Cauza morții lui Presley Gerber. Ce suspectează poliția și ce au descoperit anchetatorii

Autoritățile americane au oferit noi detalii despre decesul lui Presley Gerber, fiul în vârstă de 27 de ani al lui Cindy Crawford. Poliția investighează o posibilă supradoză de substanțe într-un centru de reabilitare din California, în timp ce familia îndurerată a cerut păstrarea intimității.

Cauza morții modelului Presley Gerber Foto: instagram

Noi date ies la iveală în ancheta privind decesul tragic al modelului Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford și al antreprenorului Rande Gerber. Tânărul de 27 de ani s-a stins din viață duminică, într-o clinică de reabilitare din California, după o lungă luptă purtată cu dependența de droguri, atacurile de panică și problemele severe de sănătate mintală.

Anchetă pentru suspiciune de supradoză: concluziile preliminare ale poliției

Deși registrele oficiale online ale Institutului de Medicină Legală din comitatul Los Angeles nu au făcut publică o cauză oficială și definitivă a decesului, Poliția din Santa Monica (SMPD) a confirmat că detectivii gestionează cazul ca pe un incident provocat de consumul de substanțe.

Reprezentanții departamentului de poliție au transmis poziția oficială privind desfășurarea cercetărilor:

„Detectivii SMPD investighează moartea ca pe o suspiciune de supradoză. În acest moment, nu există indicii privind un act de violență sau o crimă. Cauza oficială și circumstanțele decesului vor fi stabilite de Departamentul de Medicină Legală al Comitatului Los Angeles” potrivit KTVU.

Concluziile finale toxicologice urmează să fie formulate abia după parcurgerea tuturor expertizelor de laborator coordonate de medicii legiști.

Reacția părinților: apel ferm la discreție în clipe de durere

Decesul a fost confirmat în mod oficial în fața presei de către Allie Jenkins, reprezentanta supermodelului Cindy Crawford și a soțului acesteia, Rande Gerber, căsătoriți încă din anul 1998.

Purtătoarea de cuvânt a transmis mesajul scurt și ferm asumat de cei doi părinți devastați de pierderea fiului:

„Familia cere intimitate în aceste momente extrem de dificile și dureroase”.

Presley Gerber s-a confruntat deschis în ultimii ani cu traumele provocate de anxietate și consumul de medicamente, vorbind în mod repetat pe rețelele de socializare despre lipsa unei direcții clare în tratamentele psihiatrice și despre încercările constante de a-și recăpăta echilibrul interior.