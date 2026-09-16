 Care sunt ceaiurile care hidratează cel mai bine organismul. Recomandările medicilor nutriționiști
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Care sunt ceaiurile care hidratează cel mai bine organismul. Recomandările medicilor nutriționiști

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Cu toții știm cât de important este pentru starea noastră generală de sănătate să ne menținem hidratați de-a lungul zilei. Cu toate acestea, mulți oameni se întreabă dacă acest lucru înseamnă neapărat că trebuie să consume cât mai multă apă sau dacă diversele sortimente de ceaiuri vor fi la fel de utile.

Ceaiul este o băutură foarte populară
Ceaiul este o băutură foarte populară Foto: IStock

Pentru a ne menține o stare cât mai bună de sănătate, este important să rămânem hidratați pe parcursul zilei. Iar mulți oameni se întreabă dacă acest lucru înseamnă că trebuie să consume o cantitate suficient de mare de apă sau dacă diverse alte băuturi vor contribui la hidratarea organismului.

Ceaiul este a doua cea mai populară băutură de pe glob, imediat după apa potabilă. Având în vedere popularitatea de care se bucură, există oameni care preferă să bea mai mult ceai decât apă, conform Real Simple.

Ceaiul este foarte popular de-a lungul globului

Din fericire pentru băutorii de ceai, acesta poate să hidrateze organismul la fel de bine precum apa. Însă, există și unele excepții pe care trebuie să le avem în vedere.

„Ideea că ceaiul care conține cofeină deshidratează provine din cercetări mai vechi, care nu mai sunt de actualitate. Ceaiul conține peste 99% apă, iar efectul diuretic ușor al cofeinei este prea mic pentru a contrabalansa lichidul pe care îl consumi. Cu excepția cazului în care cineva bea cantități mari de ceai foarte concentrat, cu un conținut ridicat de cofeină, ceaiul contribuie la hidratare, în esență, în același mod în care o face apa”, explică medicul Amy Shapiro.

Ce opinie au medicii despre ceaiuri

Practic, cele mai bune ceaiuri pentru a ne hidrata organismul sunt cele care au o concentrație cât mai mică de cofeină. În general, orice fel de lichid ne va ajuta să ne hidratăm, dar băuturile cu un conținut ridicat de zahăr trebuie evitate.

„Ceaiul negru are cea mai mare cantitate de cofeină dintre ceaiurile propriu-zise (aproximativ 40–70 de miligrame per cană). Ceaiul verde și cel alb au un conținut mai scăzut de cofeină (aproximativ 20–45 de miligrame), iar ceaiurile din plante (mușețel, mentă, rooibos) nu conțin în mod natural cofeină”, spune Shapiro.

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