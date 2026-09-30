Divorț între Stelian Ogică și Paula Cojocari. Își spun „adio” după doar patru luni de la nuntă

Stelian Ogică și Paula Cojocari au renunțat la relație, implicit și la căsnicie, chiar dacă și-au spus „Da” la Starea Civilă în urmă cu numai patru luni.

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Povestea de dragoste dintre Stelian Ogică și Paula Cojocări pare să fi ajuns deja la final, chiar la numai patru luni de la nuntă. Cei doi s-ar fi despărțit, iar procedurile pentru divorț ar fi deja în desfășurare, conform surselor Flagrant News.

Stelian Ogică și Paula Cojocari s-au despărțit

În luna mai, Stelian Ogică părea convins că și-a găsit, în sfârșit, femeia alături de care avea să rămână pentru tot restul vieții. Acesta și Paula Cojocari și-au oficializat relația pe data de 16 mai, la Timișoara, departe de agitația specifică unei nunți moderne.

Cununia civilă a fost una extrem de discretă, la eveniment participând doar câteva persoane apropiate cuplului. Cei doi au preferat să țină momentul departe de ochii curioșilor și au făcut publică vestea ulterior, prin intermediul rețelelor sociale.

Numai că mariajul nu ar fi rezistat mai mult de patru luni. Potrivit informațiilor publicate de sursa citată, relația dintre cei doi s-ar fi deteriorat, iar Stelian Ogică și Paula Cojocari ar fi hotărât să meargă pe drumuri separate.

Ce s-ar fi întâmplat între cei doi

Sursele citate susțin că în spatele rupturii ar exista și tensiuni legate de trecutul sentimental al Paulei Cojocari.

Conform publicației, aceasta ar fi intrat în căsnicia cu Stelian Ogică și din dorința de a-i demonstra ceva fostului său partener, după o despărțire care nu ar fi fost tocmai liniștită. Acest lucru nu ar fi fost deloc pe placul lui Ogică și ar fi contribuit la problemele apărute în relație.

Este însă vorba despre informații furnizate de sursele publicației, cei doi neexplicând public, până în acest moment, motivele exacte care ar fi dus la separare.

Paula Cojocari a plecat din căminul conjugal?

Lucrurile ar fi ajuns într-un punct fără întoarcere, iar Paula Cojocari ar fi fost cea care a părăsit căminul conjugal.

Stelian Ogică ar fi rămas singur, însă noua situație nu l-ar deranja prea tare. Din contră, potrivit acelorași surse citate, acesta le-ar fi mărturisit persoanelor apropiate că se simte mai bine în postura de bărbat singur și că și-ar dori ca procedurile de divorț să se încheie cât mai repede.

Câte căsătorii a avut Stelian Ogică

Relația cu Paula Cojocari venise după divorțul lui Stelian Ogică de Alexandra. Astfel că la mai puțin de un an de acel moment, cel supranumit în trecut „Spaima loteriei”, făcea din nou pasul cel mare.

Căsătoria cu Paula este cea de-a cincea pentru Stelian Ogică.