 Comisar-șef din Constanța, prins beat la volan. Avea o alcoolemie de 2,60 la mie și și-ar fi amenințat colegii
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Comisar-șef din Constanța, prins beat la volan. Avea o alcoolemie de 2,60 la mie și și-ar fi amenințat colegii

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Un caz revoltător zguduie Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, după ce un ofițer cu funcție de conducere a provocat un accident rutier grav în timp ce se afla într-o stare avansată de ebrietate. 

Un comisar-șef, beat la volan înainte de tură.
Un comisar-șef, beat la volan înainte de tură. Foto: arhivă

Cu mai puțin de trei ore înainte de a intra în serviciu, comisarul-șef a pierdut controlul volanului, s-a izbit violent de separatoarele de sens și a încercat să își intimideze colegii sosiți la fața locului, recurgând la gesturi extreme.

Impact violent la Valu lui Traian și refuzul testării cu etilotestul

Incidentul s-a produs pe raza localității Valu lui Traian, unde polițistul, aflat în timpul liber, a intrat în coliziune puternică cu parapetul median al drumului, distrugând grav autoturismul pe care îl conducea.

Alerta a fost dată la numărul unic 112 de un martor ocular care a asistat la accident, permițând sosirea rapidă a echipajelor rutiere, potrivit Observator.

La fața locului, dialogul cu șoferul vinovat a degenerat rapid. Comisarul-șef a refuzat categoric să sufle în aparatul etilotest și a încercat să facă uz de autoritate în fața agenților constatatori.

Acesta le-a fluturat ostentativ legitimația de serviciu, invocând gradul superior pentru a scăpa de răspundere, iar ulterior a recurs la un gest bizar, dând foc documentului oficial de serviciu.

Aproape de comă alcoolică: alcoolemie record de 2,60 la mie și cercetare penală

Văzând starea evidentă de degradare fizică și comportamentul agresiv al bărbatului, echipajele l-au imobilizat și l-au transportat sub escortă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

Rezultatele analizelor de laborator au confirmat o alcoolemie uriașă, de 2,60 g/l alcool pur în sânge, valoare care plasa șoferul în pragul comei alcoolice. În urma constatărilor, pe numele comisarului-șef a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, i-a fost suspendat dreptul de a conduce prin reținerea permisului, iar conducerea inspectoratului a declanșat o procedură disciplinară internă.

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