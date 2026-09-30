 Un vlogger străin a mâncat pe 3 continente într-o singură zi: „Micul dejun în Maroc, prânzul la Paris și cina în New York”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un vlogger străin a mâncat pe 3 continente într-o singură zi: „Micul dejun în Maroc, prânzul la Paris și cina în New York”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un călător pasionat de provocări, Max Wilson, a decis să testeze un concept spectaculos: să ia micul dejun, prânzul și cina pe trei continente, toate în aceeași zi.

A mâncat pe 3 continente într-o singură zi
A mâncat pe 3 continente într-o singură zi Foto: Capturi YouTube

Planul ambițios și plin de riscuri logistice, a început la ora 3:45 dimineața, cu un zbor spre Africa. „Astăzi o să iau micul dejun în Maroc, prânzul la Paris și cina în New York”, a explicat el la începutul experimentului, recunoscând că „atât de multe lucruri pot merge prost, de la întârzieri și anulări de zboruri până la trafic și controlul pașapoartelor”.

Mic dejun în Casablanca

Prima oprire a fost Casablanca, unde a ajuns înainte de răsărit. Deși ora era extrem de matinală, a găsit un local deschis chiar peste drum de hotel.

„Sincer, niciodată în viața mea nu m-am gândit că o să zbor în Maroc doar pentru micul dejun”, a spus el amuzat. Meniul disponibil la 3:45 dimineața era limitat, însă a reușit să comande o omletă simplă și pâine, o variantă tradițională și rapidă pentru începutul zilei.

După micul dejun, a urmat zborul spre Paris, unde a ajuns în timp util pentru prânz. Plimbându-se pe străzile din apropierea Turnului Eiffel, a remarcat atmosfera aglomerată și diversitatea cafenelelor.

„Parisul primește uneori critici, dar mie îmi place”, a spus el, surprins de cât de ușor se vedea monumentul emblematic chiar din stradă.

După ce a analizat mai multe opțiuni, a ales o cafenea recomandată de un taximetrist. A comandat un croque-monsieur, preparatul franțuzesc clasic cu pâine, șuncă și brânză topită.

„Este, probabil, cel mai bun sandwich cu brânză pe care l-am mâncat vreodată”, a declarat el, impresionat de simplitatea și gustul preparatului. A continuat cu un carpaccio, pe care l-a descris drept „la fel de bun ca sandwichul”.

Cu două continente bifate - Africa dimineața și Europa la prânz - călătorul s-a pregătit pentru următoarea etapă: zborul transatlantic.

„Am timp suficient să mănânc și să ajung la aeroport. Totul merge perfect până acum”, a spus el, verificând ora: 13:50 în Paris.

Cina în New York

Ultima parte a provocării urma să fie cea mai lungă: un zbor de peste opt ore către New York, unde intenționa să încheie ziua cu o cină americană. „Aceasta o să fie greu de întrecut în New York”, a spus el referindu-se la prânzul parizian, dar hotărât să ducă experimentul până la capăt.

Provocarea, micul dejun în Africa, prânzul în Europa și cina în America, a devenit un test al rezistenței, al organizării și al norocului. „La finalul zilei vom afla dacă este cu adevărat posibil”, a spus el la începutul călătoriei. Iar până la prânz, totul decursese impecabil.

Cu desertul bifat, a pornit spre aeroport. Avionul a decolat la 18:47, cu doar 13 minute întârziere - un detaliu care îi menținea speranța că provocarea poate fi dusă la capăt.

Planul era simplu: aterizare la 20:45, o oră estimată pentru controlul pașapoartelor, apoi încă o oră și un sfert pentru a găsi un loc unde să ia cina. Totul trebuia să se încheie înainte de miezul nopții.

Max Wilson a mărturisit că a dormit tot zborul de 8 ore, el fiind trezit de stewardese. A ajuns la aeroportul JFK, a luat un taxi și a început să discute cu șoferul, care i-a spus unde se găsește cea mai bună mâncare din statul New York.

„Cel mai bun e Brooklyn, nu orașul. În Manhattan nu e nimic, doar scump. Shish kebab, carne, friptură- în Brooklyn găsești tot. Și e ieftin. O friptură e 22 de dolari. În oraș e 300–400”.

La ora 23:39, a reușit să ia cina la un restaurant timp fast-food, încheind astfel provocarea la limită.

„Am reușit cu 21 de minute înainte de miezul nopții. Ce zi. Ce experiență. Sunt atât de recunoscător”.

Ghid de cumpărături

Chad Lowe
Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă” Vedete internaționale
valentina si vlad jpg
Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale Național
image
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de hărțuire: „Încep cu Luiza Popovici” adevarul.ro
image
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri adevarul.ro

Parteneri

image
Compania din România cu care colaborează Simona Halep a solicitat insolvența: „O decizie dificilă” www.fanatik.ro
image
Atac la bordul unui zbor FlyDubai: pilot înjunghiat, pasagerii s-au luptat cu copilotul ca să evite prăbuşirea observatornews.ro
image
România a avut o insulă pe Dunăre care a dispărut sub ape. Ada Kaleh a fost locuită secole întregi și atrăgea turiști din toată Europa www.antena3.ro
image
Avertismentul Rusiei pentru țările europene: „Fabricile de armament care furnizează Ucrainei sunt ținte militare legitime” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Afacerea de 24 de milioane de euro a lui Gigi Becali, blocată fiindcă România nu are guvern! Cum a votat acesta în Parlament as.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor playtech.ro
image
Totul a fost ținut secret! Conducătorul din SuperLigă ar putea prelua o echipă din prima ligă poloneză: „Buget 9,5 milioane €, 40 de milioane € băgați în stadionul nou”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu deputatul Ciprian Șerban. Cei doi urmează să devină părinți! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
306ce31f 286a 4a30 9750 323b37da50e7 jpg
Nou regulament pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București. Cât costă recuperarea vehiculelor Național
poliția (2) jpg
Tragedie în Marea Britanie: trei adolescenți au murit după ce mașina lor a ajuns într-un râu Internațional
eliza tanasie
Eliza, sora Valentinei, reacție sfâșietoare în mediul online. Ce le-a cerut oamenilor: „Nimeni din familia mea nu a fost de acord cu el” Național
interviu bbc jpg
VideoAu trecut 9 ani de la momentul viral! Cum arată acum copiii care au întrerupt celebrul interviu BBC Internațional
valentina si vlad jpg
Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale Național
danielle autobuz scolar captura video jpg
Locuiește într-un autobuz școlar ca să scape de chirie! Cât a investit în locuința neobișnuită Fapt divers
pensie, foto shutterstock jpg
Ce pensie primești după 15 ani de muncă în România. Calculul pe care trebuie să-l știe toți românii Național
H&M pexels jpg
H&M închide 95 de magazine și renunță la un brand! Ce se întâmplă cu retailerul de modă în 2026 Fapt divers
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net