 Nou regulament pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București. Cât costă recuperarea vehiculelor
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Nou regulament pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București. Cât costă recuperarea vehiculelor

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Atenție șoferi! Municipalitatea Bucureștiului a aprobat noi reguli şi tarife pentru ridicarea maşinilor parcate neregulamentar în cel mai mare oraș al țării. Capitala a fost împărțită între cele 7 primării, astfel încât să nu rămână nicio stradă sau alee nesupravegheată. Ultima noutate este că s-a decis crearea unei platforme digitale unice pentru ridicarea mașinilor și reclamații.

Mașini ridicate parcate neregulamentar
Autoritățile locale din București readuc în forță „hingherii de mașini”. Foto: ps3.ro Foto: ps3.ro

Noul regulament prevede că ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate ilegal pe domeniul public se va face unitar, cu aceleași reguli în tot orașul. 

Ridicarea mașinilor împărțită între primării pe zone

Pentru prima oară, de comun acord între edilii Capitalei au fost stabilite zone de ridicare. Primăria Municipiului Bucureşti, prin Poliția Locală şi Compania Municipală Parking Bucureşti va acționa de acum înainte doar în „Zona Centrală”. Aceasta este delimitată de Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei şi Bulevardul Magheru.

Potrivit noului regulament, primăriile de Sector (1-6) vor ridica vehiculele parcate neregulamentar pe restul arterelor, adică între limita „Zonei centrale” şi limitele lor administrativ-teritoriale.

Primăria Capitalei își face serviciu de „hingheri de mașini”

Operarea serviciului de ridicare în cazul Primăriei Capitalei va fi asigurată de Compania Parking prin serviciul „Ridicare, Transport, Depozitare şi Eliberare”. Vehiculele ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren de peste 25.000 mp din Splaiul Unirii 176.

Serviciul va funcţiona non-stop, iar locaţia a fost aleasă tocmai pentru că este situată în interiorul „inelului central de circulaţie”. Astfel, specialiștii Primăriei Capitalei spun că vor apărea costuri mai mici şi un timp minim de transport/tranzit pentru autospecialele de ridicare de la locul intervenţiei până la depozit.

Registru unic pe Capitală de reclamații și intervenții 

Toate sesizările, dispoziţiile de ridicare şi statutul vehiculelor vor fi de acum înainte centralizate într-o platformă digitală unică, la care au acces toate poliţiile locale, gestionată de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti. 

”Dispeceratele Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor vor funcţiona 24 de ore din 24 şi vor fi interconectate prin intermediul Registrului Unic. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că dacă o sesizare pentru vehicule staţionate neregulamentar în Sectorul 5 ajunge la Poliţia Locală Bucureşti sau la Poliţia Locală Sector 4, instituţii care nu acţionează pe zona respectivă, sistemul o redirecţionează automat către sectorul responsabil, în acest caz Poliţia Locală Sector 5, fără ca cetăţeanul să fie retrimis la o altă instituţie”, a anunțat Primăria Bucureşti. 

Tarifele unice pentru recuperarea mașinilor ridicate

Pentru a recupera vehiculul ridicat de primării, indiferent dacă operațiunea este efectuată de PMB sau de primăriile de sector sunt acum noi tarife, unice în funcție de tonaj. 

-Ridicare vehicule mai mici 5 tone – 400 lei 

-Ridicare vehicule mai mari 5 tone – 540 lei 

-Transport vehicule mai mici 5 tone – 300 lei 

-Transport vehicule mai mari 5 tone – 400 lei 

-Depozitare 1-24h + eliberare – 300 lei 

-Depozitare peste 24h – 150 lei/zi 

-Oprirea ridicării (taxa deplasare platforma pana la locul ridicarii + taxa de manipulare) – 400 lei 

-Tarif special de depozitare pentru vehiculele care au statutul de vehicul abandonat – 150 lei. 

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