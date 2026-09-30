Motivul pentru care doi vloggeri români părăsesc din nou România. Ce spun despre decizia de a călători prin lume

Andreia și Ionuț Chiperi, cunoscuți în mediul online drept „HaiHui în doi”, urmează să plece din nou într-o călătorie mult așteptată, însă nu au părăsit țara fără să facă mai multe vizite la rude.

Foto: Captură video Youtube

Ce au vizitat vloggerii înainte să plece din România

Videoclipul realizat de proiectul HaiHui în doi surprinde o călătorie prin Suceava și zonele din apropierea graniței cu Ucraina.

„Suntem într-un maraton, încercăm să vizităm cât mai multă lume. Nu știu cât ne iese, dar noi oricum suntem musafiri de profesie”, au mărturisit vloggerii.

Pe traseu, Andreia și Ion au decis să treacă și pe la casa lui George Enescu, un loc pe care l-au vizitat de mai multe ori în trecut. Clădirea, aflată cândva în stare de degradare, a fost restaurată în jurul anului 2020, însă ulterior a fost afectată de o ciupercă și a necesitat noi intervenții.

Înainte să plece în noua aventură, cuplul s-a oprit și la bunica lui Ion, care a vorbit despre emoțiile pe care le are de fiecare dată când cei doi pleacă.

„Ați ales drumul ăsta. Cât vă dă Dumnezeu, să fiți sănătoși și puternici, să ne bucurăm. Eu sunt ca un lemn ars în foc acum, dar voi sunteți tineri, aveți viața înainte”, a mărturisit bătrâna.

Planurile cuplului

Echipa HaiHui în doi își continuă traseul prin nordul țării, cu o oprire în Suceava, urmată de un popas în Iași, de unde urmează să zboare spre București. Ziua este lungă, iar programul încărcat: zborul din Iași este programat pentru ora 21:30, motiv pentru care întreaga deplasare este organizată astfel încât să includă atât vizitele planificate, cât și drumul către aeroport.

Pe parcursul călătoriei, cei doi trec prin Dorohoi, loc pe care îl menționează adesea în materialele lor, înainte de a se pregăti pentru un zbor de aproximativ 14 ore. Destinația este una pe care și-au dorit de mult timp să o vadă, iar experiența nu este deloc spontană: a fost rezervată cu cel puțin șase luni în avans.

„Am făcut rezervarea la începutul anului, și știi cum? Am văzut un clip pe Instagram despre ce se întâmplă acolo și mi-am spus: „Doamne, ceva unic, interesant. Trebuie să mergem și noi să vedem și apoi să ți-l arătăm, pentru că te-am obișnuit cu locuri, lucruri unice, momente din această lume care sunt un adevărat spectacol în sine, ca să-ți dai seama cât de grozavi sunt oamenii ăștia”, au declarat Andreia și Ion.

În materialele anterioare, cei doi au obișnuit publicul cu destinații speciale, momente autentice și locuri spectaculoase, iar această călătorie se înscrie în aceeași direcție - aceea de a arăta lumii oameni, locuri și experiențe care merită descoperite.