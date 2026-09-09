Hidroelectrica schimbă tarifele din octombrie. Cu cât vor fi mai mari facturile românilor

Hidroelectrica modifică prețurile pentru energia electrică furnizată clienților casnici, începând din octombrie. Noile tarife vor aduce facturi mai mari, în funcție de consum și de zona de distribuție. Specialiștii avertizează că și alți furnizori ar putea majora prețurile, mai ales pentru contractele noi sau la reînnoire.

Facturile la curent ar putea crește Foto: arhivă

Primele semnale de creștere

Prețurile la energia electrică pentru consumatorii casnici încep să dea primele semnale de majorare, iar unul dintre cele mai importante vine chiar de la Hidroelectrica — compania care, în ultimii ani, a oferit cele mai mici tarife din piață.

Furnizorul anunță o creștere a prețului energiei active pentru clienții ale căror contracte ajung la termen, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, modificare ce se va aplica din octombrie 2026.

Această ajustare poate fi un indicator pentru evoluția ofertelor celorlalți furnizori, în contextul presiunilor asupra producției și costurilor de achiziție.

Creșterea prețului energiei active

Potrivit Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, majorarea de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh reprezintă o creștere de aproximativ 14,4%, potrivit Adevărul.

Impactul asupra facturii finale este mai redus, deoarece aceasta include și tarifele de transport, distribuție și taxele aferente. În funcție de zona de distribuție, prețul final ar putea ajunge la 1,19–1,27 lei/kWh, față de 1,11–1,19 lei/kWh în prezent - o creștere de circa 7%.

Scăderea debitelor a redus producția hidro, limitând cantitatea de energie pe care Hidroelectrica o poate genera din propriile centrale. În aceste condiții, compania este nevoită să cumpere o parte din energie din piață, la costuri mai mari.

Această situație, combinată cu apropierea sezonului rece și reducerea producției fotovoltaice, pune presiune suplimentară asupra prețurilor.

De ce contează scumpirea Hidroelectrica

Hidroelectrica a fost, în ultimii ani, reperul pentru cele mai mici tarife din piață. Majorarea prețului energiei active schimbă această referință și poate influența strategiile celorlalți furnizori.

Faptul că inclusiv un producător cu resurse proprii majorează prețurile indică o tendință generală de creștere a costurilor de achiziție și o diminuare a energiei ieftine disponibile.

Spre exemplu, pentru un consum de 100 kWh pe lună, creșterea estimată este de aproximativ 8 lei, iar pentru 500 kWh - de circa 40 de lei. Diferențele depind de consumul fiecărei gospodării și de zona de distribuție.

Ce pot face consumatorii

Majorarea nu obligă clienții să accepte automat noua ofertă. Cei ale căror contracte ajung la termen pot compara ofertele disponibile pe piață.

Specialiștii recomandă verificarea prețului final (cu toate taxele incluse), a perioadei de valabilitate, a eventualelor abonamente și a condițiilor de modificare ulterioară a tarifului.

„Producția redusă înseamnă mai puțină energie ieftină în piață, iar presiunea îi afectează pe toți. Totuși, scumpirile nu vor fi simultane și nici egale”, explică Silviu Gresoi, expert în energie, despre creșterile de preț din perioada următoare.