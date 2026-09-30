 Momente de coșmar la bordul unui avion. Pilotul a fost înjunghiat de copilot
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Momente de coșmar la bordul unui avion. Pilotul a fost înjunghiat de copilot

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Momente dramatice au avut loc la bordul unui avion care zbura între Dubai și Tel Aviv. Copilotul l-ar fi înjunghiat pe pilot și ar fi încercat să preia controlul asupra aeronavei pentru a o prăbuși. Numai intervenția promptă a pasagerilor a salvat viața tuturor celor de la bord.

image
Foto: Getty Images

Zborul operat de către FlyDubai către Tel Aviv a fost nevoit să aterizeze de urgență în Arabia Saudită după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul asupra aeronavei pentru a o prăbuși. Acesta l-ar fi înjunghiat pe pilot și, potrivit pasagerilor de la bord, ar fi încercat să se sinucidă și să ia cu el toți pasagerii de la bordul aeronavei.

Potrivit The Jerusalem Post, avionul deja începuse să piardă altitudine, iar autoritățile israeliene deja investighează incidentul care pare a fi de natură teroristă. Pasagerii israelieni din partea din față a avionului au reușit să intre în cabină și să lupte cu agresorul. În acel moment, ceilalți doi piloți aflați la bord au intervenit și au redresat avionul.

Intervenția pasagerilor a salvat aeronava

Ceilalți doi piloți de la bord erau la coada avionului și au fost șocați de cele întâmplate. Un pasager ar fi strigat la ei și le-a cerut să meargă în cabină pentru a redresa cât mai rapid aeronava care pierdea deja altitudine.

Pilotul care fusese înjunghiat se afla în stare critică, iar viața lui a fost salvată de un dentist care se afla la bord și care l-a tratat imediat.

Pilotul se afla în stare critică

„Sunt în stare de șoc. Sper să primim vești bune. Ne-au spus că un avion este în drum spre noi și sperăm din tot sufletul că este adevărat. Oamenii sunt încă îngroziți, mai ales după ce avionul a plonjat brusc. Din câte înțeleg, pilotul a încercat să se sinucidă împreună cu noi”, a declarat Uri, un pasager de la bordul avionului, conform sursei citate.

Aeronava a dispărut inițial din sistemele de monitorizare a zborurilor, stârnind îngrijorări că ar fi putut fi deturnată. După câteva momente, însă, circumstanțele incidentului au devenit mai clare, iar avionul a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită.

Pasagerii așteaptă acum o aeronavă specială trimisă de compania aeriană, care este așteptată să îi transporte înapoi în Israel. Motivul pentru care copilotul a încercat să prăbușească avionul nu a fost făcut public la acest moment.

Ghid de cumpărături

roxana hulpe botez fetita jpg
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop” Vedete românești
valerie lungu instagram jpg
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis Vedete românești
image
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a fost arestat adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Ce se întâmplă, de fapt, cu banii la CFR Cluj. E vestea pe care o așteptau jucătorii lui Șumudică www.fanatik.ro
image
Atac la bordul unui zbor FlyDubai: pilot înjunghiat, pasagerii s-au luptat cu copilotul ca să evite prăbuşirea observatornews.ro
image
În 2000, Bruce Willis a cumpărat 7,3 acri pe insula Parrot Cay. A construit 3 case, 4 piscine și pavilion de yoga. În 2019 a vândut tot www.antena3.ro
image
Conducerea PNL amenință parlamentarii liberali cu excluderea din partid dacă nu vor vota Guvernul Mureșan. Ordinele stricte transmise de „aripa Bolojan” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Primul anunţ al Simonei Halep despre relaţie şi familie cu Dorin Mateiu: „Îmi doresc să fiu lăsată…” as.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor playtech.ro
image
Rapid poate pierde 4 titulari esențiali fără să încaseze nimic! Lovitura majoră vine în Giulești peste câteva luni www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
pensie, foto shutterstock jpg
Ce pensie primești după 15 ani de muncă în România. Calculul pe care trebuie să-l știe toți românii Național
H&M pexels jpg
H&M închide 95 de magazine și renunță la un brand! Ce se întâmplă cu retailerul de modă în 2026 Fapt divers
broasca testoasa uriasa jpg
Video S-au urcat pe o țestoasă uriașă în timp ce își depunea ouăle. Gestul necugetat, criticat dur Fapt divers
incendiu de vegetatie 2 jpeg
Ard mai multe păduri din România! Armata intervine cu avioane Spartan. Zone turistice, amenințate de flăcări Național
Captură de ecran din 2026 09 30 la 13 49 03 png
Aproape 40 de kilograme de cocaină au fost furate din sediul unui tribunal. Hoții au înlocuit drogurile cu făină Internațional
crima otopeni jpg
Tragedie într-un bloc din Roman. Și-ar fi ucis iubita, iar mai apoi voia să-i atace și băiatul. Ce l-a salvat pe adolescentul de 15 ani Național
male driver drives speed through streets city jpg
Șoferii din România, opriți în trafic. La ce întrebări sunt obligați să răspundă? Național
vila1 jpeg
O vilă celebră din București, scoasă la vânzare. Are 29 de camere, o suprafață de 1000 metri pătrați și o capelă cu orgă. Cu cât se vinde Național
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net