Zi liberă pentru elevi, pe 5 octombrie. Ce sărbătorim de Ziua Educației

5 octombrie este zi liberă pentru elevi, profesori și angajații din învățământ. La începutul lunii, cursurile sunt suspendate în toate unitățile de învățământ din România cu ocazia Zilei Internaționale a Educației.

5 octombrie este zi liberă pentru elevi Foto: pixabay.com

Potrivit prevederilor din structura anului școlar și contractului colectiv de muncă din învățământ, în această zi nu se organizează activități didactice

5 octombrie, zi liberă în învățământ

Data de 5 octombrie este declarată zi fără cursuri pentru elevi și cadrele didactice din România. Ordinul privind structura anului școlar prevede în mod explicit că, de Ziua Internațională a Educației, activitatea didactică este suspendată.

În anul școlar curent, elevii beneficiază astfel de o pauză de la cursuri, iar profesorii au, de asemenea, zi liberă. Măsura se aplică în toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară.

Ziua de 5 octombrie este menționată atât în documentele care reglementează structura anului școlar, cât și în contractul colectiv de muncă din educație, ceea ce înseamnă că suspendarea cursurilor este obligatorie.

Decizia de a acorda zi liberă pe 5 octombrie are rolul de a evidenția importanța educației în societate și de a recunoaște contribuția profesorilor la formarea noilor generații. De aceea, această zi este inclusă anual în calendarul școlar și este tratată ca o sărbătoare dedicată întregului sistem de învățământ.

Ce semnificație are Ziua Educației

Ziua Internațională a Educației este sărbătorită anual pe 5 octombrie și pune în prim-plan importanța educației și rolul profesorilor în formarea noilor generații. Data este legată de Recomandarea UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor, adoptată în anul 1966.

Evenimentul este marcat la nivel internațional cu sprijinul UNESCO și al altor organizații implicate în promovarea accesului la educație. Scopul acestei zile este de a atrage atenția asupra dreptului la educație, a condițiilor de învățare și a importanței cadrelor didactice în dezvoltarea societății.

În România, Ziua Educației este sărbătorită distinct de Ziua Învățătorului, celebrată pe 5 iunie. Pe 5 octombrie sunt organizate frecvent evenimente și activități dedicate sistemului educațional, însă cursurile nu se desfășoară.