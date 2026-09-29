Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit doi ani de căsnicie. Mesajul artistei: „Era stare de alertă”

Theo Rose și Anghel Damian au împlinit doi ani de la cununia lor, iar artista a marcat momentul pe Instagram. Cântăreața a publicat o fotografie realizată în biserică, în ziua în care ea și Anghel Damian și-au unit destinele și au rostit jurămintele în fața lui Dumnezeu.

Theo Rose și Anghel Damian au făcut 2 ani de căsnicie Foto: instagram

Cei doi au ales să păstreze discreția în jurul nunții și s-au căsătorit în urmă cu doi ani, într-o duminică de început de septembrie. Artista a făcut public momentul mai târziu, când a publicat primele imagini de la eveniment.

Theo Rose, fotografie din ziua nunții: „La mulți ani, frumosu’ meu”

Cu ocazia aniversării, Theo Rose a postat pe Instagram Story o fotografie în care apare alături de Anghel Damian în biserică, îmbrăcați în hainele de mire și mireasă. Imaginea surprinde unul dintre momentele importante ale zilei în care cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Artista a însoțit fotografia de un mesaj cu o notă de umor, amintindu-și de ziua în care s-au căsătorit.

„Acum 2 ani era stare de alertă. Pentru nu știu ce uragan și pentru nunta noastră. La mulți ani, frumosu’ meu”, a scris Theo Rose.

Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit doi ani de căsnicie Foto: InstaStory

Theo Rose și Anghel Damian au avut atât cununia civilă, cât și ceremonia religioasă. Cei doi au optat pentru o nuntă discretă, așa cum și-au dorit, iar imaginile publicate ulterior de artistă au fost realizate într-un stil simplu și elegant.

Cei doi au devenit părinții unui băiețel, iar familia ocupă un loc important în viața artistei.

Theo Rose, despre familie și presiunea proiectelor profesionale

Recent, Theo Rose a vorbit și despre felul în care implicarea în proiectele sale profesionale ajunge uneori să o epuizeze. Artista a recunoscut că este perfecționistă și că își dorește ca lucrurile pe care le face să iasă cât mai bine, însă această presiune poate avea efecte asupra stării sale fizice și psihice.

„Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Ce piatră? Păi, din când în când, mă hazardez… nu «dezazardez», cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez”, a povestit Theo Rose.

Artista a explicat că, după momentele în care se lasă absorbită complet de muncă, familia o ajută să-și pună lucrurile în perspectivă.

„Și după mă întorc la ăștia doi și-mi amintesc că viața cel puțin a unuia chiar depinde de mine. Și că restul, oricât de important pare când sunt în mijlocul lui, e bonus”, a mai spus Theo Rose.