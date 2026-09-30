Vești proaste pentru românii care zboară cu avionul. O companie aeriană suspendă sau anulează mai multe curse în octombrie

Vești proaste pentru românii care obișnuiesc să călătorească cu avionul. Compania AnimaWings a anunțat că va urma să suspende treptat zborurile cu aeronavele Airbus A220-300, chiar de la finalul acestei luni. Motivul pentru care a fost luată această decizie se datorează problemelor tehnice legate de aceste aeronave.

Mulți pasageri români pot fi afectați Foto: Facebook

Compania aeriană românească AnimaWings spune că va urma să suspende treptat zborurile care folosesc aeronave Airbus A220-300. Măsura va fi pusă în aplicare chiar de la finalul acestei luni, din data de 29 septembrie.

În plus, compania care folosește aeronave A220 de aproximativ 20 de luni, spune că și alte companii s-au lovit de probleme tehnice similare legate de această aeronavă. Partea bună este faptul că compania deține și alte aeronave în flotă și încearcă să preia cu acestea cât mai multe dintre zborurile programate inițial.

Măsura va fi aplicată chiar de la finalul lunii septembrie

Compania deja analizează și implementează soluții pentru a limita cât mai mult numărul de zboruri afectate.

„AnimaWings a decis, începând cu data de 29 septembrie 2026, suspendarea treptată a operării aeronavelor A220-300, în funcție de situația tehnică și de evaluarea individuală, la zi, a fiecărei aeronave. Această situație nu presupune suspendarea operațiunilor AnimaWings. Compania operează și alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaționale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate inițial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile”, a transmis AnimaWings, conform PRO TV.

Sunt analizate soluții alternative pentru pasageri

În ciuda eforturilor de a găsi soluții alternative, compania avertizează asupra faptului că nu toate zborurile vor putea fi operate conform programului inițial. Însă, pasagerii care vor fi afectați vor fi anunțați direct despre eventualele modificări.

În plus, în funcție de disponibilitate și de situația rezervării, pasagerii afectați pot primi și rambursarea integrală a banilor achitați. Compania a transmis că lucrează din greu pentru a procesa solicitările și analizează potențiale soluții pentru pasageri.