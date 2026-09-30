Ce pensie primești după 15 ani de muncă în România. Calculul pe care trebuie să-l știe toți românii

Stagiul minim de cotizare din țara noastră este de 15 ani, iar românii care au muncit de-a lungul acestei perioade pot ieși la pensie. Însă, suma nu este aceeași pentru toată lumea. Este important de știut faptul că cuantumul pensiei depinde de veniturile pentru care au fost plătite contribuții, dar și de numărul total de puncte de pensie acumulate.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani Foto: Arhivă

Legislația din țara noastră spune clar că stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru a putea primi pensia pentru limită de vârstă este de 15 ani. Însă, simplul fapt că o persoană a muncit vreme de 15 ani nu înseamnă și că va primi aceeași pensie ca restul românilor. Valoarea depinde de punctajul acumulat de-a lungul acestor 15 ani și de plata contribuțiilor la sistemul public de pensii.

Potrivit adevarul.ro, în 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Practic, pentru a putea estima care ar fi suma pe care am putea să o primim drept pensie, trebuie să înmulțim numărul total de puncte cu valoarea punctului de referință.

Ce pensie pot primi românii care au lucrat 15 ani

În termeni practici, dacă o persoană a acumulat 0,5 puncte pe an vreme de 15 ani, atunci deține 7,5 puncte. În acest scenariu, calculul este 15 × 0,5 = 7,5 puncte. Iar în ce privește pensia, este vorba despre 7,5 înmulțit cu 81, situație în care ne rezultă suma de 607,50 de lei.

Desigur, dacă pe parcursul acestor 15 ani o persoană a acumulat în fiecare an câte un punct, atunci, desigur, ea va avea 15 puncte. În acest caz, se înmulțește 15 cu 81 și vedem că este vorba despre o pensie de 1.215 de lei.

Ce calcul trebuie să facă românii

În același timp, când vine vorba despre două puncte acumulate anual de-a lungul celor 15 ani de muncă, pensia finală va fi de 2.430 de lei. În același timp, indemnizația socială în 2026 este de 1.215 de lei, iar dacă un pensionar ar avea o pensie de 607,50 de lei, atunci va primi diferența până la valoarea indemnizației sociale.

Românii care vor să știe precis câți ani de cotizare au, cât și ce punctaj au acumulat de-a lungul anilor, trebuie să verifice evidențele casei teritoriale de pensii.