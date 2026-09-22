 Theo Rose, portret emoționant de familie. Cum a fost surprinsă alături de soț și copil: „Succesul adevărat e ăla de acasă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Theo Rose, portret emoționant de familie. Cum a fost surprinsă alături de soț și copil: „Succesul adevărat e ăla de acasă”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Theo Rose a publicat o serie de imagini emoționante alături de soțul ei, Anghel Damian, și de băiețelul lor, însoțite de un mesaj emoționant. Artista a mărturisit cât de mult se consumă pentru proiectele profesionale, amintindu-și mereu că liniștea și succesul autentic se regăsesc în familia de acasă. 

Theo Rose mesaj emoționant
Theo Rose mesaj emoționant Foto: Facebook

Într-o industrie agitată, dominată de termene-limită, filmări și concerte pe bandă rulantă, Theo Rose a ales să facă o pauză și să împărtășească cu fanii săi din mediul online un moment de sinceritate absolută. Cântăreața și actrița a postat câteva cadre de familie pline de căldură alături de Anghel Damian și micuțul lor, Sasha. 

Theo Rose, despre presiunea proiectelor și refugiul de acasă

Theo Rose nu s-a ferit să recunoască că perfecționismul din carieră îi provoacă adesea episoade intense de epuizare fizică și psihică. Artista a povestit cum implicarea totală în plan profesional ajunge uneori să-i afecteze starea generală:

„Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Ce piatră? Păi, din când în când, mă hazardez… nu «dezazardez», cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez. Și după mă întorc la ăștia doi și-mi amintesc că viața cel puțin a unuia chiar depinde de mine. Și că restul, oricât de important pare când sunt în mijlocul lui, e bonus”.

Ea a concluzionat că, dincolo de aplauze, premii sau recunoaștere publică, reperele ei solide rămân cele din interiorul casei:

„Așa îmi mai dau singură câte un reminder că, pentru mine, succesul adevărat e ăla de acasă. Și din el iau și dau mai departe”.

Detaliul amuzant din spatele cadrelor perfecte

Pe lângă mesajul încărcat de sensibilitate, artista a păstrat nota de umor caracteristică, dezvăluind și o mică „culise” tehnologică din spatele uneia dintre fotografiile apreciate masiv de urmăritori.

Cadrul intim în care apare doar alături de soț și copil a necesitat puțin ajutor digital pentru a deveni impecabil.

Theo Rose și Anghel Damian, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din România

Theo Rose și Anghel Damian își trăiesc relația discret, departe de scandaluri și de expunerea excesivă în mediul online. Din când în când, artista le oferă fanilor imagini din viața lor de familie, dar și mesaje dedicate partenerului său.

Recent, Theo Rose a publicat mai multe fotografii alături de Anghel Damian, însoțite de un mesaj despre iubire și atenția pe care partenerii și-o acordă unul altuia. Artista a subliniat, astfel, cât de important este pentru ea sprijinul pe care îl primește din partea partenerului său.

Ghid de cumpărături

image png
Foto„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis Vedete internaționale
Banner Irinel Columbeanu
#Exclusiv Click!
Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui” Vedete românești
image
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată” adevarul.ro
image
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde încăperi în care se află trupul reginei Nefertiti adevarul.ro

Parteneri

image
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB www.fanatik.ro
image
Poluare extremă în Oltenia. Un nor de cenușă a fost purtat de vânt până în casele oamenilor observatornews.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă www.antena3.ro
image
Polițiștii fac percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane sunt duse la audieri www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Omul cu 2300 de maşini în garaj tocmai a fost dat afară de la job! Cine e bărbatul celebru as.ro
image
Cât de mic poate fi legal un loc de parcare în România. Dimensiunile prevăzute de norme playtech.ro
image
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi okmagazine.ro
image
Fratele Dianei ARUNCĂ PALATUL ÎN AER! Astăzi se lansează cartea care poate schimba tot ce știam despre Prințesă și Regele Charles okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O istorie de 2.000 de ani a bolnavilor prefăcuți historia.ro
image png
Prințul William a refuzat să reacționeze la noua carte despre Prințesa Diana. Romanul scris de fratele ei a fost lansat astăzi Vedete internaționale
banner andreea marin jpg
#Exclusiv Click!
Care e legătura secretă dintre Andreea Marin și Thalía? „A fost creată special pentru cântăreața latino” Vedete românești
Orlando Bloom, Kate Mara, Rooney Mara foto Instagram jpg
„Cine a aprobat așa ceva??” Scena intimă dintre Orlando Bloom și surorile Rooney și Kate Mara stârnește multe controverse! Vedete internaționale
madalina manole, apostol si mihai traistariu
Ce asemănări a găsit Mihai Trăistariu între moartea Mădălinei Apostol și cea a Mădălinei Manole Vedete românești
gabriela cristea si tavi clonda
VideoCe a pățit Tavi Clonda atunci când și-a condus mama la gară. Soțul Gabrielei Cristea nu s-a mai abținut Vedete românești
tudor chirila
FotoTudor Chirilă și fratele său, Ionuț, fotografie rară împreună. Artistul a fost la antrenamentul CS Dinamo Vedete românești
gabriela prisacariu, dani otil si tiago
Frica pe care Gabriela Prisăcariu nu și-o poate controla când vine vorba de Tiago: „Nu, nu are propriul telefon, încă” Vedete românești
Banner Irinel Columbeanu
#Exclusiv Click!
Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el actualitate.net