Facturile la curent ar putea crește din nou. Dunărea a ajuns la cote critice, iar România se apropie de recordul importurilor de energie

Românii s-ar putea confrunta cu noi scumpiri la energia electrică în perioada următoare. Nivelul extrem de scăzut al Dunării afectează producția hidro și menține oprită producția de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, în timp ce România ajunge să importe tot mai multă energie. Specialiștii avertizează că presiunea asupra prețurilor ar putea deveni și mai mare în lunile următoare.

Facturile la curent ar putea crește din nou. Foto: arhiva

Situația de pe piața energiei devine tot mai complicată. Debitul Dunării se menține la valori foarte scăzute, ceea ce afectează producția hidrocentralelor și funcționarea sistemelor de răcire de la Cernavodă. În paralel, o avarie a redus și producția unei centrale pe cărbune.

În aceste condiții, România este nevoită să apeleze tot mai mult la importuri pentru a acoperi consumul intern.

Dunărea, la niveluri extrem de scăzute. Producția de energie este afectată

Seceta hidrologică pune presiune pe sistemul energetic românesc. Debitul Dunării a scăzut în continuare, iar perspectivele pentru perioada imediat următoare nu sunt încurajatoare.

Cristinel Popescu, inginer, a explicat situația actuală și evoluția producției de energie:

„Debitele în continuare sunt foarte scăzute pe Dunăre. Avem 1250, tendinţa e uşor de scădere, spre 1220. Avem cel mai prost an hidrologic pe Dunăre până acum din luna aprilie mai încoace. Acum, pe Porţile de Fier I şi II avem undeva la 250 mWH oră producţie instantanee, pe naţional la această oră deja importăm.”

Scăderea producției de la Porțile de Fier vine într-un moment în care necesarul de energie al României rămâne ridicat.

Potrivit explicațiilor oferite de specialist, schimbarea este vizibilă inclusiv în timpul zilei, când România ajunge să cumpere energie din exterior.

„Erau vremuri în care exportam începând cu aceste ore acum întrucât intensitatea luminii solare scade şi va scădea pe timp de iarnă, vom importa din ce în ce mai mult iar partea de export se va situa undeva în jurul amiezei. Am început să importăm energie şi ziua.”

Cernavodă rămâne oprită. Cât de mult contează energia nucleară

Problemele generate de nivelul Dunării se resimt și la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Unitățile de producție nu pot funcționa în condiții normale atunci când temperatura și debitul apei de răcire nu permit operarea în siguranță. În contextul actual, producția de la Cernavodă rămâne indisponibilă pentru cel puțin câteva zile.

În același timp, debitul redus al Dunării afectează și producția hidroenergetică, ceea ce înseamnă o presiune suplimentară asupra celorlalte surse disponibile.

Situația este complicată și de oprirea unei centrale pe cărbune în urma unei avarii.

România ar putea importa o cantitate record de energie

Pe măsură ce producția internă scade, importurile devin tot mai importante pentru echilibrarea consumului.

În zilele următoare, cantitatea de energie cumpărată din afara țării ar putea ajunge la niveluri istorice, apropiindu-se de jumătate din consumul național în anumite intervale.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, avertizează că presiunea importurilor se poate reflecta în prețul plătit de consumatori:

„Orice zi care ne obligă să apelăm la importuri poate avea un impact pe preţuri care se adaugă la situaţia extrem de dificilă şi îngrijorătoare la nivel european. Aşa cum a avertizat şi comisarul pentru energie, ne aşteptăm, din cauza preţului mare la gaz, dacă nu se deschide strâmtoarea Ormuz, ne aşteptăm la preţuri record la electricitate.”

Oficialul descrie situația din sectorul energetic drept una dintre cele mai dificile din ultimele decenii.

„Suntem în cea mai dificilă şi provocatoare situaţie din ultimele decenii.”

Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 20-30%

Primele efecte ale presiunilor din piața energiei încep deja să fie resimțite în tarife.

Potrivit informațiilor prezentate, unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri a majorat deja tarifele, iar alți furnizori ar putea urma aceeași direcție.

Corina Murafa, expert în energie, spune că scumpirile ar putea fi inițial moderate, însă situația s-ar putea schimba dacă România nu reușește să crească rapid capacitatea de producție disponibilă.

„Vorbim, deocamdată, sigur de creşteri modeste. undeva sub 10%. Dar acestea se vor accelera pe măsură ce nu reușim să punem mai multă capacitate în funcțiune. Ne putem aștepta la creșteri și de 20-30% la factură.”

Astfel, evoluția prețurilor va depinde nu doar de consumul românilor, ci și de producția internă, de importuri și de evoluția pieței europene de energie.

Cum ar putea românii să reducă impactul scumpirilor

În contextul presiunii asupra sistemului energetic, autoritățile recomandă consumatorilor să evite, pe cât posibil, folosirea aparatelor electrice în perioadele de vârf.

Cristian Bușoi a explicat că unele activități casnice pot fi mutate în intervale în care cererea este mai redusă.

„Consumatorii casnici pot în continuare atunci când se poate să-și reprogrameze de la orele de vârf către alte perioade ale zilei anumite activităţi casnice care înseamnă consum de electricitate.”

Recomandarea poate fi relevantă mai ales în sezonul rece, când consumul de electricitate și necesarul energetic tind să crească.

România, sub presiunea unei ierni dificile pentru energie

Problemele actuale vin într-un moment sensibil pentru sistemul energetic. Scăderea producției hidro, indisponibilitatea temporară a unor capacități de producție și creșterea importurilor pot pune presiune asupra prețurilor.

În plus, perioada rece poate amplifica cererea de energie, în special în intervalele de vârf.

Pentru consumatori, principala necunoscută rămâne evoluția tarifelor în următoarele luni. Dacă producția internă nu va putea acoperi o parte mai mare din necesar, România va depinde într-o măsură mai mare de energia cumpărată din piețele externe.

Iar această dependență se poate transforma, în cele din urmă, în facturi mai mari pentru populație.

În prezent, România se confruntă cu o combinație dificilă: Dunăre cu debit foarte scăzut, producție hidro redusă, indisponibilitatea temporară a unor capacități importante și importuri tot mai mari. Specialiștii avertizează că, dacă presiunile persistă, scumpirile la electricitate ar putea deveni semnificative în perioada următoare.