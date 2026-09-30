Momente de coșmar la bordul unui avion. Pilotul a fost înjunghiat de copilot

Momente dramatice au avut loc la bordul unui avion care zbura între Dubai și Tel Aviv. Copilotul l-ar fi înjunghiat pe pilot și ar fi încercat să preia controlul asupra aeronavei pentru a o prăbuși. Numai intervenția promptă a pasagerilor a salvat viața tuturor celor de la bord.

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Zborul operat de către FlyDubai către Tel Aviv a fost nevoit să aterizeze de urgență în Arabia Saudită după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul asupra aeronavei pentru a o prăbuși. Acesta l-ar fi înjunghiat pe pilot și, potrivit pasagerilor de la bord, ar fi încercat să se sinucidă și să ia cu el toți pasagerii de la bordul aeronavei.

Potrivit The Jerusalem Post, avionul deja începuse să piardă altitudine, iar autoritățile israeliene deja investighează incidentul care pare a fi de natură teroristă. Pasagerii israelieni din partea din față a avionului au reușit să intre în cabină și să lupte cu agresorul. În acel moment, ceilalți doi piloți aflați la bord au intervenit și au redresat avionul.

Intervenția pasagerilor a salvat aeronava

Ceilalți doi piloți de la bord erau la coada avionului și au fost șocați de cele întâmplate. Un pasager ar fi strigat la ei și le-a cerut să meargă în cabină pentru a redresa cât mai rapid aeronava care pierdea deja altitudine.

Pilotul care fusese înjunghiat se afla în stare critică, iar viața lui a fost salvată de un dentist care se afla la bord și care l-a tratat imediat.

Pilotul se afla în stare critică

„Sunt în stare de șoc. Sper să primim vești bune. Ne-au spus că un avion este în drum spre noi și sperăm din tot sufletul că este adevărat. Oamenii sunt încă îngroziți, mai ales după ce avionul a plonjat brusc. Din câte înțeleg, pilotul a încercat să se sinucidă împreună cu noi”, a declarat Uri, un pasager de la bordul avionului, conform sursei citate.

Aeronava a dispărut inițial din sistemele de monitorizare a zborurilor, stârnind îngrijorări că ar fi putut fi deturnată. După câteva momente, însă, circumstanțele incidentului au devenit mai clare, iar avionul a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită.

Pasagerii așteaptă acum o aeronavă specială trimisă de compania aeriană, care este așteptată să îi transporte înapoi în Israel. Motivul pentru care copilotul a încercat să prăbușească avionul nu a fost făcut public la acest moment.