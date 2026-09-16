Câți bani s-au strâns la „Masa Care Unește”. Donațiile vor fi folosite pentru a ridica primul Spital de Psihiatrie Pediatrică

Masa Care Unește continuă să aibă un impact pozitiv. După ce 20.000 de oameni s-au strâns la masa lungă de peste 5 kilometri și făcută din materiale reciclabile, o sumă uriașă a fost strânsă prin intermediul donațiilor. Banii vor urma să fie folosiți pentru a construi primul Spital de Psihiatrie Pediatrică.

Evenimentul a stabilit un nou record mondial Foto: Click!

Nu mai puțin de 20.000 de persoane au participat la evenimentul „Masa Care Unește”, iar un nou record Guinness World Records a fost stabilit. Masa lungă de peste 5 kilometri a fost amenajată în Piața Constituției din București, iar în urma acestui eveniment spectaculos au fost strânse donații cu o valoare totală de aproximativ 100.000 de euro.

În plus, cei care doresc să doneze bani pentru a contribui la ridicarea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din țara noastră, pot face acest lucru în continuare pe site-ul www.masacareuneste.ro, sau prin modalitățile oferite de Fundația Metropolis.

S-au strâns 100.000 de euro

Recordul precedent pentru o masă în aer liber era deținut tot de către români. Acest vechi record a fost stabilit anul trecut la Alba Iulia, când nu mai puțin de 10.000 de oameni s-au așezat la o masă de 2.782,96 metri, realizată tot din materiale reciclabile.

„Recordul mondial este o reușită extraordinară, dar la fel de important este ceea ce demonstrează această ediție: cât de mult putem construi atunci când companiile, partenerii, voluntarii și oamenii își pun împreună resursele, timpul și energia în jurul unei cauze comune”, a spus Alexa Vîlcan, fondator Bloom The World, potrivit PRO TV.

S-a stabilit un nou record mondial

Spitalul pentru care s-au strâns fonduri va putea sprijini nu mai puțin de 5.700 de copii care suferă de afecțiuni psihice severe.

„Masa Care Unește a fost, înainte de toate, despre comunitate și despre puterea pe care oamenii o pot da unei idei în care cred. De la an la an, proiectul a crescut prin cei care au ales să i se alăture, iar odată cu el a crescut și impactul social pe care îl putem genera împreună. Masa Care Unește a fost și va rămâne o inițiativă privată. Le mulțumim tuturor celor 57 de parteneri comerciali și instituționali și celor 20.000 de oameni care s-au așezat la aceeași masă și au transformat această idee într-un proiect cu impact real”, a mai spus Alexa Vîlcan.