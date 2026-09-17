 La 3 anișori, a bifat toate parcurile Disney! Bootsie Darrington a ajuns în Cartea Recordurilor
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La 3 anișori, a bifat toate parcurile Disney! Bootsie Darrington a ajuns în Cartea Recordurilor

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Pentru cei mai mulți copii, o singură vizită într-un parc Disney este un vis devenit realitate. Pentru Bootsie Darrington, în schimb, pasiunea pentru aceste locuri a dus-o direct în Cartea Recordurilor Guinness. Fetița din Statele Unite a devenit cea mai tânără persoană care a vizitat toate cele 12 parcuri tematice Disney de pe glob, performanță înregistrată la vârsta de 3 ani și 139 de zile.

Bootsie Darrington a intrat în Cartea Recordurilor
Bootsie Darrington a intrat în Cartea Recordurilor Foto: Guinness World Records

Bootsie Darrington avea doar 11 luni când a ajuns la DisneySea Tokyo

Bootsie a fost însoțită în această călătorie de fratele ei, Briggs, în vârstă de 5 ani, și de părinții lor, Jess și Steve. Familia, originară din Idaho Falls, documentează pe rețelele sociale călătoriile sale și oferă sfaturi pentru părinții care vor să plece la drum alături de copii mici.

Cei doi frați au luat parte la aventură încă de la început și au vizitat împreună toate cele 12 parcuri Disney. Călătoria care i-a adus recordul lui Bootsie a început în martie 2024, când fetița avea doar 11 luni, la DisneySea Tokyo, în Japonia.

De acolo, familia a continuat aventura în Statele Unite, unde a vizitat parcurile din California și Florida, apoi în Hong Kong și Franța, înainte de a ajunge la Disneyland Paris, ultima oprire din călătoria lor. Părinții au vrut să demonstreze că vacanțele alături de copii foarte mici sunt posibile și pot fi o experiență plăcută.

În timpul călătoriei, cei mici au avut ocazia să descopere culturile, atracțiile și tradițiile specifice fiecărei destinații. Pentru Bootsie, cea mai frumoasă parte a întregii aventuri a fost faptul că a putut împărtăși experiențele cu Briggs, pe care îl consideră „persoana ei preferată”. „Suntem incredibil de mândri de Bootsie pentru că a obținut acest titlu în Cartea Recordurilor Guinness”, a declarat mama ei, Jess.

Familia și-a încheiat recent aventura la Disneyland Paris, în Franța. După ce au trecut pe străzile decorate în stilul filmului animat „Ratatouille”, cei patru au participat la ceremonia în cadrul căreia William Sinden, reprezentant al Cărții Recordurilor Guinness, a anunțat oficial performanța lui Bootsie.

El a spus că a fost o adevărată plăcere să îi întâlnească și că a fost frumos să vadă cât de mult s-au bucurat fetița și familia ei de această călătorie.

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