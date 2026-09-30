 Adio, city-break-uri ieftine! La ce tarife ar putea ajunge biletele de avion
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Adio, city-break-uri ieftine! La ce tarife ar putea ajunge biletele de avion

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Vremurile în care românii găseau bilete de avion chiar și la 10 euro și plecau în city-break-uri de weekend, rămân doar o amintire. De altfel, nici biletele la prețuri de doar câteva zeci de euro dus-întors ar putea deveni tot mai greu de prins. 

Prețurile biletelor de avion s-ar putea dubla.
Prețurile biletelor de avion s-ar putea dubla. Foto: Unspash

Scumpirea puternică a kerosenului pune presiune uriașă pe companiile aeriene, iar efectele încep să se vadă direct în buzunarele pasagerilor. În cel mai pesimist scenariu, prețurile biletelor de avion ar putea ajunge chiar să se dubleze în următorii doi ani. 

Scumpiri accelerate, alertă pentru companii

Una dintre principalele probleme este prețul combustibilului folosit de avioane. După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, kerosenul s-a scumpit într-un ritm accelerat. 

În numai cinci săptămâni, prețul acestuia a urcat de la 99 de dolari la peste 200 de dolari pe baril. Pentru companiile aeriene, situația este cu atât mai complicată cu cât multe dintre bilete sunt vândute cu luni înainte de efectuarea zborului, la tarife calculate înainte de explozia prețurilor la combustibil. 

„Am ajuns deja la 1.460 de dolari tona de kerosen, dublu față de acum doi ani de zile. În aceste condiții și prețurile au crescut și, mai mult decât atât, au crescut costurile suplimentare. Costurile logistice ale aeroporturilor, tot ceea ce ține de tranzitul bagajelor, de forța de muncă care lucrează în domeniu”, a declarat consultantul financiar Adrian Negrescu la Digi24.

Pentru a-și reduce pierderile, unele companii au început deja să majoreze costurile serviciilor suplimentare, inclusiv taxele pentru bagaje. În alte situații, operatorii aerieni au renunțat la rutele care nu mai erau suficient de profitabile. 

City-break, o „tristă amintire” pentru români

Vremurile în care românii plecau în city-break cu bilete de avion dus-întors la doar câteva zeci de euro, ar putea deveni amintire, spun specialiștii. 

Consultantul financiar Adrian Negrescu a povestit la Digi24 că „pentru majoritatea românilor, ideea de a pleca în vacanță cu avionul va deveni o tristă amintire în viitor, în condițiile în care prețurile biletelor riscă să se dubleze în orizontul următorilor doi ani, dacă această criză a petrolului continuă”.

Potrivit specialistului, cei mai afectați ar putea fi românii care lucrează în străinătate și care folosesc frecvent avionul pentru a reveni în țară. 

„Cei care vor suferi cel mai mult vor fi cei care lucrează în străinătate, românii care lucrează în Italia, în Spania, care cu siguranță nu vor mai putea să vină cu avionul acasă, mai ales cu companiile low-cost, care sunt cele mai lovite în momentul de față de acest cost semnificativ al kerosenului”, a afirmat specialistul. 

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