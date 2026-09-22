Theo Rose, portret emoționant de familie. Cum a fost surprinsă alături de soț și copil: „Succesul adevărat e ăla de acasă”

Theo Rose a publicat o serie de imagini emoționante alături de soțul ei, Anghel Damian, și de băiețelul lor, însoțite de un mesaj emoționant. Artista a mărturisit cât de mult se consumă pentru proiectele profesionale, amintindu-și mereu că liniștea și succesul autentic se regăsesc în familia de acasă.

Theo Rose mesaj emoționant Foto: Facebook

Într-o industrie agitată, dominată de termene-limită, filmări și concerte pe bandă rulantă, Theo Rose a ales să facă o pauză și să împărtășească cu fanii săi din mediul online un moment de sinceritate absolută. Cântăreața și actrița a postat câteva cadre de familie pline de căldură alături de Anghel Damian și micuțul lor, Sasha.

Theo Rose, despre presiunea proiectelor și refugiul de acasă

Theo Rose nu s-a ferit să recunoască că perfecționismul din carieră îi provoacă adesea episoade intense de epuizare fizică și psihică. Artista a povestit cum implicarea totală în plan profesional ajunge uneori să-i afecteze starea generală:

„Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Ce piatră? Păi, din când în când, mă hazardez… nu «dezazardez», cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez. Și după mă întorc la ăștia doi și-mi amintesc că viața cel puțin a unuia chiar depinde de mine. Și că restul, oricât de important pare când sunt în mijlocul lui, e bonus”.

Ea a concluzionat că, dincolo de aplauze, premii sau recunoaștere publică, reperele ei solide rămân cele din interiorul casei:

„Așa îmi mai dau singură câte un reminder că, pentru mine, succesul adevărat e ăla de acasă. Și din el iau și dau mai departe”.

Detaliul amuzant din spatele cadrelor perfecte

Pe lângă mesajul încărcat de sensibilitate, artista a păstrat nota de umor caracteristică, dezvăluind și o mică „culise” tehnologică din spatele uneia dintre fotografiile apreciate masiv de urmăritori.

Cadrul intim în care apare doar alături de soț și copil a necesitat puțin ajutor digital pentru a deveni impecabil.

Theo Rose și Anghel Damian, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din România

Theo Rose și Anghel Damian își trăiesc relația discret, departe de scandaluri și de expunerea excesivă în mediul online. Din când în când, artista le oferă fanilor imagini din viața lor de familie, dar și mesaje dedicate partenerului său.

Recent, Theo Rose a publicat mai multe fotografii alături de Anghel Damian, însoțite de un mesaj despre iubire și atenția pe care partenerii și-o acordă unul altuia. Artista a subliniat, astfel, cât de important este pentru ea sprijinul pe care îl primește din partea partenerului său.