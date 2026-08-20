Șofer de autobuz, prins beat la volan după un accident cu 12 mașini. Explicația dată de bărbat

Un șofer de autobuz în vârstă de 65 de ani a produs un accident în lanț de proporții la Mediaș, distrugând 12 autoturisme și trimițând mai multe persoane la spital. Deși a susținut că a suferit o stare de rău, etilotestul a indicat o alcoolemie uriașă de 1,26 mg/l în aerul expira.

Scene de groază s-au derulat în plină zi pe o stradă intens circulată din municipiul Mediaș. Aflat la volanul unui autobuz de transport public deși abia își mai menținea echilibrul din cauza alcoolului, un șofer de 65 de ani a pătruns pe contrasens și a măturat tot ce i-a stat în cale pe o distanță de 200 de metri.

12 mașini zdrobite, mai mulți răniți transportați de urgență la spital și o anchetă extinsă care îi vizează și pe responsabilii din cadrul societății locale de transport.

200 de metri de distrugeri: mașini aruncate unele într-altele

Autobuzul a pătruns direct pe sensul opus de mers, lovind violent primele două autoturisme întâlnite și continuându-și cursa nebună fără să schițeze vreo tentativă de frânare.

Tragedia a fost limitată doar de reacția rapidă a trei conducători auto care au efectuat manevre disperate pentru a se feri. Cursa distructivă s-a oprit violent într-un taxi ocupat de clienți, moment în care pasagerii și șoferul au fost scoși pe geamuri de către martori.

„Când mă uit, strigau oamenii: «Băi, băi, vai, vai, nu!». A venit autobuzul foarte tare. Tot ce a fost în față, tot a luat, a aruncat mașinile dintr-una în alta. Nu a pus frână deloc, nu s-a mai văzut așa ceva în oraș” spune un martor.

"Tot ce am auzit este un zgomot puternic de lovitură, sticlă spartă, motor puternic turat, lumea țipa. Și am văzut taxiul ăsta împins de autobuz. Sunt prima mașină neatinsă" relatează un alt martor potrivit Observator.

Alcoolemie de 1,26 la testare: scuza stării de rău și riscul a cel puțin 7 ani de închisoare

Pus în fața polițiștilor, bărbatul a încercat să se disculpe susținând că i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea.

Verificarea cu aparatul etilotest a infirmat însă rapid varianta medicală, indicând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru faptele sale, conducătorul auto riscă cel puțin 7 ani de închisoare, urmând ca asiguratorul să îi poată imputa integral despăgubirile financiare uriașe pentru vehiculele distruse.

Anchetatorii verifică acum modul în care societatea locală de transport din Mediaș a permis plecarea în cursă a șoferului, legislația impunând testarea obligatorie a personalului înainte de ieșirea pe traseu.

Legea prevede că cei care conduc autobuze trebuie testați înainte de plecarea în cursă pentru a vedea dacă au consumat alcool.

La București circulă deja troleibuze care au alcool test la bord. Nu pornesc dacă șoferul nu suflă în el sau dacă alcoolemia nu este zero.

Un alt accident provocat de un șofer băut, la Suceava

Un caz asemănător a avut loc în Suceava, în iulie 2026, când un șofer aflat sub influența alcoolului a provocat un accident în care au fost implicate șase vehicule.

Potrivit informațiilor relatate de presa locală, bărbatul conducea un autoturism BMW și a lovit mai multe mașini aflate în trafic. În urma impactului, autoturismele au fost avariate, iar incidentul a atras intervenția polițiștilor.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au continuat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

sursa: TikTok Observator