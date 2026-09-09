 Hidroelectrica schimbă tarifele din octombrie. Cu cât vor fi mai mari facturile românilor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Hidroelectrica schimbă tarifele din octombrie. Cu cât vor fi mai mari facturile românilor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Hidroelectrica modifică prețurile pentru energia electrică furnizată clienților casnici, începând din octombrie. Noile tarife vor aduce facturi mai mari, în funcție de consum și de zona de distribuție. Specialiștii avertizează că și alți furnizori ar putea majora prețurile, mai ales pentru contractele noi sau la reînnoire. 

Facturile la curent ar putea crește
Facturile la curent ar putea crește Foto: arhivă

Primele semnale de creștere

Prețurile la energia electrică pentru consumatorii casnici încep să dea primele semnale de majorare, iar unul dintre cele mai importante vine chiar de la Hidroelectrica — compania care, în ultimii ani, a oferit cele mai mici tarife din piață.

Furnizorul anunță o creștere a prețului energiei active pentru clienții ale căror contracte ajung la termen, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, modificare ce se va aplica din octombrie 2026.

Această ajustare poate fi un indicator pentru evoluția ofertelor celorlalți furnizori, în contextul presiunilor asupra producției și costurilor de achiziție.

Creșterea prețului energiei active

Potrivit Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, majorarea de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh reprezintă o creștere de aproximativ 14,4%, potrivit Adevărul.

Impactul asupra facturii finale este mai redus, deoarece aceasta include și tarifele de transport, distribuție și taxele aferente. În funcție de zona de distribuție, prețul final ar putea ajunge la 1,19–1,27 lei/kWh, față de 1,11–1,19 lei/kWh în prezent -  o creștere de circa 7%.

Scăderea debitelor a redus producția hidro, limitând cantitatea de energie pe care Hidroelectrica o poate genera din propriile centrale. În aceste condiții, compania este nevoită să cumpere o parte din energie din piață, la costuri mai mari.

Această situație, combinată cu apropierea sezonului rece și reducerea producției fotovoltaice, pune presiune suplimentară asupra prețurilor.

De ce contează scumpirea Hidroelectrica

Hidroelectrica a fost, în ultimii ani, reperul pentru cele mai mici tarife din piață. Majorarea prețului energiei active schimbă această referință și poate influența strategiile celorlalți furnizori.

Faptul că inclusiv un producător cu resurse proprii majorează prețurile indică o tendință generală de creștere a costurilor de achiziție și o diminuare a energiei ieftine disponibile.

Spre exemplu, pentru un consum de 100 kWh pe lună, creșterea estimată este de aproximativ 8 lei, iar pentru 500 kWh - de circa 40 de lei. Diferențele depind de consumul fiecărei gospodării și de zona de distribuție.

Ce pot face consumatorii

Majorarea nu obligă clienții să accepte automat noua ofertă. Cei ale căror contracte ajung la termen pot compara ofertele disponibile pe piață.

Specialiștii recomandă verificarea prețului final (cu toate taxele incluse), a perioadei de valabilitate, a eventualelor abonamente și a condițiilor de modificare ulterioară a tarifului.

„Producția redusă înseamnă mai puțină energie ieftină în piață, iar presiunea îi afectează pe toți. Totuși, scumpirile nu vor fi simultane și nici egale”, explică Silviu Gresoi, expert în energie, despre creșterile de preț din perioada următoare.

Ghid de cumpărături

Andreea Esca, dezvăluiri după aniversarea ei
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun” Vedete românești
image png
VideoCât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit” Fapt divers
image
#Analize Adevărul
Scumpirea energiei la Hidroelectrica nu e doar despre Hidroelectrica. Ce urmează cu prețurile la curent adevarul.ro
image
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor adevarul.ro

Parteneri

image
După ce a reziliat cu Rapid, Cristi Ignat a fost prezentat oficial de CFR Cluj. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Locul din România unde oamenii stau peste 70 de minute pe drum pentru a ajunge la serviciu observatornews.ro
image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil" www.antena3.ro
image
Românii nu verifică informațiile de pe internet. Sub 20% caută să vadă dacă ce citesc este adevărat. Pe ce loc suntem în clasamentul Eurostat www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Fanii Disney sunt îndoliați. S-a stins din viață Jim Geoghan, co-creatorul serialului „Zack și Cody, ce viață minunată” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
„Ghinion!” Motivul incredibil pentru care un bărbat a refuzat să coboare din avion, după o escală neașteptată as.ro
image
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea playtech.ro
image
Turcii au spart banca! Cum a ajuns Süper Lig să adune staruri de sute de milioane de euro www.fanatik.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Reacția ciudată a Prințului Harry și a lui Meghan, după clarificările legate de statutul lor. Cum se poziționează ducii okmagazine.ro
image
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă okmagazine.ro
image
#Istorie Modernă Universală
Decapitarea regelui Ludovic al XVI-lea. Cum a devenit ghilotina un simbol al Revoluției Franceze historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
control aeroport jpg
Amendă de 200.000 de euro pentru un „suvenir” din vacanță. Descoperirea șocantă din bagajul unui bărbat Internațional
masina politie jpeg
Doi frați din Iași, bătuți cu ranga pentru o bucată de pământ: „M-am prefăcut mort ca să scap” Național
tuica istock jpg
Țuica făcută acasă poate aduce amenzi uriașe, până la 100.000 de lei. Ce regulă trebuie respectată de gospodarii români Național
pizza1 jpeg
Biserica din România unde s-a împărțit pizza în loc de sarmale. De ce a făcut preotul aacest gest Național
Abdul Conteh Leone facebook jpg
De la un stand cu plante la o afacere de succes. Povestea băiatului de 13 ani care își plătește singur școala de 18.000 de euro pe an Fapt divers
Fecioara Maria
Sfinții importanți sărbătoriți pe 9 septembrie. Cine își serbează ziua onomastică Național
popcorn pexels jpg
Nu sunt doar gustoase! Gustările care îți aduc un aport important de fibre Fapt divers
gradinarit gradina flori plante istock jpg
Vrei o curte plină de flori, dar fără efort? Plantele care aproape că se îngrijesc singure Fapt divers
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net