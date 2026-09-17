 Surpriza neplăcută pe care a avut-o o turistă în Veneția. Ce a observat pe nota de plată a unei cafenele: „Nu m-am putut abține să nu râd”
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Surpriza neplăcută pe care a avut-o o turistă în Veneția. Ce a observat pe nota de plată a unei cafenele: „Nu m-am putut abține să nu râd”

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Ar fi trebuit să fie o experiență de vis, însă un moment cu totul neașteptat a lăsat-o turistă fără cuvinte în timpul vacanței. Femeia se afla într-un restaurant din Veneția, iar atunci când a trebuit să plătească, a observat un detaliu cu totul neobișnuit pe nota de plată.

Milioane de turiști ajung în Veneția anual
Milioane de turiști ajung în Veneția anual Foto: © Pixabay

O turistă care a dorit să petreacă câteva zile libere în Veneția a avut parte de o surpriză de-a dreptul neobișnuită. Atunci când a primit nota de plată, a observat că trebuie să plătească nu mai puțin de șapte euro în plus pentru muzica live pe care a ascultat-o la cafeneaua istorică din Piața San Marco.

Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, femeia a servit două spritz-uri Aperol, un toast și un croissant. Cu toate acestea, nota de plată de la final era de 72 de euro. Însă, deși consumația era neobișnuit de scumpă, ce i-a atras cu adevărat atenția femeii a fost taxa pentru muzica live.

Taxa neobișnuită pe care a trebuit să o plătească

Cele două băuturi consumate de turistă au costat 34 de euro, croissantul a costat 16 euro, iar un toast clasic a costat 15 euro. În același timp, taxa pentru ansamblul muzical era menționată discret pe un pliant lăsat pe masă, dar turista nu a observat acest detaliu.

„Știam că prețul va fi piperat, dar când am văzut acea rubrică pe bon, trebuie să recunosc că nu m-am putut abține să nu râd”, a spus turista, potrivit Today.

A fost surprinsă de taxa de pe nota de plată

Turiștii de la mesele din jur au observat imediat reacția femeii, iar un grup de vizitatori din Japonia nu a înțeles precis ce a cauzat acest incident.

„În jurul nostru se aflau niște turiști japonezi care păreau ceva mai nedumeriți”, a mai spus turista din Lucca. Chiar dacă restaurantele din orașele istorice ale Italiei sunt transparente în privința notei de plată și a taxelor percepute, astfel de detalii tot surprind turiștii, mai ales dacă nu sunt obișnuiți cu astfel de taxe.

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