a candidat din nou pentru Parlamentul European. A fost reales în 2019 și apoi în 2024, ajungând astfel la al treilea mandat consecutiv.

La Bruxelles, numele său a fost asociat în special cu dosarele privind bugetul Uniunii Europene. În actuala legislatură, este vicepreședinte al PPE și conduce delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

Cu cine este căsătorit Siegfried Mureșan

În spatele politicianului aflat acum în centrul atenției se află o familie despre care Mureșan vorbește destul de puțin în spațiul public.

Siegfried Mureșan este căsătorit din septembrie 2016 cu Cătălina Manea. Soția sa lucrează la Banca Europeană de Investiții, în Luxemburg, unde este implicată în domeniul antifraudă și al integrității instituționale.

Cei doi și-au construit, astfel, cariere în zona instituțiilor europene, în timp ce viața de familie a rămas în mare parte departe de expunerea publică.

Ce proprietăți are familia Mureșan

Declarațiile de avere arată că familia are proprietăți atât în Belgia, cât și în România. În 2020, Siegfried Mureșan și soția sa au cumpărat o casă în Kortenberg, Belgia. Imobilul are 260 de metri pătrați și se află pe un teren de 373 de metri pătrați.

În România, familia are mai multe proprietăți în Brașov. Cătălina Manea a moștenit o cotă-parte dintr-o casă de 270 de metri pătrați, precum și un apartament de 75 de metri pătrați și un teren intravilan de 180 de metri pătrați.

Investiții de sute de mii de euro și un credit important

O parte importantă a patrimoniului declarat de Siegfried Mureșan este reprezentată de investițiile financiare.

În declarația de avere din 2024 apar aproximativ 1,2 milioane de euro în titluri de stat, precum și investiții în acțiuni la mai multe companii internaționale, printre care Tesla, UiPath, Bloom Energy, Magna International, Plug Power și Fisker.

Familia are însă și o obligație financiară importantă: un credit bancar de 550.000 de euro contractat în Belgia, cu scadența în 2035. Împrumutul a fost luat în perioada în care a fost achiziționată locuința din Kortenberg.

La capitolul autoturisme, în declarația de avere apar un Volkswagen fabricat în 2010, un Fiat din 2014, un Mercedes din 2021 și un Mini din 2024.

Câți bani câștigă Siegfried Mureșan

Veniturile familiei provin în principal din activitatea celor doi în instituțiile europene.

Pentru anul fiscal declarat în 2024, Siegfried Mureșan a raportat aproximativ 93.793 de euro din indemnizația de europarlamentar, la care s-au adăugat circa 71.514 euro reprezentând diurne și indemnizații de călătorie.

Cătălina Manea a declarat, la rândul ei, venituri de peste 100.000 de euro de la Banca Europeană de Investiții.

Astfel, veniturile anuale declarate ale celor doi au depășit 265.000 de euro în anul fiscal respectiv. Aceste cifre provin din declarațiile de avere și nu reprezintă o estimare a averii nete a familiei.

Acum trebuie să formeze Guvernul

Desemnarea lui Siegfried Mureșan de către Nicușor Dan nu înseamnă încă instalarea sa în funcția de prim-ministru. Europarlamentarul trebuie să formeze o echipă guvernamentală și să obțină votul de încredere al Parlamentului. Mureșan a anunțat joi că acceptă propunerea președintelui.

Ghid de cumpărături

banner irinel columnbeanu jpg
#Exclusiv Click!
FotoA scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!” Vedete românești
dorin ionita facebook jpg
Ultimele cuvinte ale generalului Dorin Ioniță. Biletul de adio, întins pe 12 pagini Național
image
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și doar mirele a scăpat adevarul.ro
image
Reacția Ambasadei Ucrainei în cazul clasei românești desființate la Orlivka: „Sunt alimentate emoții negative în jurul acestei situații” adevarul.ro

Parteneri

image
Dacă Gică Hagi ar fi fost Jurgen Klopp! Cum ar fi arătat cele două loturi ale „tricolorilor” pentru duelurile din Liga Națiunilor - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
Un complex de "lux" de lângă București are un drum unic, de sat. De ce nu poate fi modernizat observatornews.ro
image
Un tată i-a plătit fiului 18 euro ca să-l ajute să devină celebru pe YouTube. S-a trezit apoi cu o factură de peste 100.000 de euro www.antena3.ro
image
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cui i-a lăsat Gică Hagi toată averea. A semnat actele „pe o perioadă de 50 de ani” as.ro
image
Vine frigul în România. Zonele în care se anunță lapoviță și ninsori. Temperaturile scad chiar și cu 15 grade playtech.ro
image
„De unde o asemenea informație?”. Răzvan Zăvăleanu, reacție la zvonul tăierii salariului lui Șumudică la CFR Cluj www.fanatik.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlotte, bucățică ruptă din William. Cu ochii Dianei și atitudinea Elisabetei, pe singura fiică a viitorului rege o așteaptă un viitor interesant okmagazine.ro
image
Fratele Prințesei Diana a „programat în mod deliberat” atacul asupra Regelui Charles. Totul ar fi din cauza lui Harry și Meghan okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
mancare de tip fast food jpg
5 alimente și băuturi aparent banale care pot afecta ficatul. Ce avertizează specialiștii Fapt divers
silvia lungu1 jpeg
Alertă în Grecia după dispariția unei românce. Silvia Lungu nu mai este de găsit. Ultimul loc în care a fost văzută Național
Grădinărit ecologic Sursa Pixabay com jpg
Ce trebuie să plantezi până la finalul lunii septembrie. Curtea ta va arăta incredibil la primăvară Fapt divers
grecia png
Ce caută mii de blocuri de beton pe fundul mării în Grecia. Peste 6.000 au fost scoase din apă Internațional
cereale integrale pexels jpg
Majoritatea oamenilor trebuie să mănânce mai multe cereale integrale. De ce le recomandă medicii Fapt divers
index webp
Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL este propunerea de premier a președintelui Nicușor Dan Național
Bootsie Darrington record disney guinness jpg
La 3 anișori, a bifat toate parcurile Disney! Bootsie Darrington a ajuns în Cartea Recordurilor Fapt divers
politie italia jpg
Schema ingenioasă pusă la cale de un român în Italia. A clonat zeci de carduri de carburant ale Poliției Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net