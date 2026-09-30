Un vlogger străin a mâncat pe 3 continente într-o singură zi: „Micul dejun în Maroc, prânzul la Paris și cina în New York”

Un călător pasionat de provocări, Max Wilson, a decis să testeze un concept spectaculos: să ia micul dejun, prânzul și cina pe trei continente, toate în aceeași zi.

A mâncat pe 3 continente într-o singură zi Foto: Capturi YouTube

Planul ambițios și plin de riscuri logistice, a început la ora 3:45 dimineața, cu un zbor spre Africa. „Astăzi o să iau micul dejun în Maroc, prânzul la Paris și cina în New York”, a explicat el la începutul experimentului, recunoscând că „atât de multe lucruri pot merge prost, de la întârzieri și anulări de zboruri până la trafic și controlul pașapoartelor”.

Mic dejun în Casablanca

Prima oprire a fost Casablanca, unde a ajuns înainte de răsărit. Deși ora era extrem de matinală, a găsit un local deschis chiar peste drum de hotel.

„Sincer, niciodată în viața mea nu m-am gândit că o să zbor în Maroc doar pentru micul dejun”, a spus el amuzat. Meniul disponibil la 3:45 dimineața era limitat, însă a reușit să comande o omletă simplă și pâine, o variantă tradițională și rapidă pentru începutul zilei.

După micul dejun, a urmat zborul spre Paris, unde a ajuns în timp util pentru prânz. Plimbându-se pe străzile din apropierea Turnului Eiffel, a remarcat atmosfera aglomerată și diversitatea cafenelelor.

„Parisul primește uneori critici, dar mie îmi place”, a spus el, surprins de cât de ușor se vedea monumentul emblematic chiar din stradă.

După ce a analizat mai multe opțiuni, a ales o cafenea recomandată de un taximetrist. A comandat un croque-monsieur, preparatul franțuzesc clasic cu pâine, șuncă și brânză topită.

„Este, probabil, cel mai bun sandwich cu brânză pe care l-am mâncat vreodată”, a declarat el, impresionat de simplitatea și gustul preparatului. A continuat cu un carpaccio, pe care l-a descris drept „la fel de bun ca sandwichul”.

Cu două continente bifate - Africa dimineața și Europa la prânz - călătorul s-a pregătit pentru următoarea etapă: zborul transatlantic.

„Am timp suficient să mănânc și să ajung la aeroport. Totul merge perfect până acum”, a spus el, verificând ora: 13:50 în Paris.

Cina în New York

Ultima parte a provocării urma să fie cea mai lungă: un zbor de peste opt ore către New York, unde intenționa să încheie ziua cu o cină americană. „Aceasta o să fie greu de întrecut în New York”, a spus el referindu-se la prânzul parizian, dar hotărât să ducă experimentul până la capăt.

Provocarea, micul dejun în Africa, prânzul în Europa și cina în America, a devenit un test al rezistenței, al organizării și al norocului. „La finalul zilei vom afla dacă este cu adevărat posibil”, a spus el la începutul călătoriei. Iar până la prânz, totul decursese impecabil.

Cu desertul bifat, a pornit spre aeroport. Avionul a decolat la 18:47, cu doar 13 minute întârziere - un detaliu care îi menținea speranța că provocarea poate fi dusă la capăt.

Planul era simplu: aterizare la 20:45, o oră estimată pentru controlul pașapoartelor, apoi încă o oră și un sfert pentru a găsi un loc unde să ia cina. Totul trebuia să se încheie înainte de miezul nopții.

Max Wilson a mărturisit că a dormit tot zborul de 8 ore, el fiind trezit de stewardese. A ajuns la aeroportul JFK, a luat un taxi și a început să discute cu șoferul, care i-a spus unde se găsește cea mai bună mâncare din statul New York.

„Cel mai bun e Brooklyn, nu orașul. În Manhattan nu e nimic, doar scump. Shish kebab, carne, friptură- în Brooklyn găsești tot. Și e ieftin. O friptură e 22 de dolari. În oraș e 300–400”.

La ora 23:39, a reușit să ia cina la un restaurant timp fast-food, încheind astfel provocarea la limită.

„Am reușit cu 21 de minute înainte de miezul nopții. Ce zi. Ce experiență. Sunt atât de recunoscător”.