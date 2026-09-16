 Gestul care a devenit viral pe internet. Motivul pentru care patronul unui restaurant a fost aplaudat de toți clienții: „Un moment special”
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Gestul care a devenit viral pe internet. Motivul pentru care patronul unui restaurant a fost aplaudat de toți clienții: „Un moment special”

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Proprietarul unui restaurant a devenit viral pe internet după un gest emoționant. Sute de mii de internauți din întreaga lume au urmărit videoclipul în care bărbatul își ia rămas bun de la unul dintre chelnerii săi.

David Senda a devenit viral pe internet după modul emoționant în care și-a luat rămas bun de la unul dintre chelnerii de la restaurantul său. Antoñito era un student tânăr care s-a angajat în restaurant fără a avea experiență anterioară. Singurul obiectiv pe care tânărul l-a avut pe parcursul acestei veri a fost să economisească îndeajuns de mulți bani pentru a-și finanța programul Erasmus în Polonia.

„Un moment special care mă lasă atât de trist, cât și fericit. Un sezon mai târziu, suntem fericiți că am reușit să facem acest lucru posibil și triști deoarece pierdem o piesă importantă din echipă. Mare om, Antoñito!”, a scris pe Instagram David Senda.

Videoclipul a devenit viral pe Internet

În timp ce tânărul chelner lua comanda unor clienți, David a ieșit cu un megafon și a făcut un anunț emoționant.

„Bună dimineața, domnilor. Îmi cer scuze că vă deranjez micul dejun, dar azi este o dimineață specială, pentru că prietenul nostru Antoñito pleacă. A lucrat aici toată vara, fără să lipsească o zi”, a spus proprietarul restaurantului.

Proprietarul restaurantului a fost impresionat de tânărul student

Clienții restaurantului l-au aplaudat pe tânăr, iar nenumărați oameni au filmat întregul moment cu telefonul mobil. Antoñito s-a angajat la restaurant chiar în această vară, fără a avea experiență anterioară.

Cu toate acestea, tânărul nu a lipsit nicio zi de la serviciu, iar proprietarul restaurantului a fost foarte impresionat de seriozitatea de care a dat dovadă pe parcursul lunilor pe care le-a petrecut ca chelner al localului, potrivit informațiilor de la Huff Post.

Iar în ultima zi pe care Antoñito a petrecut-o ca chelner, proprietarul restaurantului a dorit să-și ia rămas bun de la tânărul student și să împărtășească acest moment cu restul clienților din restaurant.

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