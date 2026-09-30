 Motivul pentru care doi vloggeri români părăsesc din nou România. Ce spun despre decizia de a călători prin lume
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoMotivul pentru care doi vloggeri români părăsesc din nou România. Ce spun despre decizia de a călători prin lume

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Andreia și Ionuț Chiperi, cunoscuți în mediul online drept „HaiHui în doi”, urmează să plece din nou într-o călătorie mult așteptată, însă nu au părăsit țara fără să facă mai multe vizite la rude.

Captură de ecran 2026 09 29 232611 png
Foto: Captură video Youtube

Ce au vizitat vloggerii înainte să plece din România

Videoclipul realizat de proiectul HaiHui în doi surprinde o călătorie prin Suceava și zonele din apropierea graniței cu Ucraina. 

„Suntem într-un maraton, încercăm să vizităm cât mai multă lume. Nu știu cât ne iese, dar noi oricum suntem musafiri de profesie”, au mărturisit vloggerii.

Pe traseu, Andreia și Ion au decis să treacă și pe la casa lui George Enescu, un loc pe care l-au vizitat de mai multe ori în trecut. Clădirea, aflată cândva în stare de degradare, a fost restaurată în jurul anului 2020, însă ulterior a fost afectată de o ciupercă și a necesitat noi intervenții.

Înainte să plece în noua aventură, cuplul s-a oprit și la bunica lui Ion, care a vorbit despre emoțiile pe care le are de fiecare dată când cei doi pleacă.

 „Ați ales drumul ăsta. Cât vă dă Dumnezeu, să fiți sănătoși și puternici, să ne bucurăm. Eu sunt ca un lemn ars în foc acum, dar voi sunteți tineri, aveți viața înainte”, a mărturisit bătrâna.

Planurile cuplului

Echipa HaiHui în doi își continuă traseul prin nordul țării, cu o oprire în Suceava, urmată de un popas în Iași, de unde urmează să zboare spre București. Ziua este lungă, iar programul încărcat: zborul din Iași este programat pentru ora 21:30, motiv pentru care întreaga deplasare este organizată astfel încât să includă atât vizitele planificate, cât și drumul către aeroport.

Pe parcursul călătoriei, cei doi trec prin Dorohoi, loc pe care îl menționează adesea în materialele lor, înainte de a se pregăti pentru un zbor de aproximativ 14 ore. Destinația este una pe care și-au dorit de mult timp să o vadă, iar experiența nu este deloc spontană: a fost rezervată cu cel puțin șase luni în avans.

„Am făcut rezervarea la începutul anului, și știi cum? Am văzut un clip pe Instagram despre ce se întâmplă acolo și mi-am spus: „Doamne, ceva unic, interesant. Trebuie să mergem și noi să vedem și apoi să ți-l arătăm, pentru că te-am obișnuit cu locuri, lucruri unice, momente din această lume care sunt un adevărat spectacol în sine, ca să-ți dai seama cât de grozavi sunt oamenii ăștia”, au declarat Andreia și Ion.

În materialele anterioare, cei doi au obișnuit publicul cu destinații speciale, momente autentice și locuri spectaculoase, iar această călătorie se înscrie în aceeași direcție - aceea de a arăta lumii oameni, locuri și experiențe care merită descoperite.

Ghid de cumpărături

medic
Zodiile care vor scăpa de o problemă de sănătate. Astrele vin cu vești bune la jumătatea toamnei Horoscop
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică” Vedete românești
image
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător” adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Nsimba la FCSB?! Gigi Becali negociază cu Rotaru prin intermediari: „La Craiova are 9.000 de euro salariu”. Ce crede Sorin Cârțu www.fanatik.ro
image
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
Ce salariu are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. A ajuns la finalul mandatului de șapte ani playtech.ro
image
„Hagi e vinovat, dar nu e lider în clasament”. Bogdan Baratky pune tunurile pe FRF și Răzvan Burleanu: „O gafă de comunicare și de strategie” www.fanatik.ro
image
În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. NU avea de gând să se predea în Elveția www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mereu năstrușnicul Harry! Prințul a sărit cu parașuta în Canada și a ținut mult s-o sune imediat pe Meghan okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
captură Youtube CernoSol png
7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori” Fapt divers
Alimente care scad colesterolul, foto shutterstock jpg
5 alimente de toamnă care nu ar trebui să-ți lipsească din farfurie. Ce beneficii au pentru organism Fapt divers
carne congelata istock jpg
Nu mai pune carnea dezghețată direct în congelator! În ce situație este, de fapt, sigur să o recongelezi Fapt divers
masa brunch prieteni adobestock jpg
Experții în longevitate dezvăluie ce trebuie să faci pentru a trăi mai mult. „Genele nu sunt o profeție” Fapt divers
Somn - dormit - pozitie de somn FOTO Shutterstock
Cum să adormi mai repede dacă te trezești în miezul nopții. 5 metode simple care te pot ajuta Fapt divers
elliot page jpg
FotoElliot Page, actorul trans de pe coperta primului număr „Men’s Style”. Cum s-a lăsat pozat Internațional
loto png
Cine este românul care a câștigat 67.710,30 de lei la Loto 6/49. Ce vrea să facă cu banii Național
image png
Cine era femeia găsită moartă în Grecia. Silvia Lungu a fost descoperită într-o plantație de măslini din Zakynthos Național
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net